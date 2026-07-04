Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Barmer
  • /पचपदरा रिफाइनरी में 3 लाख टन स्टील, केबल इतनी की दो बार लपेटी जा सकती है धरती

पचपदरा रिफाइनरी में 3 लाख टन स्टील, केबल इतनी की दो बार लपेटी जा सकती है धरती

बाड़मेर जिले के पचपदरा में बन रही रिफाइनरी-कम-पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स आधुनिक इंजीनियरिंग का बड़ा उदाहरण बनकर उभरी है, जिसका निर्माण में करीब 3 लाख मीट्रिक टन स्ट्रक्चरल स्टील का उपयोग हुआ है, जो एफिल टावर में इस्तेमाल स्टील से लगभग 40 गुना अधिक है. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byDurag singh rajpurohit
Published: Jul 04, 2026, 02:17 PM|Updated: Jul 04, 2026, 02:17 PM
पचपदरा रिफाइनरी में 3 लाख टन स्टील, केबल इतनी की दो बार लपेटी जा सकती है धरती
Image Credit: Padpachara RefinerySource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Barmer News: राजस्थान के बाड़मेर जिले के पचपदरा में बन रही रिफाइनरी-कम-पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स केवल एक औद्योगिक परियोजना नहीं, बल्कि भारत की आधुनिक इंजीनियरिंग क्षमता का प्रतीक बनकर उभरी है.

विशाल रेगिस्तानी इलाके में विकसित इस परियोजना ने निर्माण तकनीक, बुनियादी ढांचे और संसाधनों के उपयोग के मामले में कई नए मानक स्थापित किए हैं. विश्वस्तरीय तकनीक से तैयार हो रही यह रिफाइनरी राजस्थान को देश के प्रमुख ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल केंद्रों में शामिल करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताई जा रही है.

Add Zee News as a Preferred Source
Padpachara Refinery

3 लाख मीट्रिक टन स्ट्रक्चरल स्टील का इस्तेमाल
परियोजना के इंजीनियरिंग आंकड़े इसकी विशालता का अंदाजा लगाने के लिए पर्याप्त हैं. रिफाइनरी के निर्माण में लगभग 3 लाख मीट्रिक टन स्ट्रक्चरल स्टील का इस्तेमाल किया गया है. यह मात्रा विश्व प्रसिद्ध एफिल टावर के निर्माण में इस्तेमाल स्टील से लगभग 40 गुना अधिक बताई जा रही है. इतना बड़ा स्टील ढांचा इस परियोजना को देश की सबसे जटिल और विशाल औद्योगिक संरचनाओं में शामिल करता है.

कंक्रीट का इस्तेमाल
केवल स्टील ही नहीं, बल्कि कंक्रीट के इस्तेमाल के मामले में भी यह परियोजना बेहद खास है. निर्माण कार्य में इस्तेमाल किया गया. कंक्रीट दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा के निर्माण में उपयोग हुए कंक्रीट से लगभग पांच गुना ज्यादा है, जिससे पता चलता है कि रिफाइनरी का बुनियादी ढांचा कितने बड़े स्तर पर विकसित किया गया है और इसे लंबे समय तक सुरक्षित और टिकाऊ बनाए रखने के लिए किस स्तर की इंजीनियरिंग अपनाई गई है.

रिफाइनरी की सबसे खास बात यह है कि इसकी व्यापक विद्युत और नियंत्रण प्रणाली भी शामिल है।. परियोजना में लगभग 28 हजार किलोमीटर लंबी केबल बिछाई गई है, यह केबलिंग नेटवर्क बिजली आपूर्ति, नियंत्रण प्रणाली, ऑटोमेशन और सुरक्षा तंत्र को जोड़ने का काम करेगा. आधिकारिक परियोजना विवरण में इसकी तुलना पृथ्वी को लगभग दो बार लपेटने जितने नेटवर्क से की गई है.


