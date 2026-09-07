/बारां में 48 प्रत्याशी करोड़पति, सभापति की कुर्सी महिला आरक्षित होते ही पत्नियों-बहुओं की एंट्री

Baran Municipal Council: बारां जिले के 6 नगरीय निकायों में चुनावी तस्वीर इस बार काफी दिलचस्प नजर आ रही है. नामांकन के दौरान कुल 714 प्रत्याशियों ने अपनी संपत्ति घोषित की है. इनमें 48 प्रत्याशी करोड़पति हैं, जबकि 530 प्रत्याशियों ने खुद को लखपति बताया है. वहीं 113 प्रत्याशियों की संपत्ति एक लाख रुपए से भी कम है. 23 प्रत्याशियों ने संपत्ति का कॉलम खाली छोड़ दिया है.



बारां नगर परिषद में सबसे ज्यादा करोड़पति

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संपत्ति के आंकड़ों में बारां नगर परिषद सबसे आगे है. यहां 60 वार्ड हैं और अकेले बारां नगर परिषद से 23 करोड़पति प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं. यह जिले के कुल करोड़पति प्रत्याशियों का करीब आधा हिस्सा है. कई वार्डों में संपत्ति के मामले में काफी अलग तस्वीर देखने को मिल रही है. कहीं करोड़पति प्रत्याशियों के सामने हजारों रुपए की संपत्ति वाले प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं तो कहीं मुकाबला बराबरी का नजर आ रहा है.



सभापति की कुर्सी महिला आरक्षित

बारां नगर परिषद में सभापति की कुर्सी महिला आरक्षित होने के बाद चुनावी तस्वीर में एक और बदलाव देखने को मिला है. जो नेता खुद सभापति पद की दावेदारी कर रहे थे, उन्होंने अब अपनी पत्नी, बहू और बेटी को चुनाव मैदान में उतार दिया है. वार्ड 38 से भाजपा जिला महामंत्री राकेश जैन की पत्नी निलेश जैन चुनाव लड़ रही हैं. वहीं वार्ड 27 से कांग्रेस शहर अध्यक्ष प्रशांत भारद्वाज की पत्नी मीनाक्षी मैदान में हैं.



पत्नी, बहू और बेटी भी मैदान में

वार्ड 40 से पूर्व उपसभापति नरेश गोयल की पत्नी रानू गोयल और वार्ड 34 से कांग्रेस महामंत्री कैलाश जैन की पत्नी अनिता पहली बार चुनाव लड़ रही हैं. इसी तरह वार्ड 54 से नंदलाल सुमन के परिवार की बहू अंतिमा सुमन चुनाव मैदान में हैं. वार्ड 56 से अशरफ देशवाली की बेटी कशिश देशवाली भी चुनाव लड़ रही हैं.



पति-पत्नी दोनों लड़ रहे चुनाव

वार्ड 46 से कमल राठौर और वार्ड 37 से उनकी पत्नी शीतल राठौर दोनों आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं. इस तरह बारां नगर परिषद चुनाव में एक तरफ प्रत्याशियों की संपत्ति के आंकड़े चर्चा में हैं, वहीं सभापति पद महिला आरक्षित होने के बाद नेताओं के परिवार की महिलाओं की चुनावी एंट्री भी चुनावी चर्चा का बड़ा हिस्सा बन गई है.

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