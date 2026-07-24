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57 करोड़ की पेयजल योजना बनी मुसीबत! कर्मचारियों की हड़ताल से बारां के 42 गांवों में पानी संकट

Baran News: बारां जिले के अंता कस्बे और आसपास के 42 गांवों में कर्मचारियों की हड़ताल के कारण नागदा-बलदेवपुरा पेयजल योजना पिछले दो दिनों से बंद पड़ी है. कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें 14 महीने से वेतन नहीं मिला, जिसके चलते जलापूर्ति पूरी तरह प्रभावित हो गई.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Ram Mehta
Published:Jul 24, 2026, 06:43 PM IST | Updated:Jul 24, 2026, 06:43 PM IST
57 करोड़ की पेयजल योजना बनी मुसीबत! कर्मचारियों की हड़ताल से बारां के 42 गांवों में पानी संकट
Image Credit: Baran News

Baran News: राजस्थान के बारां जिले के अंता कस्बे और आसपास के 42 गांवों में पेयजल संकट गहरा गया है. 57 करोड़ रुपये की लागत से बनी नागदा-बलदेवपुरा पेयजल योजना कर्मचारियों की हड़ताल के कारण पिछले दो दिनों से बंद पड़ी है. कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें 14 महीने से वेतन नहीं मिला, जिसके चलते उन्होंने काम बंद कर दिया. इससे हजारों लोगों को पीने के पानी के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

वेतन नहीं मिलने पर कर्मचारियों ने रोका काम

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पेयजल योजना में कार्यरत कर्मचारियों का कहना है कि लंबे समय से वेतन का भुगतान नहीं होने के बावजूद वे काम करते रहे, लेकिन अब मजबूर होकर हड़ताल पर जाना पड़ा. कर्मचारियों के काम बंद करने से प्लांट पूरी तरह ठप हो गया और जलापूर्ति प्रभावित हो गई.

42 गांवों और अंता कस्बे में पेयजल संकट

नागदा-बलदेवपुरा पेयजल योजना से प्रतिदिन करीब 70 लाख लीटर पानी की आपूर्ति की जाती है. इसमें से अंता कस्बे को 29 लाख लीटर पानी मिलता है, जबकि शेष जलापूर्ति आसपास के 42 गांवों में की जाती है. प्लांट बंद होने से इन सभी क्षेत्रों में पेयजल संकट गहरा गया है.

स्थानीय लोगों के अनुसार, यह पेयजल योजना पहले भी कई बार बाधित हो चुकी है. कभी क्लोरीन की कमी के कारण मटमैला पानी सप्लाई किया जाता है, तो कभी कर्मचारियों की हड़ताल से जलापूर्ति बंद हो जाती है. इससे उपभोक्ताओं को लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

आश्वासन के बाद भी नहीं निकल रहा स्थायी समाधान

ग्रामीणों का कहना है कि हर बार अधिकारी कर्मचारियों को आश्वासन देकर प्लांट चालू करवा देते हैं, लेकिन वेतन भुगतान नहीं होने से कुछ समय बाद फिर वही स्थिति बन जाती है. लोगों ने सरकार और संबंधित विभाग से कर्मचारियों का बकाया वेतन जारी कर पेयजल आपूर्ति सुचारू करने की मांग की है.

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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