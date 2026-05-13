Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /baran
  • /परवन प्रोजेक्ट की धीमी गति पर नाराज हुईं पूर्व सीएम वसुंधरा, कहा-यह ड्रीम प्रोजेक्ट, निर्माण में तेजी लाएं

परवन प्रोजेक्ट की धीमी गति पर नाराज हुईं पूर्व सीएम वसुंधरा, कहा-यह ड्रीम प्रोजेक्ट, निर्माण में तेजी लाएं

Parvan Project: पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने परवन वृहद सिंचाई परियोजना के तहत निर्माणाधीन बांध का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने परवन प्रोजेक्ट की धीमी गति पर नाराजगी जताई और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि बांध के निर्माण कार्य की नियमित मॉनिटरिंग की जाए.

Edited byAnsh RajReported byRam Mehta
Published: May 13, 2026, 08:57 AM|Updated: May 13, 2026, 08:57 AM
परवन प्रोजेक्ट की धीमी गति पर नाराज हुईं पूर्व सीएम वसुंधरा, कहा-यह ड्रीम प्रोजेक्ट, निर्माण में तेजी लाएं
Image Credit: Parvan Project:

Vasundhra Raje: बारां. पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बारां जिले में निर्माणाधीन परवन वृहद सिंचाई परियोजना के बांध का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने परियोजना की बेहद धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए.


ड्रीम प्रोजेक्ट में तेजी लाएं
वसुंधरा राजे ने कहा कि परवन प्रोजेक्ट इस क्षेत्र के लिए ड्रीम प्रोजेक्ट है. उन्होंने अधिकारियों से साफ कहा कि बांध के निर्माण कार्य में तेजी लाई जाए ताकि जल्द से जल्द इस परियोजना का लाभ आम किसानों और जनता को मिल सके. उन्होंने चेतावनी दी कि इसमें किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source


8.7 किमी लंबी टनल का निरीक्षण
पूर्व सीएम राजे ने परियोजना की 8.7 किलोमीटर लंबी वाटर टनल का भी विस्तृत निरीक्षण किया. उन्होंने बांध की ऊंचाई, गेटों की स्थिति और नहर निर्माण कार्य की प्रगति पर जानकारी ली.


परवन परियोजना का महत्व
परवन वृहद सिंचाई परियोजना 7,355 करोड़ रुपये की लागत से बनाई जा रही है. इसकी नींव 29 मई 2017 को रखी गई थी और इसे 28 अक्टूबर 2021 तक पूरा होना था. लेकिन अभी तक काम अधूरा पड़ा है. 38 मीटर ऊंचा बांध बनकर तैयार है और गेट भी लगाए जा चुके हैं. 8.07 किमी लंबी टनल का निर्माण भी पूरा हो चुका है. फिलहाल नहरों का निर्माण कार्य चल रहा है.


लाइफलाइन है परवन बांध
वसुंधरा राजे ने कहा कि परवन बांध इस क्षेत्र के लिए लाइफलाइन साबित होगा. इस परियोजना के पूरा होने से बारां जिले सहित आसपास के इलाकों में सिंचाई सुविधा मिलेगी और हजारों हेक्टेयर भूमि हरियाली से लहराएगी. इस दौरान उनके साथ बारां कलेक्टर बालमुकंद असावा, भाजपा जिलाध्यक्ष नरेश सिकरवार, बारां विधायक राधेश्याम बैरवा, जल संसाधन विभाग और पीएचईडी के अधिकारी मौजूद रहे.


