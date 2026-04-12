44 गांवों सहित अंता कस्बे में पानी की किल्लत, 57 करोड़ की पेयजल योजना कर्मचारियों की हड़ताल से बंद

Nagda Baldevpura Peyjal Plant: नागदा बलदेवपुरा पेयजल योजना के कर्मचारियों द्वारा शुरू की गई अनिश्चितकालीन हड़ताल के कारण प्लांट दूसरे दिन भी पूरी तरह बंद रहा. इससे अंता कस्बे सहित 44 गांवों में पेयजल संकट गहरा गया है. नलों में पानी नहीं आने से आमजन को पीने के पानी के लिए तरसना पड़ रहा है.

11 महीने से वेतन नहीं मिलने से कर्मचारियों का आक्रोश

57 करोड़ रुपये की लागत से बनी नागदा बलदेवपुरा पेयजल योजना के कर्मचारियों को पिछले 11 महीने से वेतन नहीं मिला है. कर्मचारियों ने कई बार उच्चाधिकारियों को अपनी समस्या से अवगत कराया, लेकिन उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिले. वेतन न मिलने के कारण घर-परिवार का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है. इस वजह से कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल कर प्लांट बंद कर दिया. उनका साफ कहना है कि जब तक पूरा वेतन नहीं मिलेगा, प्लांट खुलने वाला नहीं है.

44 गांवों और अंता कस्बे में पानी का संकट

प्लांट बंद होने से प्रतिदिन 70 लाख लीटर पानी की आपूर्ति पूरी तरह ठप हो गई है. इसमें से अंता कस्बे को रोजाना 29 लाख लीटर पानी मिलता था. अब न सिर्फ कस्बे बल्कि आसपास के 44 गांवों के लोगों को शुद्ध पेयजल नहीं मिल पा रहा है. कई दिनों से कभी मटमैला पानी आ रहा है तो कभी एक-एक बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं. इस योजना को 2017 में शुरू किया गया था, लेकिन कर्मचारियों की हड़ताल ने इसे आमजन के लिए मुसीबत बना दिया है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

कर्मचारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि वेतन भुगतान के बिना वे प्लांट शुरू नहीं करेंगे. उन्होंने कहा कि बार-बार शिकायत करने के बावजूद प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. सिर्फ खोखले आश्वासन दिए जा रहे हैं. ऐसे में हड़ताल जारी रखने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा है.

आमजन पर पड़ा भारी असर

पेयजल योजना बंद होने का सबसे ज्यादा असर आमजन पर पड़ रहा है. कस्बे और गांवों के लोग पानी की समस्या से परेशान हैं. कई जगहों पर लोग दूर-दूर से पानी लाने को मजबूर हो रहे हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि 57 करोड़ की इस बड़ी योजना को लेकर लंबे समय से शिकायतें आ रही थीं, लेकिन अब हड़ताल ने स्थिति को और बिगाड़ दिया है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Ajmer News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-