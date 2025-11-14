Barmer Accident: बाड़मेर जिले में चौहटन उपखंड क्षेत्र के केलनोर सड़क मार्ग पर बीजराड़ सरहद में शुक्रवार शाम एक भीषण सड़क हादसा हो गया. मरुधरा महाविद्यालय बीजराड़ के पास एक बस और ट्रक की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई.
Barmer Accident: राजस्थान के बाड़मेर जिले में चौहटन उपखंड क्षेत्र के केलनोर सड़क मार्ग पर बीजराड़ सरहद में शुक्रवार शाम एक भीषण सड़क हादसा हो गया. मरुधरा महाविद्यालय बीजराड़ के पास एक बस और ट्रक की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस में सवार यात्री बुरी तरह उछल गए.
हादसे में करीब 14 लोग घायल हो गए, जिनमें दो की हालत गंभीर बताई जा रही है. हालांकि बड़ी राहत यह रही कि कोई जनहानि नहीं हुई. दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. आसपास के ग्रामीण तुरंत राहत कार्य में जुट गए और अपनी निजी गाड़ियों तथा अन्य वाहनों की मदद से सभी घायलों को चौहटन अस्पताल पहुंचाया.
अस्पताल में डॉक्टरों ने घायलों का प्राथमिक उपचार शुरू किया. गंभीर घायल दो यात्रियों को स्थिति नाजुक देखते हुए 108 एम्बुलेंस से बाड़मेर के राजकीय अस्पताल रेफर कर दिया गया. जैसे ही सूचना चौहटन पुलिस को मिली, थानाधिकारी राजूराम विश्नोई पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया.
इसके बाद अस्पताल पहुंचकर घायलों का उपचार जल्द शुरू करवाया. वहीं घटना की गंभीरता को देखते हुए चौहटन डीएसपी जेठाराम भी पुलिस टीमों के साथ मौके पर पहुंचे और दुर्घटनास्थल की जांच की. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस और ट्रक की टक्कर तेज रफ्तार के कारण हुई.
दोनों वाहनों के सामने का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. हादसे की खबर मिलते ही चौहटन अस्पताल में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और स्थानीय लोग घायलों को मदद पहुंचाने में जुट गए. पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर मामला दर्ज किया है तथा दुर्घटना के कारणों की जांच जारी है.
