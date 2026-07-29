/कई हफ्तों बाद खत्म हुआ आम्बा राम का धरना, जांच समिति के आश्वासन पर बनी सहमति

Rajasthan Crime News: बाड़मेर जिले में पिछले कई दिनों से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरने पर बैठे आम्बा राम ने मंगलवार को अपना आंदोलन समाप्त करने की घोषणा कर दी. लंबे समय से चल रहे इस धरने का अंत दोनों पक्षों के बीच हुई सकारात्मक वार्ता के बाद हुआ. चौहटन विधायक एवं सामाजिक कार्यकर्ता आदूराम मेघवाल की पहल पर आयोजित बातचीत में आम्बा राम की मांगों और शिकायतों पर विस्तार से चर्चा की गई. वार्ता के दौरान सहमति बनने के बाद आम्बा राम ने आंदोलन वापस लेने का फैसला किया.



सात दिन में जांच रिपोर्ट का आश्वासन

Add Zee News as a Preferred Source

बैठक के दौरान आदूराम मेघवाल ने आश्वासन दिया कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए एक स्वतंत्र जांच समिति का गठन किया जाएगा. उन्होंने कहा कि समिति को सात दिनों के भीतर जांच पूरी कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए जाएंगे. रिपोर्ट के आधार पर यदि किसी स्तर पर लापरवाही, अनियमितता या दोष सामने आता है तो नियमानुसार उचित कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि किसी भी विवाद का स्थायी समाधान तथ्यों पर आधारित निष्पक्ष जांच और आपसी संवाद से ही संभव है.



आंदोलन समाप्त करने की घोषणा

जांच समिति के गठन और तय समय सीमा में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आश्वासन के बाद आम्बा राम ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों पर भरोसा जताते हुए अपना धरना समाप्त करने की घोषणा की. उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि जांच प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होगी और समिति निष्पक्ष रूप से अपनी जिम्मेदारी निभाएगी. इसी विश्वास के आधार पर उन्होंने आंदोलन वापस लेने का निर्णय लिया और सभी से जांच प्रक्रिया में सहयोग करने की अपील की.



लोगों ने जताई राहत

धरना समाप्त होने के बाद धरनास्थल पर मौजूद लोगों ने राहत व्यक्त की. लंबे समय से जारी आंदोलन समाप्त होने के बाद स्थानीय लोगों ने उम्मीद जताई कि जांच समिति निर्धारित समय के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और पूरे मामले का निष्पक्ष समाधान सामने आएगा. क्षेत्र के लोगों का मानना है कि संवाद के जरिए विवाद का समाधान निकलना सकारात्मक पहल है.



अब जांच समिति की रिपोर्ट पर निगाहें

धरना समाप्त होने के बाद अब सभी की नजर प्रस्तावित जांच समिति के गठन और उसकी रिपोर्ट पर टिकी हुई है. समिति की रिपोर्ट आने के बाद प्रशासन आगे की कार्रवाई करेगा. यदि जांच में किसी प्रकार की अनियमितता या लापरवाही सामने आती है तो संबंधित पक्षों के खिलाफ नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी. वहीं, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों का कहना है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से पूरी की जाएगी, ताकि सभी पक्षों को न्याय मिल सके और भविष्य में इस तरह के विवादों की पुनरावृत्ति न हो.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Barmer News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!