सरहद के धोरों में ‘ड्रग्स की फैक्ट्री’ का भंडाफोड़, 24 घंटे में दूसरी बड़ी कार्रवाई, महाराष्ट्र तक जुड़े हैं नशे के तार, बड़ा खुलासा

Barmer Drug bust: राजस्थान के सरहदी जिले बाड़मेर में नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) और बाड़मेर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए सेड़वा और चौहटन क्षेत्र में 24 घंटे के भीतर दो अवैध एमडी ड्रग फैक्ट्रियों का भंडाफोड़ किया है. इस कार्रवाई के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है.



बाड़मेर पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीना ने कार्रवाई की पुष्टि करते हुए बताया कि सेड़वा क्षेत्र में पकड़ी गई फैक्ट्री से करीब 3 किलो तैयार एमडी ड्रग (मेफेड्रोन), बड़ी मात्रा में केमिकल, गैस सिलेंडर, रिएक्टर मशीन, हीटिंग उपकरण और ड्रग निर्माण में उपयोग होने वाले अन्य उपकरण बरामद किए गए हैं. पुलिस ने मौके से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है.



सरहद के पास खेत में चल रही थी ड्रग लैब

जांच में सामने आया कि चौहटन थाना क्षेत्र के रोडियों का तला, बावड़ी कला गांव में एक खेत के भीतर गुप्त रूप से एमडी ड्रग तैयार की जा रही थी. यह स्थान भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा से करीब 20 किलोमीटर दूर स्थित है. तस्करों ने सुनसान और रेतीले धोरों के बीच इस स्थान को इसलिए चुना ताकि पुलिस और आम लोगों की नजर से बचा जा सके. खेत में अस्थायी शेड बनाकर मशीनें लगाई गई थीं, जहां केमिकल प्रोसेस के जरिए मेफेड्रोन तैयार किया जा रहा था.

ANTF टीम ने छापेमारी के दौरान अवैध एमडी ड्रग फैक्ट्रियों से बड़ी मात्रा में सामग्री जब्त की है. मौके से करीब 3 किलो तैयार एमडी ड्रग (मेफेड्रोन), ड्रग निर्माण में उपयोग होने वाले विभिन्न केमिकल, रिएक्टर मशीन, हीटिंग यूनिट, गैस सिलेंडर, प्लास्टिक कंटेनर तथा पैकिंग सामग्री बरामद की गई. बरामद सामग्री की अनुमानित कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में करोड़ों रुपये बताई जा रही है. इस कार्रवाई से नशा तस्करी के नेटवर्क को करारा झटका लगा है, और पुलिस अन्य संदिग्धों की तलाश में जुटी हुई है. 24 घंटे में दूसरी बड़ी कार्रवाई, अब तक 5 फैक्ट्री पकड़ी गई. बाड़मेर में यह लगातार दूसरी बड़ी कार्रवाई है. इससे पहले सेड़वा क्षेत्र में एमडी फैक्ट्री पकड़ी गई थी.

एसपी नरेंद्र सिंह मीना ने कार्रवाई की जानकारी देते हुए कहा, “इस सफलता के साथ अब तक बाड़मेर जिले में कुल 5 अवैध एमडी ड्रग फैक्ट्रियों का भंडाफोड़ हो चुका है। पुलिस पूरे नशा तस्करी नेटवर्क की गहन जांच कर रही है और ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का सिलसिला जारी रहेगा.

लगातार हो रही इन कार्रवाइयों से सरहदी जिले के नशा तस्करों में खलबली मच गई है। वे अब सतर्क और डरे हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस की जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि बाड़मेर में तैयार की जा रही एमडी ड्रग (मेफेड्रोन) की सप्लाई महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के बड़े शहरों जैसे जयपुर, उदयपुर, अहमदाबाद, मुंबई आदि तक की जा रही थी.

प्रारंभिक जांच के अनुसार, ड्रग बनाने के लिए जरूरी केमिकल अन्य राज्यों से मंगवाए जाते थे। बाड़मेर के सेड़वा और चौहटन जैसे इलाकों में इनकेमिकल से एमडी ड्रग तैयार की जाती थी। फिर इसे छोटे-छोटे पैकेट में पैक करके गुप्त नेटवर्क के जरिए बड़े शहरों में सप्लाई किया जाता था। इस अंतरराज्यीय नेटवर्क के खुलासे से पुलिस को बड़ा सुराग मिला है और अब जांच का दायरा अन्य राज्यों तक बढ़ गया है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही और गिरफ्तारियां होने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार, मुंबई और अन्य महानगरों में इस ड्रग की भारी मांग के कारण तस्करों ने बाड़मेर के सरहदी इलाकों को उत्पादन केंद्र बना लिया था.



ANTF और पुलिस का संयुक्त अभियान जारी

राजस्थान पुलिस महानिरीक्षक के निर्देश पर ANTF और बाड़मेर पुलिस ने विशेष अभियान चलाया हुआ है. गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने छापा मारकर फैक्ट्री का खुलासा किया. कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात किया गया और पूरे क्षेत्र की घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया गया. पुलिस अब गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर पूरे नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है.



सरहदी क्षेत्र बना तस्करों का नया ठिकाना

बाड़मेर जिला पाकिस्तान सीमा से सटा हुआ है और यहां कई क्षेत्र बेहद सुनसान हैं. तस्कर इसी भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाकर अवैध गतिविधियां संचालित कर रहे थे. हालांकि, पुलिस की लगातार कार्रवाई से इस नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है.



