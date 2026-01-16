2 दिवसीय दौरे पर बारां पहुंची वसुंधरा राजे, बोलीं- 'पांव के छाले कभी मेरी राहें नहीं रोक पाए'

Baran News: राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे दो दिवसीय दौरे पर बारां पहुंची हैं. वे देर रात झालावाड़ से सड़क मार्ग द्वारा बारां स्थित सांसद कार्यालय पहुंचीं, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया.

दौरे के दूसरे दिन वसुंधरा राजे भाजपा जिला कार्यकारिणी एवं मंडल अध्यक्षों के साथ अहम बैठक करेंगी. अंता उपचुनाव के बाद उनका यह दौरा राजनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है. बैठक में संगठनात्मक मजबूती, आगामी रणनीति और जमीनी फीडबैक पर चर्चा होने की संभावना है.

दुष्यंत सिंह झालावाड़ क्षेत्र में पदयात्रा कर रहे

इधर, उनके पुत्र व सांसद दुष्यंत सिंह झालावाड़ क्षेत्र में पदयात्रा कर रहे हैं, जिसे पार्टी के जनसंपर्क अभियान के रूप में देखा जा रहा है. बता दें कि आशीर्वाद पदयात्रा के शुभारंभ से पहले आयोजित जनसभा में संबोधन के दौरान पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने कहा कि जब वे सांसद थी, तब पदयात्रा करती थीं. पांवों में छाले पड़ जाते, तो उन्हें पिन से फोड़ कर आगे बढ़ जाती. उन्होंने कहा कि मैं चलती रही उम्रभर दुआओं के साथ, पांव के छाले कभी मेरी राहें नहीं रोक पाए.

उन्होंने कहा कि यह पदयात्रा इस क्षेत्र की उन्नति, विकास और आपके विश्वास की यात्रा है. ज्यादातर नेता चुनाव के समय आते हैं और चुनाव जीतकर चले जाते हैं. पूरे पांच साल एसी में रहते हैं, पर हम ऐसा नहीं करते. हम हमारे क्षेत्र को परिवार मानते हैं, क्षेत्र के लोगों को मतदाता नहीं, भाग्य निर्माता मानते हैं. राजे ने कहा कि आपके सांसद हमेशा जनता के बीच रहते हैं. सब जगह पहुंचने की कोशिश करते हैं.

क्या है यात्रा का लक्ष्य

यह पदयात्रा राजनीतिक यात्रा नहीं, यह यात्रा अपनों की, अपनों के लिए अपनों के द्वारा की जा रही यात्रा है. जन-जन से जुड़ने, जनता की आवाज़ सुनने और लोगों के सपनों को पूरा करने की यात्रा है. इस यात्रा का लक्ष्य है हर नागरिक का सम्मान हो, हर नागरिक का उत्थान हो और हर वाजिब समस्या का समाधान हो.

यह एक ऐसी यात्रा है, जिसमें सांसद आपके खेतों की मिट्टी, आपके बच्चों की मुस्कान, आपकी मेहनत को अपनाने आए हैं, आपकी तकलीफ को गले लगाने आए हैं. इसके बाद वसुंधरा राजे ने हरी झंडी दिखाकर पदयात्रा को रवाना किया. पदयात्रा में बड़ी संख्या में भाजपा समर्थक कार्यकर्ता व पदाधिकारी शामिल हुए, जो आगामी तीन दिनों तक विभिन्न गांव में जनसंपर्क कर प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी देंगे.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Baran Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!



