/बारिश भी नहीं रोक सकी फर्ज, जान जोखिम में डाल पोल पर चढ़े बिजली कर्मचारी

Baran Electricity Workers: बारां जिले के छीपाबड़ौद में आसमान से लगातार बरसती तेज बारिश लोगों के लिए परेशानी बन गई थी. सड़कों पर पानी भर चुका था और लोग सुरक्षित रहने के लिए अपने-अपने घरों में सिमट गए थे. लेकिन इसी बारिश के बीच कुछ ऐसे लोग भी थे, जिन्होंने अपनी सुरक्षा से पहले दूसरों की जरूरत को महत्व दिया. ये थे बिजली विभाग के कर्मचारी, जो मूसलाधार बारिश के बीच जान जोखिम में डालकर बिजली के खंभों पर चढ़ गए, ताकि अंधेरे में डूबे घरों में फिर से रोशनी लौट सके.



हर बूंद खतरा थी, लेकिन कदम पीछे नहीं हटे

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सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि तेज बारिश के बीच बिजली विभाग के कर्मचारी ऊंचे बिजली के पोल पर चढ़कर फॉल्ट ठीक करने में जुटे हैं. लगातार गिरती बारिश, फिसलन भरी परिस्थितियां और बिजली से जुड़े संभावित खतरे किसी भी बड़े हादसे का कारण बन सकते थे, लेकिन कर्मचारियों के हौसले के आगे मौसम की मार भी फीकी पड़ गई. उनका एक ही लक्ष्य था—क्षेत्र के लोगों की बिजली जल्द से जल्द बहाल करना.



अंधेरे से उजाले तक... जिम्मेदारी निभाने का जज्बा

बताया जा रहा है कि भारी बारिश के कारण क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई थी, जिससे कई गांव और घर अंधेरे में डूब गए थे. ऐसे समय में जब हर मिनट लोगों की परेशानी बढ़ रही थी, बिजली विभाग की टीम बिना देरी किए मौके पर पहुंची. कर्मचारियों ने भीगते हुए, खतरों का सामना करते हुए और कठिन परिस्थितियों में काम कर बिजली लाइन को दुरुस्त करने का प्रयास किया. यह सिर्फ तकनीकी काम नहीं था, बल्कि लोगों के जीवन को सामान्य बनाने का एक मानवीय प्रयास भी था.



वीडियो देखकर लोग बोले, यही हैं असली हीरो

जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, लोगों ने बिजली कर्मियों के साहस और समर्पण की खुलकर सराहना शुरू कर दी. ग्रामीणों का कहना है कि जहां अधिकांश लोग ऐसी बारिश में घर से बाहर निकलने से भी बचते हैं, वहीं बिजली विभाग के कर्मचारी बिना किसी शिकायत के अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं. कई लोगों ने उन्हें "रियल हीरो" बताते हुए कहा कि इन्हीं की वजह से मुश्किल वक्त में भी लोगों के घरों की रोशनी और जरूरी सेवाएं बहाल हो पाती हैं.



फर्ज सबसे बड़ा... यही सिखा गया यह वीडियो

छीपाबड़ौद से सामने आया यह वीडियो सिर्फ बिजली बहाल करने की कहानी नहीं, बल्कि कर्तव्य, समर्पण और जिम्मेदारी की मिसाल है. यह बताता है कि सरकारी सेवाओं से जुड़े कई कर्मचारी हर दिन अपनी जान जोखिम में डालकर आम लोगों की जिंदगी आसान बनाने में जुटे रहते हैं. बारिश की हर बूंद उनके लिए खतरे का संकेत थी, लेकिन उन्होंने डर नहीं, बल्कि अपने फर्ज को चुना. यही कारण है कि आज उनका यह जज्बा पूरे क्षेत्र में सम्मान और प्रेरणा का विषय बना हुआ है.

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