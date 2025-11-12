बालोतरा के सरकारी स्कूल में बच्चों ने लगाये नारे, गेट पर लगाया ताला

Balotra News : बालोतरा जिले के काठाडी स्थित राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय में अध्यापकों की भारी कमी को लेकर बुधवार को छात्र-छात्राओं का गुस्सा फूट पड़ा. आक्रोशित विद्यार्थियों ने स्कूल के मुख्य द्वार पर ताला जड़कर विरोध प्रदर्शन किया और “हमारी मांगे पूरी करो” के नारे लगाए.

जानकारी के अनुसार विद्यालय वरिष्ठ माध्यमिक स्तर का है, जिसमें कुल 18 अध्यापकों के पद स्वीकृत हैं, लेकिन वर्तमान में केवल दो नियमित शिक्षक और एक डेपुटेशन पर आए शिक्षक ही कार्यरत हैं।. वहीं विद्यालय में 250 से अधिक विद्यार्थी अध्ययनरत हैं. अध्यापकों की भारी कमी के कारण छात्रों की पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हो रही है.

ग्रामीणों और विद्यालय प्रशासन द्वारा इस समस्या को लेकर कई बार शिक्षा विभाग को पत्र लिखे गए,लेकिन आज तक स्थायी समाधान नहीं हो पाया. इससे नाराज विद्यार्थियों ने आज सुबह विद्यालय के गेट पर ताला जड़कर कक्षाओं का बहिष्कार किया.

विरोध के दौरान छात्र-छात्राएं हाथों में तख्तियां लिए हुए थीं,जिन पर लिखा था “हमें शिक्षक दो, हमारी पढ़ाई बचाओ”, स्थिति कुछ देर के लिए तनावपूर्ण हो गई जब गुस्साए छात्रों ने निकटवर्ती हाईवे पर भी जाम लगा दिया. सूचना मिलने पर जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) मौके पर पहुंचे और छात्रों से वार्ता की.

छात्रों की मांगों को सुनने और समस्या का जल्द समाधान करने का आश्वासन देने के बाद छात्रों ने धरना समाप्त किया.स्थानीय ग्रामीणों ने कहा कि लंबे समय से विद्यालय में शिक्षक नहीं हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई पर सीधा असर पड़ रहा है. उन्होंने शिक्षा विभाग से मांग की है कि शीघ्र ही विद्यालय में आवश्यक विषयों के अध्यापक तैनात किए जाएं ताकि बच्चों का भविष्य सुरक्षित रह सके.

