कौन है भाजपा प्रत्याशी मोरपाल सुमन, स्थानीय उम्मीदवार पर बीजेपी ने जताया भरोसा, दिया अंता विधानसभा उपचुनाव में टिकट

Anta By Election 2025: राजस्थान की सियासत में इन दिनों अंता विधानसभा उपचुनाव सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है. पूरे प्रदेश की निगाहें इस सीट पर टिक गई हैं क्योंकि जैसे-जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, राजनीतिक हलचलें तेज होती जा रही हैं. जनता अब बेसब्री से 14 नवंबर का इंतजार कर रही है, जब यह तय होगा कि अंता की जनता किसे अपना जनप्रतिनिधि चुनती है.

मोरपाल सुमन होंगे भाजपा के प्रत्याशी

अब तक के राजनीतिक संकेत बताते हैं कि कांग्रेस को शुरुआती दौर में बढ़त मिलती दिख रही थी, लेकिन भाजपा ने अब अपना दांव खेल दिया है. पार्टी ने मोरपाल सुमन को प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा है, जिससे मुकाबला अब और दिलचस्प हो गया है. मोरपाल सुमन के नाम की घोषणा होते ही अंता क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ गया है और प्रचार अभियान ने रफ्तार पकड़ ली है.

कौन हैं मोरपाल सुमन?

मोरपाल सुमन अंता क्षेत्र के एक जाने-माने समाजसेवी और शिक्षाविद् हैं, जिन्होंने लंबे समय तक ग्रामीण इलाकों में सामाजिक कार्यों से पहचान बनाई है. वे माली समाज से आते हैं और समुदाय में एक सम्मानित चेहरा माने जाते हैं. सुमन ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत भाजपा के संगठन से की थी और कई वर्षों तक पार्टी के स्थानीय पदों पर काम किया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

भाजपा ने खेला है बड़ा दांव

वे शिक्षा और युवा सशक्तिकरण के क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं. ग्रामीण युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रेरित करना और शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाना उनके जीवन का अहम हिस्सा रहा है. पार्टी के प्रति उनकी निष्ठा और समाज में पकड़ को देखते हुए भाजपा ने इस बार उन्हें टिकट देकर बड़ा दांव खेला है.

क्या बोले मोरपाल सुमन?

मोरपाल सुमन का कहना है कि वे राजनीति को “सेवा का माध्यम” मानते हैं. उनका फोकस क्षेत्र में किसानों, युवाओं और छोटे व्यापारियों की समस्याओं को प्राथमिकता देने पर है. स्थानीय स्तर पर उनकी सादगी और जमीनी जुड़ाव ही उन्हें अन्य उम्मीदवारों से अलग पहचान दिलाते हैं.

त्रिकोणीय मुकाबला होने के आसार

कांग्रेस की ओर से पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया चुनाव मैदान में हैं, जिनका क्षेत्र में अच्छा जनाधार माना जाता है. वहीं, नरेश मीणा ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ताल ठोकी है. तीनों उम्मीदवारों के मैदान में उतरने से यह सीट अब सीधी नहीं, बल्कि तीन-कोणी लड़ाई का केंद्र बन गई है.

माली समुदाय का सीट पर काफी प्रभाव

अंता विधानसभा सीट पर माली समुदाय का प्रभाव काफी निर्णायक माना जाता है. दिलचस्प बात यह है कि भाजपा प्रत्याशी मोरपाल सुमन इसी समाज से आते हैं. ऐसे में जातीय समीकरण भी इस चुनाव में बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं.

साख की लड़ाई साबित होगा यह उपचुनाव

अंता का यह उपचुनाव केवल एक सीट का नहीं, बल्कि प्रदेश की सियासी दिशा तय करने वाला माना जा रहा है. भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, जबकि निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा भी समीकरण बिगाड़ सकते हैं. अब देखना यह होगा कि जनता का जनादेश किसे पसंद करता है. अनुभवी प्रमोद भाया को, सादगी और सेवा भाव के प्रतीक मोरपाल सुमन को, या फिर किसी तीसरे चेहरे को. 14 नवंबर को होने वाला मतदान निश्चित रूप से राजस्थान की राजनीति में एक नया अध्याय लिखेगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Rajasthan Politics News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-