बाड़मेर के सेड़वा में अपने ही घर में मरी मिली चार बच्चों की मां, सिर पर हैं गहरे घाव

Barmer News: जिले के सेड़वा थाना क्षेत्र से इस वक्त एक सनसनीखेज़ खबर सामने आ रही है, जहां एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. शुरुआती जांच में हत्या की आशंका जताई जा रही है.



मामला सेड़वा थाना क्षेत्र के भंवार गांव का है. यहां ममता पत्नी विंजाराम सुथार, जो पिछले डेढ़ साल से अपने घर पर चार बच्चों के साथ रह रही थी, सोमवार शाम करीब छह बजे बेसुध हालत में पाई गई. पड़ोसियों ने तुरंत आसपास के लोगों और पुलिस को सूचना दी.

सेड़वा पुलिस मौके पर पहुंची और जब मामला गंभीर लगा तो बाखासर, बीजराड़ और धनाऊ थाना पुलिस, साथ ही चोहटन डीएसपी और जिला पुलिस अधीक्षक नरेंद्रसिंह मीणा भी एफएसएल टीम और डॉग स्क्वायड के साथ मौके पर पहुंचे. महिला के सिर पर गहरे घाव पाए गए हैं, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है. पुलिस ने मौके से साक्ष्य जुटाकर जांच शुरू कर दी है.

बताया जा रहा है कि महिला के पति विंजाराम सुथार ने दो शादियां की हुई हैं और वर्तमान में जोधपुर में व्यवसाय करते हैं. पुलिस ने महिला के पीहर पक्ष को भी सूचित कर दिया है.

क्या कहना है पुलिस का

एसपी बाड़मेर नरेंद्रसिंह मीणा ने कहा कि मामले की जांच एफएसएल और डॉग स्क्वायड की मदद से की जा रही है. शुरुआती तौर पर सिर में गंभीर चोटें मिली हैं, बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट होगा कि यह हत्या है या कोई अन्य कारण.

फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की बारीकी से जांच जारी है. हत्या के पीछे के कारणों और संभावित संदिग्धों की तलाश में पुलिस टीमें जुटी हुई हैं.

बाड़मेर की मधुबन कॉलोनी में चोरी, 10 तोला सोना, 45,000 नगद और मोटरसाइकिल हुई गायब

Barmer News: राजस्थान के बाड़मेर शहर के मधुबन कॉलोनी में देर रात चोरी की घटना ने पुलिस के होश फाख्ता कर दिए. दो दिन पहले महावीर सर्किल पर एक व्याख्याता का सूना मकान और अब फिर यह मकान निशाने पर आया है.



मकान मालिक भवानी सिंह ने बताया कि मैं 4 दिन से अपने गांव गया हुआ था तब पीछे बीती रात कुछ बदमाश आए और 10 तोला सोना, 45,000 रुपये कैश और एक मोटरसाइकिल भी चुरा ले गए. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है.

बाड़मेर शहर के मधुबन कॉलोनी में देर रात चोरी की एक बड़ी वारदात सामने आई है. कॉलोनी निवासी भवानी सिंह ने बताया कि वे पिछले चार दिनों से अपने गांव गए हुए थे. इसी दौरान कुछ अज्ञात चोरों ने घर का ताला तोड़कर भीतर प्रवेश किया और घर में रखे 10 तोला सोना, 45 हजार रुपये नगद और एक मोटरसाइकिल चोरी कर ली.

भवानी सिंह जब रविवार देर रात घर लौटे तो मुख्य दरवाजा टूटा हुआ मिला और पूरा सामान अस्त-व्यस्त था. इसके बाद उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी. मौके पर पुलिस पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. एफएसएल टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं. वहीं, पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगालना शुरू कर दिया है.