Padpachara Refinery

अपने आप में बड़ी उपलब्धि
विशेषज्ञों का कहना है कि इतनी विशाल इंजीनियरिंग संरचना को राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में विकसित करना अपने आप में बड़ी उपलब्धि है. अत्यधिक तापमान, तेज हवाओं और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद आधुनिक तकनीकों और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप निर्माण कार्य को पूरा किया गया है, जिससे यह परियोजना भविष्य की औद्योगिक परियोजनाओं के लिए भी एक महत्वपूर्ण उदाहरण बन गई है.

पचपदरा रिफाइनरी के पूर्ण रूप से संचालित होने के बाद यह केवल ईंधन उत्पादन का केंद्र नहीं रहेगी, बल्कि पेट्रोकेमिकल उद्योग को भी नई गति देगी। इससे हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे, स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और बाड़मेर सहित पूरे पश्चिमी राजस्थान के आर्थिक विकास को नई दिशा मिलेगी.


Padpachara Refinery

3 लाख मीट्रिक टन स्टील, विश्वस्तरीय इंजीनियरिंग, अत्याधुनिक तकनीक और विशाल आधारभूत संरचना के साथ पचपदरा रिफाइनरी आज भारत की औद्योगिक महत्वाकांक्षा का प्रतीक बन चुकी है. रेगिस्तान की धरती पर खड़ा यह आधुनिक रिफाइनरी-कम-पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स न केवल राजस्थान की पहचान बदल रहा है, बल्कि वैश्विक औद्योगिक मानचित्र पर भी अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रहा है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Barmer News की हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

Rajasthan News Live : जिसका शिलान्यास हम करते हैं, उसका लोकार्पण भी हम ही करते हैं- पीएम मोदी

PM मोदी को सुनने साइकिल और ऊंट पर पहुंचे BJP कार्यकर्ता, देखें तस्वीरें

PM मोदी ने जोधपुर को दी सबसे बड़ी सौगात! 480 करोड़ का नया एयरपोर्ट टर्मिनल और 28,840 करोड़ की उड़ान योजना लॉन्च

ट्रेंडिंग न्यूज़

बोतल के विवाद ने ले ली जान! हत्या के बाद 200 मीटर तक घसीटा शव, बाद में प्रेमिका संग फरार हुआ कातिल

EWS आरक्षण की नई हुंकार, सवर्ण महापंचायत की तैयारी, पंचायत निकाय चुनाव में मांगा आरक्षण

रिफाइनरी को लेकर टीकाराम जूली का भाजपा पर हमला, कहा- कांग्रेस के काम का ले रही श्रेय

राजस्थान में मानसून की एंट्री! 20 जिलों में आंधी-तूफान के साथ बारिश का ऑरेंज-येलो अलर्ट

राजस्थान में मानसून ने पकड़ी रफ्तार! 31 जिलों में अतिभारी बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी

सिरोही हॉस्टल में हैवानियत! 6 बच्चों के यौन शोषण का खुलासा, DLSA-CWC जांच में चौंकाने वाले तथ्य

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम का अलर्ट! इन जिलों में अगले 3 घंटे बेहद भारी, IMD ने जारी की ऑरेंज चेतावनी

राजस्थान में सोने-चांदी के रेट में महा बढ़ोतरी, जानें अपने शहर के लेटेस्ट प्राइस

उदयपुर में 3 साल के मासूम को सांप ने काटा, अस्पताल में इलाज के दौरान मौत

Good News: राजस्थान में रिफाइनरी, 1 मिलियन टन पेट्राेल तैयार होगा, खुलेंगे 300 से अधिक पेट्रोल पंप

पहली ही बारिश में डूबा SMS अस्पताल, ट्रॉमा सेंटर बना तालाब! मरीजों में मची अफरा-तफरी

अजमेर में दिल दहला देने वाली वारदात, पत्नी की हत्या के बाद कंधे पर शव लेकर घूमता रहा पति

हजारों युवाओं को मिलेगा फायदा! पचपदरा रिफाइनरी और जयपुर मेट्रो पर बैरवा ने कही बड़ी बात

