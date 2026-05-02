/आदिवासी क्षेत्र में विकास के दावों को मुंह चिढ़ाती प्यास! ग्रामीण नदी का दूषित पानी पीने को मजबूर

Baran News: राजस्थान के बारां जिले में आदिवासी क्षेत्र ​शाहाबाद के देवरी क्षेत्र में एक तरफ तकनीकी प्रगति और डिजिटल इंडिया के बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हैं. वहीं दूसरी ओर शाहाबाद उपखंड क्षेत्र का ढूंढावर गांव आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहा है. राष्ट्रीय राजमार्ग-27 से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर बसे इस गांव के भाग्य में आज भी नदियों का दूषित पानी ही लिखा है.

​गांव की लगभग 180 मतदाताओं वाली आबादी वर्षों से कुन्नू और तिलपसी नदियों के भरोसे है. भीषण गर्मी शुरू होते ही यहां की महिलाओं का संघर्ष दोगुना हो जाता है. ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें प्रतिदिन एक किलोमीटर का दुर्गम रास्ता तय कर नदी तक जाना पड़ता है. वहां कंकड़-पत्थर हटाकर छोटी-छोटी झिरियां ,गड्ढे खोदी जाती हैं. घंटों इंतजार के बाद जब मिट्टी नीचे बैठती है, तब उस मटमैले पानी को साड़ी या कपड़े से छानकर बर्तनों में भरा जाता है.

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​विभागीय संवेदनहीनता का आलम यह है कि गांव के प्राथमिक विद्यालय और मां-बाड़ी केंद्र के मासूम बच्चे भी यही दूषित पानी पीने को मजबूर हैं. स्कूल की टंकियों में भी नदी का ही मटमैला पानी भरा जाता है. गांव में एकमात्र हैंडपंप है, लेकिन उससे निकलने वाला पानी इतना खारा और गंदा है कि वह पीने योग्य नहीं है.

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​बरसात के दिनों में जब नदियां उफान पर होती हैं, तब संकट और गहरा जाता है. फिसलन भरे रास्तों और उफनती नदी के बीच पानी लाना जान जोखिम में डालने जैसा होता है. ऐसे समय में ग्रामीण खेतों में बने कुओं का सहारा लेते हैं, जो स्वास्थ्य की दृष्टि से सुरक्षित नहीं हैं.

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​ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों के खिलाफ भारी रोष व्यक्त करते हुए कहा कि चुनाव के समय नेता बड़े-बड़े वादे करके वोट ले जाते हैं, लेकिन जीतने के बाद कोई सुध लेने नहीं आता. हम वर्षों से नरकीय जीवन जी रहे हैं. शाहाबाद बीडीओ हर्ष कुमार महावर का कहना है कि मामला फिलहाल मेरे संज्ञान में नहीं था. यदि यह आबादी क्षेत्र में आता है, तो इसकी तुरंत जांच कराई जाएगी और ग्रामीणों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए शीघ्र समाधान का प्रयास किया जाएगा.