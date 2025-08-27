Zee Rajasthan
केलवाड़ा क्षेत्र में वायरल बुखार ने मचाया कहर, प्रतिदिन आ रहे 400 से 500 मरीज

Baran News: राजस्थान के बारां जिले में केलवाड़ा क्षेत्र में पिछले चार-पांच दिनों से वायरल बुखार ने कहर मचा रखा है. वायरल बुखार के सैकड़ों केस पर अस्पतालों में पहुंच रहे हैं.

केलवाड़ा क्षेत्र में वायरल बुखार ने मचाया कहर, प्रतिदिन आ रहे 400 से 500 मरीज

Baran News: राजस्थान के बारां जिले में केलवाड़ा क्षेत्र में पिछले चार-पांच दिनों से वायरल बुखार ने कहर मचा रखा है. वायरल बुखार के सैकड़ों केस पर अस्पतालों में पहुंच रहे हैं. बात करें उप जिला अस्पताल केलवाड़ा की तो प्रत्येक दिन केवल वायरल बुखार के मरीज आ रहे हैं. अन्य निजी अस्पतालों में भी मरीज वायरल बुखार के पहुंच रहे हैं.

उप जिला अस्पताल केलवाड़ा हालांकि कार्मिकों की कमी से जूझ रहा है, फिर भी यहां पर तैनात डॉक्टर बेहतरीन सुविधाएं आने वाले मरीजों को दे रहे हैं. आदिवासी क्षेत्र के खंडेला नाहरगढ़, भंवरगढ़, समरानिया, शाहाबाद, कस्बाथाना, देवरी, घट्टी में अस्पताल संचालित है फिर भी मरीज छोटी सी छोटी बीमारी के लिए भी केलवाड़ा अस्पताल में आ रहे हैं.

चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर राजेश राजावत ने बताया कि हमारे द्वारा आने वाले मरीजों को उचित परामर्श के साथ उनका उचित इलाज भी किया जा रहा है. सबसे बड़ी बात यह है कि स्त्री रोग विशेषज्ञ का पद लंबे समय से खाली चल रहा है, जिसे नहीं भरा गया है. स्त्री रोग विशेषज्ञ अस्पताल में नहीं होने से परेशानी आ रही है.

बारां जिले की अंता क्षेत्र की आशा सहयोगनियों द्वारा बुधवार को सीएमएचओ कार्यालय बारां पर विरोध प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा गया. प्रदर्शन का मुख्य कारण रूटीन गतिविधियों के भुगतान में हो रहा भेदभाव रहा. जिले की अन्य आशा सहयोगनियों को जहां अप्रैल 2019 से प्रतिमाह 1500 रुपये भुगतान किया जा रहा है. वहीं अंता क्षेत्र की आशा सहयोगनियों को अब भी मात्र 1200 रुपये मिल रहे हैं. आशा सहयोगनियों ने आरोप लगाया कि यह भेदभावपूर्ण व्यवहार उनके साथ अन्याय है.

उन्होंने कहा कि वे भी अन्य क्षेत्रों की तरह सभी स्वास्थ्य सेवाओं और रूटीन गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं, फिर भी उन्हें पूरा भुगतान नहीं दिया जा रहा. आशाओं ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र ही उनका भुगतान 1500 रुपये नहीं किया गया, तो वे उग्र आंदोलन करेंगी. इस दौरान सीएमएचओ को ज्ञापन सौंपकर समस्या के समाधान की मांग की गई.

