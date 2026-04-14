भंवरगढ़ में पीएम आवास योजना में गड़बड़ी, ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर की कार्रवाई की मांग

Baran News: राजस्थान के बारां जिले में भंवरगढ़ में केंद्र सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना अब भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है. इसको लेकर भंवरगढ़ के सैकड़ों की संख्या में महिला-पुरुष लाभार्थियों ने आक्रोशित होकर कलेक्ट्रेट का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की.

​ग्रामीणों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कार्यवाहक जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और दोषियों को जेल भेजने की मांग की है. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाने वाले हर लाभार्थी को 90 दिन की मजदूरी नरेगा के माध्यम से दी जाती है. यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा होनी चाहिए, ताकि उसे निर्माण कार्य में आर्थिक सहारा मिल सके.

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​लाभार्थियों का कहना है कि भंवरगढ़ ​ग्राम पंचायत के कार्मिकों और अधिकारियों ने मिलीभगत कर कागजों में भुगतान दर्ज कर दिया है. ​उनके नरेगा की मजदूरी का पैसा पोर्टल पर भुगतान दिखा रहा है, लेकिन हकीकत में उनके खातों में एक रुपया भी नहीं पहुंचा.

​लोगों का कहना कि भ्रष्टाचार में लिप्त कार्मिकों से गबन की गई राशि की वसूली की जाए और आवास योजना और नरेगा के मस्टरोल की बारीकी से ऑडिट और जांच की जाए और लाभार्थियों के बकाया पैसे उनके स्वयं के खातों में हस्तांतरित किया जाए.

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बारां जिले के जंगलों में एमपी के कूनो नेशनल पार्क से निकलकर पहुंचा अफ्रीकन चीता केपी-3 इन दिनों लगातार मूवमेंट कर रहा है. यह चीता छबड़ा के आलमपुरा क्षेत्र में पहुंच गया. इस दौरान वन विभाग टीम लगातार उसके मूवमेंट पर नजर बना रही और हर गतिविधि की निगरानी की गई. आपको बतादें कि चीता केपी-3 छबड़ा के आलमपुरा क्षेत्र में पहुंचा. यह चीता पार्वती नदी किनारे पहुंचा. यहां पहुंचने के बाद उसे पेड़ों की छांव में आराम करते देखा गया और आसपास के क्षेत्र में हल्की चहलकदमी भी की.

क्षेत्रीय वन अधिकारी भारत राठौर ने बताया कि चीते की मौजूदगी की जानकारी आसपास के ग्रामीणों को लग गई थी. जिसके चलते लोग उसे देखने के लिए उत्सुक नजर आए. पूरे दिन चीते की गतिविधियां संबंधित क्षेत्र में ही सीमित रहीं और टीम लगातार उसकी निगरानी करती रही. वन विभाग द्वारा लगातार सतर्कता बरती जा रही है, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचा जा सके. छबड़ा रेंज के साथ-साथ एमपी के वन कर्मी भी मौजूद है. चीता नीलगाय का शिकार भी कर चुका है.

