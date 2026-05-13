/परवन प्रोजेक्ट की धीमी गति पर नाराज हुईं पूर्व सीएम वसुंधरा, कहा-यह ड्रीम प्रोजेक्ट, निर्माण में तेजी लाएं

Vasundhra Raje: बारां. पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बारां जिले में निर्माणाधीन परवन वृहद सिंचाई परियोजना के बांध का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने परियोजना की बेहद धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए.



ड्रीम प्रोजेक्ट में तेजी लाएं

वसुंधरा राजे ने कहा कि परवन प्रोजेक्ट इस क्षेत्र के लिए ड्रीम प्रोजेक्ट है. उन्होंने अधिकारियों से साफ कहा कि बांध के निर्माण कार्य में तेजी लाई जाए ताकि जल्द से जल्द इस परियोजना का लाभ आम किसानों और जनता को मिल सके. उन्होंने चेतावनी दी कि इसमें किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

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8.7 किमी लंबी टनल का निरीक्षण

पूर्व सीएम राजे ने परियोजना की 8.7 किलोमीटर लंबी वाटर टनल का भी विस्तृत निरीक्षण किया. उन्होंने बांध की ऊंचाई, गेटों की स्थिति और नहर निर्माण कार्य की प्रगति पर जानकारी ली.



परवन परियोजना का महत्व

परवन वृहद सिंचाई परियोजना 7,355 करोड़ रुपये की लागत से बनाई जा रही है. इसकी नींव 29 मई 2017 को रखी गई थी और इसे 28 अक्टूबर 2021 तक पूरा होना था. लेकिन अभी तक काम अधूरा पड़ा है. 38 मीटर ऊंचा बांध बनकर तैयार है और गेट भी लगाए जा चुके हैं. 8.07 किमी लंबी टनल का निर्माण भी पूरा हो चुका है. फिलहाल नहरों का निर्माण कार्य चल रहा है.



लाइफलाइन है परवन बांध

वसुंधरा राजे ने कहा कि परवन बांध इस क्षेत्र के लिए लाइफलाइन साबित होगा. इस परियोजना के पूरा होने से बारां जिले सहित आसपास के इलाकों में सिंचाई सुविधा मिलेगी और हजारों हेक्टेयर भूमि हरियाली से लहराएगी. इस दौरान उनके साथ बारां कलेक्टर बालमुकंद असावा, भाजपा जिलाध्यक्ष नरेश सिकरवार, बारां विधायक राधेश्याम बैरवा, जल संसाधन विभाग और पीएचईडी के अधिकारी मौजूद रहे.



वसुंधरा राजे का सख्त संदेश

पूर्व मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि परवन परियोजना में अब और देरी नहीं होनी चाहिए. उन्होंने अधिकारियों को नियमित मॉनिटरिंग करने और कार्य की प्रगति रिपोर्ट नियमित रूप से भेजने के निर्देश दिए. यह दौरा परवन परियोजना को नई गति देने और लंबे समय से लंबित इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है. स्थानीय किसान और जनता इस परियोजना को लेकर काफी उत्सुक हैं.

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