वसुंधरा राजे का सख्त संदेश
पूर्व मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि परवन परियोजना में अब और देरी नहीं होनी चाहिए. उन्होंने अधिकारियों को नियमित मॉनिटरिंग करने और कार्य की प्रगति रिपोर्ट नियमित रूप से भेजने के निर्देश दिए. यह दौरा परवन परियोजना को नई गति देने और लंबे समय से लंबित इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है. स्थानीय किसान और जनता इस परियोजना को लेकर काफी उत्सुक हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


ट्रेंडिंग न्यूज़

बाड़मेर-जैसलमेर वालों के लिए खुशखबरी, जोधपुर पाल रोड पर बन रहा 760 मीटर लंबा 'सुपर फ्लाईओवर'

भीषण गर्मी में मौसम का पलटवार! राजस्थान में आंधी-बारिश से मिलेगी बड़ी राहत, इन जिलों में येलो अलर्ट जारी

बोर्ड एग्जाम में 50% नंबर और NEET में पेपर लीक का सहारा, दिनेश के बेटे ऋषि की मार्कशीट देख चकरा सकता है दिमाग

सांगानेर-शिवदासपुरा के बीच सफर करने वाले सावधान! आज बंद रहेगा कालाबड़का फाटक, घर से निकलने से पहले जान लें रूट

चांदी ने लगाई रिकॉर्ड तोड़ छलांग, सोने की कीमतों में भी जोरदार उछाल! जानें ताजा रेट

जयपुर में सोने ने पकड़ी रॉकेट की रफ्तार, चांदी धड़ाम! खरीदारी से पहले देख लें आज का ताजा रेट

सराफा बाजार में भूचाल! राजस्थान में धड़ाम से गिरे सोना-चांदी के दाम, जानें आज के ताजा रेट

राजस्थान में आंधी-बारिश और तूफान के बाद अब बजेगा गर्मी का डंका, भीषण लू के थपेड़ों से जीना हो जाएगा दुश्वार!

राजस्थान में बच्चों की मौज! साल में 126 दिन बंद रहेंगे स्कूल, देखिए छुट्टियों की पूरी लिस्ट

अर्श से फर्श पर गिरे सोने-चांदी के रेट, राजस्थान में गोल्ड-सिल्वर के प्राइस में भयंकर गिरावट

तो क्या गाड़ी की टंकी फुल करवा पाएंगे आप? जानें क्या कहता है नया नियम

खतना और धर्म परिवर्तन के आरोपों के बीच टोंक में हिंदू संगठनों का भारी प्रदर्शन, घंटाघर चौराहा पूरी तरह जाम

Dholpur: डॉ. बाबू ने किया इग्नोर तो प्रेमिका ने टावर पर चढ़कर बजा दिया 'इश्क का इमरजेंसी अलार्म'!

Kotputli: सोती हुई पत्नी का मर्डर कर शव को कमरे में किया बंद, फिर खाटूश्यामजी दर्शन करने गया पति

Rajasthan News: अब शिकायत सिर्फ दर्ज नहीं, समाधान भी! 181 हेल्पलाइन पर सचिव का औचक निरीक्षण

राजस्थान में चुनावी मिशन ऑन, पंचायत चुनाव से पहले गांव-गांव में पहुंच रही भजनलाल सरकार!

राजस्थान में सोने-चांदी के भाव में भारी गिरावट! 10 ग्राम सोना सस्ता, अभी खरीदने का सुनहरा मौका

Rajasthan: तेल कंपनियों ने तय की पेट्रोल-डीजल की बिक्री की लिमिट! पंपों पर लगे पोस्टर

राजस्थान में राज्यसभा चुनाव से पहले बीजेपी में हलचल तेज, क्या उम्मीदवारों के नामों पर लगेगी मुहर?

राजस्थान में ₹3 से ज्यादा महंगा हुआ पेट्रोल-डीजल, आज से लागू हुईं नई दरें, जानें जयपुर का ताजा रेट!

राजस्थान के 66 लाख किसानों के कब खिलेंगे चेहरे, CM Kisan की 6ठी किस्त पर आया अपडेट!

