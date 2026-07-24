/57 करोड़ की पेयजल योजना बनी मुसीबत! कर्मचारियों की हड़ताल से बारां के 42 गांवों में पानी संकट

Baran News: राजस्थान के बारां जिले के अंता कस्बे और आसपास के 42 गांवों में पेयजल संकट गहरा गया है. 57 करोड़ रुपये की लागत से बनी नागदा-बलदेवपुरा पेयजल योजना कर्मचारियों की हड़ताल के कारण पिछले दो दिनों से बंद पड़ी है. कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें 14 महीने से वेतन नहीं मिला, जिसके चलते उन्होंने काम बंद कर दिया. इससे हजारों लोगों को पीने के पानी के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

वेतन नहीं मिलने पर कर्मचारियों ने रोका काम

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पेयजल योजना में कार्यरत कर्मचारियों का कहना है कि लंबे समय से वेतन का भुगतान नहीं होने के बावजूद वे काम करते रहे, लेकिन अब मजबूर होकर हड़ताल पर जाना पड़ा. कर्मचारियों के काम बंद करने से प्लांट पूरी तरह ठप हो गया और जलापूर्ति प्रभावित हो गई.

42 गांवों और अंता कस्बे में पेयजल संकट

नागदा-बलदेवपुरा पेयजल योजना से प्रतिदिन करीब 70 लाख लीटर पानी की आपूर्ति की जाती है. इसमें से अंता कस्बे को 29 लाख लीटर पानी मिलता है, जबकि शेष जलापूर्ति आसपास के 42 गांवों में की जाती है. प्लांट बंद होने से इन सभी क्षेत्रों में पेयजल संकट गहरा गया है.

स्थानीय लोगों के अनुसार, यह पेयजल योजना पहले भी कई बार बाधित हो चुकी है. कभी क्लोरीन की कमी के कारण मटमैला पानी सप्लाई किया जाता है, तो कभी कर्मचारियों की हड़ताल से जलापूर्ति बंद हो जाती है. इससे उपभोक्ताओं को लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

आश्वासन के बाद भी नहीं निकल रहा स्थायी समाधान

ग्रामीणों का कहना है कि हर बार अधिकारी कर्मचारियों को आश्वासन देकर प्लांट चालू करवा देते हैं, लेकिन वेतन भुगतान नहीं होने से कुछ समय बाद फिर वही स्थिति बन जाती है. लोगों ने सरकार और संबंधित विभाग से कर्मचारियों का बकाया वेतन जारी कर पेयजल आपूर्ति सुचारू करने की मांग की है.