सोना-चांदी के दामों ने मारी लंबी छलांग, आसमान को छूने की ओर बढ़े भाव! जानें ताजा रेट

भजनलाल सरकार का बड़ा एक्शन, टूटने से बची मंडावा की ऐतिहासिक सौंथलिया हवेली

डकैत जगन गुर्जर का हुआ अंतिम संस्कार, गांव बना पुलिस छावनी

झुंझुनूं एटीएम महाघोटाले में बड़ा खुलासा, पूरी प्लानिंग से उड़ाए गए ₹1.14 करोड़

2 जुलाई से बदल जाएगा राजस्थान का मौसम! 80 KM/H की तूफानी हवाओं के साथ भारी बारिश की चेतावनी

झुंझुनूं में स्कूल बस को ट्रैक्टर ने मारी टक्कर, CCTV में कैद हुआ हादसा, छात्र ने छलांग लगाकर बचाई जान

सोना-चांदी के दामों में गिरावट, सराफा बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

क्यों हो रही राजस्थान पुलिस के होमगार्ड फैजल खान की तारीफ, जानिए वजह, खुद कहेंगे- वाह

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 7 दिन की देरी से मानसून की एंट्री, आज जयपुर-कोटा समेत इन 5 संभागों में भारी बारिश का अलर्ट

PM Modi Rajasthan Visit: आज राजस्थान में PM मोदी, कई बड़ी परियोजनाओं की देंगे सौगात, जानें मिनट-टू-मिनट कार्यक्रम

"जरूरत पड़ी तो बदला भी लूंगी..." डकैत जगन गुर्जर की मौत के बाद पत्नी का बड़ा बयान

राजस्थान में सोने-चांदी की कीमतों में महा-विस्फोट! जानिए जयपुर सर्राफा बाजार में आज का ताजा रेट

Gold-Silver Price Today: जयपुर सर्राफा बाजार में आया भूचाल, खरीदने से पहले देख लें आज का नया रेट

लापता मासूम भावेश का अब तक नहीं मिला सुराग, सेना की मदद की उठी मांग

SHO ने किया प्रताड़ित, थाने में बंद कर युवक को बेरहमी से पीटा, थप्पड़ मारकर फाड़ दिया कान का पर्दा, अब 6 पर FIR दर्ज

कौन हैं 14 साल की सवी शेखावत? जो साइकिल से जयपुर से जाएगी अमेरिका!

खेल मैदान की दीवार पर नाला रोकने से बवाल! स्कूल स्टाफ पर हमला, AAO गंभीर घायल

Photos: बारां में युवक ने किन्नर से रचाई शादी, मंदिर में लिए सात फेरे, चारों तरफ हो रही चर्चा

जैसलमेर में 50 फीट ऊपर उछला पानी, सेल्फी लेने वालों की लगी भीड़

बीच सड़क भाजपा युवा मोर्चा नेता पर हमला, धारदार हथियारों से किया वार, इलाके में मचा हड़कंप

डकैत जगन गुर्जर की तीये की बैठक आज, न्याय की मांग पर बनेगी रणनीति

ऊंटों की घटती आबादी और हाथियों की खराब स्थिति पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार से मांगा जवाब

सोना-चांदी के दामों में जोरदार उछाल, रिकॉर्ड स्तर की ओर बढ़े भाव! जानें ताजा रेट

मेट्रो फेज -2 से कितनी बदलेगी जयपुर की सूरत,एयरपोर्ट से वीकेआई तक मिलेगी सीधी कनेक्टिविटी

गेम की आड़ में नाबालिग से दरिंदगी! PUBG से दोस्ती कर ब्लैकमेलिंग और दुष्कर्म, आरोपी को 20 साल की सजा

TAGS:
Barmer news
Rajasthan News

About the Author

Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
पचपदरा रिफाइनरी में 3 लाख टन स्टील, केबल इतनी की दो बार लपेटी जा सकती है धरती
Barmer news
2
jaipur crime
3
Dungarpur news
4
Jodhpur News
5
rajasthan politics