/पचपदरा रिफाइनरी में 3 लाख टन स्टील, केबल इतनी की दो बार लपेटी जा सकती है धरती

Barmer News: राजस्थान के बाड़मेर जिले के पचपदरा में बन रही रिफाइनरी-कम-पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स केवल एक औद्योगिक परियोजना नहीं, बल्कि भारत की आधुनिक इंजीनियरिंग क्षमता का प्रतीक बनकर उभरी है.

विशाल रेगिस्तानी इलाके में विकसित इस परियोजना ने निर्माण तकनीक, बुनियादी ढांचे और संसाधनों के उपयोग के मामले में कई नए मानक स्थापित किए हैं. विश्वस्तरीय तकनीक से तैयार हो रही यह रिफाइनरी राजस्थान को देश के प्रमुख ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल केंद्रों में शामिल करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताई जा रही है.

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Padpachara Refinery

3 लाख मीट्रिक टन स्ट्रक्चरल स्टील का इस्तेमाल

परियोजना के इंजीनियरिंग आंकड़े इसकी विशालता का अंदाजा लगाने के लिए पर्याप्त हैं. रिफाइनरी के निर्माण में लगभग 3 लाख मीट्रिक टन स्ट्रक्चरल स्टील का इस्तेमाल किया गया है. यह मात्रा विश्व प्रसिद्ध एफिल टावर के निर्माण में इस्तेमाल स्टील से लगभग 40 गुना अधिक बताई जा रही है. इतना बड़ा स्टील ढांचा इस परियोजना को देश की सबसे जटिल और विशाल औद्योगिक संरचनाओं में शामिल करता है.

कंक्रीट का इस्तेमाल

केवल स्टील ही नहीं, बल्कि कंक्रीट के इस्तेमाल के मामले में भी यह परियोजना बेहद खास है. निर्माण कार्य में इस्तेमाल किया गया. कंक्रीट दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा के निर्माण में उपयोग हुए कंक्रीट से लगभग पांच गुना ज्यादा है, जिससे पता चलता है कि रिफाइनरी का बुनियादी ढांचा कितने बड़े स्तर पर विकसित किया गया है और इसे लंबे समय तक सुरक्षित और टिकाऊ बनाए रखने के लिए किस स्तर की इंजीनियरिंग अपनाई गई है.

रिफाइनरी की सबसे खास बात यह है कि इसकी व्यापक विद्युत और नियंत्रण प्रणाली भी शामिल है।. परियोजना में लगभग 28 हजार किलोमीटर लंबी केबल बिछाई गई है, यह केबलिंग नेटवर्क बिजली आपूर्ति, नियंत्रण प्रणाली, ऑटोमेशन और सुरक्षा तंत्र को जोड़ने का काम करेगा. आधिकारिक परियोजना विवरण में इसकी तुलना पृथ्वी को लगभग दो बार लपेटने जितने नेटवर्क से की गई है.





Padpachara Refinery

अपने आप में बड़ी उपलब्धि

विशेषज्ञों का कहना है कि इतनी विशाल इंजीनियरिंग संरचना को राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में विकसित करना अपने आप में बड़ी उपलब्धि है. अत्यधिक तापमान, तेज हवाओं और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद आधुनिक तकनीकों और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप निर्माण कार्य को पूरा किया गया है, जिससे यह परियोजना भविष्य की औद्योगिक परियोजनाओं के लिए भी एक महत्वपूर्ण उदाहरण बन गई है.

पचपदरा रिफाइनरी के पूर्ण रूप से संचालित होने के बाद यह केवल ईंधन उत्पादन का केंद्र नहीं रहेगी, बल्कि पेट्रोकेमिकल उद्योग को भी नई गति देगी। इससे हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे, स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और बाड़मेर सहित पूरे पश्चिमी राजस्थान के आर्थिक विकास को नई दिशा मिलेगी.





Padpachara Refinery

3 लाख मीट्रिक टन स्टील, विश्वस्तरीय इंजीनियरिंग, अत्याधुनिक तकनीक और विशाल आधारभूत संरचना के साथ पचपदरा रिफाइनरी आज भारत की औद्योगिक महत्वाकांक्षा का प्रतीक बन चुकी है. रेगिस्तान की धरती पर खड़ा यह आधुनिक रिफाइनरी-कम-पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स न केवल राजस्थान की पहचान बदल रहा है, बल्कि वैश्विक औद्योगिक मानचित्र पर भी अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रहा है.