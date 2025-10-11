Zee Rajasthan
बालोतरा में मंडली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 15 लाख की फिरौती, मारपीट और माफी का वीडियो बनाने वाले 3 आरोपी अरेस्ट

Barmer News: राजस्थान में बालोतरा जिले की मंडली पुलिस ने 15 लाख रुपये की फिरौती मांगने, मारपीट करने और जबरन गलती स्वीकार करने का वीडियो बनाने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों ने महिला के कपड़े पहनकर झांसा दिया और योजना बनाकर पीड़ित का अपहरण कर लिया था. पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों से 1.20 लाख रुपये नकद और एक मोबाइल बरामद किया है, जबकि अन्य फरार आरोपियों और घटना में प्रयुक्त वाहनों की तलाश जारी है.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Mayank
Published: Oct 11, 2025, 02:02 PM IST | Updated: Oct 11, 2025, 02:02 PM IST

बालोतरा में मंडली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 15 लाख की फिरौती, मारपीट और माफी का वीडियो बनाने वाले 3 आरोपी अरेस्ट

Barmer News: जिले की मंडली पुलिस ने 15 लाख रुपये की फिरौती मांगने, मारपीट करने और जबरन गलती स्वीकार करने का वीडियो बनाने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों ने महिला के कपड़े पहनकर झांसा दिया और योजना बनाकर पीड़ित का अपहरण कर लिया था. पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों से 1.20 लाख रुपये नकद और एक मोबाइल बरामद किया है, जबकि अन्य फरार आरोपियों और घटना में प्रयुक्त वाहनों की तलाश जारी है.

इस तरह रचा गया अपहरण का षड्यंत्र
मंडली निवासी सुबान खान ने 4 अक्टूबर को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 17 अगस्त 2025 को सफी खान पुत्र लतीफ खान का फोन आया. सफी खान ने बताया कि उसकी खेती घड़सी के बाड़े में है और उसे तथा उसके सामान को गाड़ी से छोड़ने के लिए बुलाया गया. पीड़ित अपनी क्रेटा कार लेकर माडपुरा सर्किल से एक किलोमीटर पहले तय स्थान पर पहुंचा. वहां सफी खान के साथ एक कथित महिला बैठी थी. लेकिन वह महिला वास्तव में हबीब खान पुत्र गनी खान था, जिसने महिला के कपड़े पहन रखे थे.

उसी दौरान पीछे से गफूर खान, दाउद खान और इसाक खान बोलेरो गाड़ी में वहां पहुंचे. उन्होंने बोलेरो गाड़ी आगे लगाकर पीड़ित को क्रेटा कार से बाहर खींचा और धमकी दी कि “हमारे घर की महिला को गाड़ी में कैसे बैठाया.

मारपीट, धमकी और जबरन वीडियो रिकॉर्डिंग
साजिश के तहत आरोपियों ने पीड़ित के साथ मारपीट की और उसे जबरदस्ती कार की पिछली सीट पर बैठा लिया. आवाज उठाने पर जान से मारने की धमकी दी. बाद में पीड़ित को सुनसान जगह पर ले जाकर कपड़े फाड़ दिए और गलती स्वीकार करने का वीडियो बनाया. इसके बाद आरोपियों ने उसे छोड़ने के बदले 15 लाख रुपये की फिरौती मांगी. डर के कारण पीड़ित ने कल्याणपुर में गणपतराम पटेल की दुकान से 5 लाख रुपये उधार लिए और आरोपियों को दे दिए. साथ ही फोनपे से 3,400 रुपये ट्रांसफर भी किए.

बाद में आरोपियों ने उसे रेवाड़ा गांव के पास छोड़ दिया और फरार हो गए. फिर मांगे 10 लाख रुपये और वीडियो वायरल करने की धमकी दी. घटना के बाद 12 सितंबर को इसाक खान ने पीड़ित को फिर से फोन कर 10 लाख रुपये और मांगे तथा धमकी दी कि यदि रुपये नहीं दिए तो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे. पीड़ित की रिपोर्ट पर मंडली थाना पुलिस ने किडनैपिंग, मारपीट, धमकी और फिरौती के प्रकरण में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की.

तीन आरोपी गिरफ्तार, नकद और मोबाइल बरामद
थाना अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने तकनीकी निगरानी, पारंपरिक पुलिसिंग और गोपनीय सूचना के आधार पर आरोपियों के संभावित ठिकानों पर दबिश दी. इस दौरान पुलिस ने तीन आरोपियों सफी खान पुत्र लतीफ खान निवासी खेत सिंह नगर, थाना शेरगढ़, इसाक खान पुत्र हाजी खान निवासी नयापुरा, पचपदरा, हबीब खान पुत्र गनी खान निवासी नयापुरा, पचपदरा को गिरफ्तार किया.

आरोपियों की निशानदेही पर 1.20 लाख रुपये और एक मोबाइल फोन बरामद किया गया. पुलिस ने घटना स्थल की तस्दीक कर अन्य फरार आरोपियों, प्रयुक्त बोलेरो वाहन और फिरौती की राशि से खरीदे गए पिकअप वाहन की तलाश शुरू कर दी है. गिरफ्तार आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया.

