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कई हफ्तों बाद खत्म हुआ आम्बा राम का धरना, जांच समिति के आश्वासन पर बनी सहमति

Barmer Protest: बाड़मेर में अपनी मांगों को लेकर कई दिनों से धरने पर बैठे आम्बा राम ने मंगलवार को आंदोलन समाप्त कर दिया. सामाजिक कार्यकर्ता एवं चौहटन विधायक आदूराम मेघवाल की पहल पर दोनों पक्षों के बीच सहमति बनी. निष्पक्ष जांच के लिए समिति गठित करने और सात दिन में रिपोर्ट पेश करने के आश्वासन के बाद धरना समाप्त हुआ.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Durag singh rajpurohit
Published:Jul 29, 2026, 08:25 AM IST | Updated:Jul 29, 2026, 08:25 AM IST
कई हफ्तों बाद खत्म हुआ आम्बा राम का धरना, जांच समिति के आश्वासन पर बनी सहमति
Image Credit: Rajasthan Crime News

Rajasthan Crime News: बाड़मेर जिले में पिछले कई दिनों से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरने पर बैठे आम्बा राम ने मंगलवार को अपना आंदोलन समाप्त करने की घोषणा कर दी. लंबे समय से चल रहे इस धरने का अंत दोनों पक्षों के बीच हुई सकारात्मक वार्ता के बाद हुआ. चौहटन विधायक एवं सामाजिक कार्यकर्ता आदूराम मेघवाल की पहल पर आयोजित बातचीत में आम्बा राम की मांगों और शिकायतों पर विस्तार से चर्चा की गई. वार्ता के दौरान सहमति बनने के बाद आम्बा राम ने आंदोलन वापस लेने का फैसला किया.


सात दिन में जांच रिपोर्ट का आश्वासन

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बैठक के दौरान आदूराम मेघवाल ने आश्वासन दिया कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए एक स्वतंत्र जांच समिति का गठन किया जाएगा. उन्होंने कहा कि समिति को सात दिनों के भीतर जांच पूरी कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए जाएंगे. रिपोर्ट के आधार पर यदि किसी स्तर पर लापरवाही, अनियमितता या दोष सामने आता है तो नियमानुसार उचित कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि किसी भी विवाद का स्थायी समाधान तथ्यों पर आधारित निष्पक्ष जांच और आपसी संवाद से ही संभव है.


आंदोलन समाप्त करने की घोषणा

जांच समिति के गठन और तय समय सीमा में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आश्वासन के बाद आम्बा राम ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों पर भरोसा जताते हुए अपना धरना समाप्त करने की घोषणा की. उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि जांच प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होगी और समिति निष्पक्ष रूप से अपनी जिम्मेदारी निभाएगी. इसी विश्वास के आधार पर उन्होंने आंदोलन वापस लेने का निर्णय लिया और सभी से जांच प्रक्रिया में सहयोग करने की अपील की.


लोगों ने जताई राहत

धरना समाप्त होने के बाद धरनास्थल पर मौजूद लोगों ने राहत व्यक्त की. लंबे समय से जारी आंदोलन समाप्त होने के बाद स्थानीय लोगों ने उम्मीद जताई कि जांच समिति निर्धारित समय के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और पूरे मामले का निष्पक्ष समाधान सामने आएगा. क्षेत्र के लोगों का मानना है कि संवाद के जरिए विवाद का समाधान निकलना सकारात्मक पहल है.


अब जांच समिति की रिपोर्ट पर निगाहें

धरना समाप्त होने के बाद अब सभी की नजर प्रस्तावित जांच समिति के गठन और उसकी रिपोर्ट पर टिकी हुई है. समिति की रिपोर्ट आने के बाद प्रशासन आगे की कार्रवाई करेगा. यदि जांच में किसी प्रकार की अनियमितता या लापरवाही सामने आती है तो संबंधित पक्षों के खिलाफ नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी. वहीं, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों का कहना है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से पूरी की जाएगी, ताकि सभी पक्षों को न्याय मिल सके और भविष्य में इस तरह के विवादों की पुनरावृत्ति न हो.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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