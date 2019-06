बाड़मेरः रामकथा, अंधड़, लोहे के खंभों में दौड़ा करंट, चीख पुकार, भगदड़...

जयपुरः राजस्थान के बाड़मेर में रविवार को एक धार्मिक आयोजन के दौरान पंडाल गिरने से 14 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, मरने वालों में 3 महिलाएं भी शामिल हैं. इस हादसे में लगभग 50 लोग घायल हुए हैं. देशभर के नेताओं ने इस हादसे पर दुख जताया है. राजस्थान सरकार ने हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 5-5 लाख रुपये और घायलों को 2-2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित अनेक नेताओं ने हादसे पर शोक व्यक्त किया है.

रविवार अपरान्ह यह यह हादसा उस समय हुआ जब बालोतरा कस्बे के पास जसोल धाम में एक स्कूल में कथा चल रही थी. तभी अंधड़ और बारिश के बीच पंडाल नीचे श्रद्धालुओं पर आ गिरा. सैंकड़ों श्रद्धालुओं को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला व वह नीचे दब गए. बालोतरा सीमावर्ती बाड़मेर जिले का एक कस्बा है.

Barmer: 14 people died here yesterday after a 'pandaal' collapsed. Injured are undergoing treatment at the hospital. Rajasthan CM Ashok Gehlot has announced compensation of Rs 5 lakh each to the next of the kin of those who lost their lives & Rs 2 lakh to the injured. #Rajasthan pic.twitter.com/vsElADaAIE

— ANI (@ANI) June 24, 2019