Rajasthan News: बीकानेर में काल बनी खेत की डिग्गी, एक-दूसरे को बचाने के चक्कर में 3 सगी बहनों की डूबने से मौत

राजस्थान में पेट्रोल-डीजल के भाव स्थिर, जानें लेटेस्ट रेट

IAS डॉ. समित शर्मा का 'सिटिजन अवतार', 181 हेल्पलाइन पर ऑन-द-स्पॉट सस्पेंड किया भ्रष्ट अधिकारी

प्रेमानंद महाराज और धीरेंद्र शास्त्री पर विवादित टिप्पणी करने वाले IPS पर दुष्कर्म का केस दर्ज, जयपुर में मचा हड़कंप

राजस्थान में सोना-चांदी की कीमतों में भयंकर बढ़ोतरी! बाजार खुलते ही जयपुर सर्राफा बाजार में मची हलचल, जानें लेटेस्ट रेट

राजस्थान में बन सकता है भारत का ‘दुबई’, बदलेगी पूरी तस्वीर, लोग बनेंगे करोड़ों के मालिक!

Rajasthan News: Pali में रूह कंपा देने वाली वारदात, मदरसे से लौटा ही नहीं आरिफ… शाम को जंगल में मिली खून से सनी लाश

राजस्थान में मौसम का डबल अलर्ट, बीकानेर, फलोदी, नागौर के साथ इन जिलों में आंधी के साथ बारिश

सीकर से जानकी पब्लिक स्कूल तक, नीट लीक आरोपी ऋषि की कहानी, CBI ने परिवार के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया

पड़ोसी राज्यों से इतना महंगा क्यों? राजस्थान में पेट्रोल-डीजल की कीमतों ने तोड़ी कमर! आंकड़ों में देखें यूपी-हरियाणा से तुलना

चूरू, सीकर, झुंझुनू, कोटपूतली बहरोड़, कैरथल-तिजारा अलवर डीग भरतपुर में बारिश का अलर्ट

जयपुर की वो 5 गलियां जो छुपाए बैठी हैं 300 साल पुराने रहस्य, हर रास्ता सुनाता है अलग कहानी!

4.80 करोड़ के घोटाले पर बड़ा एक्शन! IAS समित शर्मा ने टोंक के पूर्व GM को किया सेवा से बर्खास्त

राजस्थान में मौसम का दोगला वार, कहीं आग बरसाता सूरज, कहीं आंधी-बारिश का तांडव! जानें अपने जिले का हाल

राजस्थान में भयंकर महंगा हुआ पेट्रोल, डीजल के रेट ने भी काटा उधम, जानें अपने शहर में तेल के लेटेस्ट प्राइस

Do You Know: क्या आप जानते हैं? नाहरगढ़ में 9 रानियों के लिए 9 बिल्कुल एक जैसे महल क्यों बनवाए गए थे?

सिर्फ 3 दिन हैं बाकी! राजस्थान में RIICO प्लॉट योजना में आवेदन नहीं किया तो पछताएंगे!

Do You Know: मारवाड़ की सुबह-शाम का 'असली' हीरो, जोधपुर का जादुई मिर्ची बड़ा

Heatwave Alert: भीषण गर्मी से तप रहे राजस्थान के टॉप 10 शहर, बाड़मेर-जैसलमेर सबसे गर्म, IMD का अलर्ट जारी

Tags:
vasundhra raje

About the Author

Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
कठूमर के सरकारी स्कूल में चौथी बार लूट, लाखों का सामान साफ, सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल

कठूमर के सरकारी स्कूल में चौथी बार लूट, लाखों का सामान साफ, सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल

Rajasthan crime news
2

सीकर खदान हादसे में 22 घंटे बाद मिला मजदूर का शव, SDRF ने चलाया मौत से जंग का रेस्क्यू

sikar news
3

राजस्थान में राज्यसभा चुनाव से पहले बीजेपी में हलचल तेज, क्या उम्मीदवारों के नामों पर लगेगी मुहर?

Rajasthan politics news
4

NEET-UG 2026 पेपर लीक मामले में CBI का बड़ा खुलासा, मास्टरमाइंड गिरफ्तार

NEET-UG Paper Leak Case
5

कोटा एमबीएस अस्पताल में दो मरीजों की मौत के बाद बवाल, डॉक्टर से मारपीट

Kota news