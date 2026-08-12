/बालोतरा में HPCL क्रूड ऑयल पाइपलाइन में सेंध, 6 महीने की रेकी के बाद 20 टन तेल की चोरी

Balotra News: राजस्थान के बालोतरा जिले की पचपदरा तहसील से गुजर रही एचपीसीएल रिफाइनरी की क्रूड ऑयल पाइपलाइन में सेंधमारी कर तेल चोरी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का गुजरात एटीएस और राजस्थान पुलिस ने पर्दाफाश किया है.

संयुक्त कार्रवाई में गिरोह से जुड़े कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. इनमें से 7 आरोपियों को बालोतरा के टापरा गांव के पास स्थित एक ढाबे से पकड़ा गया, जबकि एक आरोपी को गुजरात के कुवाडवा के पास से हिरासत में लिया गया

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कालूड़ी में पाइपलाइन में लगाया अवैध वाल्व

एटीएस के अनुसार आरोपियों ने पचपदरा तहसील के कालूड़ी गांव के पास बंजर जमीन में करीब चार फीट गहरा गड्ढा खोदकर एचपीसीएल की क्रूड ऑयल पाइपलाइन को पंचर किया और उसमें अवैध वाल्व लगा दिया. इसके जरिए पाइपलाइन से क्रूड ऑयल निकालकर टैंकरों में भरकर बेचने की योजना बनाई गई थी.

मामले का खुलासा तब हुआ जब गुजरात एटीएस को गिरोह द्वारा चोरी किए गए क्रूड ऑयल को अहमदाबाद-राजकोट हाईवे पर बेचने की सूचना मिली.

कार्रवाई के दौरान कुवाडवा के पास सोखड़ा गांव जाने वाले रास्ते से जयसिंह चुडास्मा को हिरासत में लिया गया. उसके कब्जे से क्रूड ऑयल बरामद हुआ. पूछताछ में उसने यह क्रूड ऑयल बालोतरा जिले के कालूड़ी गांव से लाने की बात बताई. इसके बाद गुजरात एटीएस ने राजस्थान पुलिस की मदद से टापरा गांव के पास एक ढाबे पर दबिश देकर गिरोह से जुड़े अन्य सात आरोपियों को गिरफ्तार किया.

एक सप्ताह में दो टैंकर क्रूड ऑयल चोरी करने का खुलासा

पूछताछ में आरोपियों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने करीब एक सप्ताह के दौरान 10-10 टन क्षमता वाले दो टैंकर क्रूड ऑयल चोरी कर राजस्थान के ब्यावर निवासी गोविंद सिंह चौहान को बेचने की बात कबूली है. मामले में आरोपियों के खिलाफ जसोल थाने में प्रकरण दर्ज किया गया है.

छह महीने से कर रहे थे पाइपलाइन की रेकी

जांच में यह भी सामने आया कि गिरोह के सदस्य करीब छह महीने से एचपीसीएल की पाइपलाइन की रेकी कर रहे थे. मुख्य आरोपी घनश्याम सोनी पाइपलाइन की लोकेशन और गतिविधियों की जानकारी जुटाने के लिए जालोर जिले के जसवंतपुरा निवासी और वर्तमान में अहमदाबाद में रह रहे मुकेश मेघवाल के संपर्क में था. बताया जा रहा है कि रेकी के बाद गिरोह के कुछ सदस्य करीब एक महीने से टापरा गांव के पास स्थित ढाबे पर ठहरे हुए थे. यहीं से पाइपलाइन में सेंधमारी और क्रूड ऑयल चोरी की साजिश को अंजाम दिया गया.

ये 8 आरोपी गिरफ्तार

गिरफ्तार आरोपियों में गुजरात के महेसाणा जिले के नागलपुर निवासी घनश्याम सोनी, चालासण निवासी रमेश ठाकोर और महेश ठाकोर, जोटाणा निवासी सुरेजी ठाकोर, राजकोट जिले के धोराजी निवासी जयसिंह चुडास्मा, राजस्थान के जालोर जिले के जसवंतपुरा के मूल निवासी एवं वर्तमान में अहमदाबाद निवासी मुकेश कुमार मेघवाल, गांधीनगर जिले के कलोल निवासी रणजीत चोरसिया तथा उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के आसपुर निवासी दिलीप यादव शामिल हैं.

पाइपलाइन में वाल्व मिलने के बाद दर्ज हुआ मामला

घटना 9 अगस्त की बताई जा रही है, जबकि इसका पता 10 अगस्त की रात चला. सूचना के बाद एचपीसीएल अधिकारियों ने राजस्थान पुलिस को जानकारी दी. जांच के दौरान कालूड़ी के पास क्रूड ऑयल पाइपलाइन में अवैध रूप से लगाया गया वाल्व बरामद हुआ.

रिफाइनरी के सिक्योरिटी सुपरवाइजर श्रवण कुमार जाट की शिकायत पर जसोल थाने में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. पुलिस और एटीएस अब गिरोह से जुड़े अन्य लोगों, चोरी किए गए क्रूड ऑयल की बिक्री और पाइपलाइन में सेंधमारी के लिए इस्तेमाल किए गए संसाधनों को लेकर आगे पूछताछ कर रही है.

