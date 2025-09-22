चाकू की नोक पर रस्सी से बांधे हाथ-पैर, मुंह पर चिपका दी टेप, नकाबपोश बदमाशों ने आधी रात लूटा पेट्रोल पंप

Baran News: बारां जिले के अंता में रात्रि को नकाबपोश आधा दर्जन लुटेरों द्वारा पेट्रोल पंप को निशाना बनाते हुए पेट्रोल पंप पर सो रहे कर्मचारियों को बंधक बनाकर लुट की घटना को अंजाम दिया गया वही लुटेरे पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए.
Baran crime News:राजस्थान के बारां जिले के अंता कस्बे में रविवार रात नकाबपोश लुटेरों ने एक पेट्रोल पंप पर धावा बोलकर सनसनीखेज लूट की वारदात को अंजाम दिया. आधा दर्जन लुटेरों ने पंप पर सो रहे कर्मचारियों को बंधक बनाकर लगभग 75,000 रुपये लूट लिए. यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई, जो पुलिस जांच में अहम साबित हो सकती है. कस्बे में बढ़ती चोरियों और लूट की घटनाओं से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है.
पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात
रविवार देर रात, छह नकाबपोश लुटेरों ने अंता के एक पेट्रोल पंप को निशाना बनाया. लुटेरों ने सो रहे दो कर्मचारियों को चाकू की नोक पर काबू किया, उनके हाथ-पैर रस्सियों से बांधे और मुंह पर टेप चिपका दिया. इसके बाद, ऑफिस की अलमारी का ताला तोड़कर करीब 75,000 रुपये की नकदी लूटी गई. लुटेरे वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए. कर्मचारियों ने किसी तरह टेप हटाकर मोबाइल से पंप मालिक को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस को सूचित किया गया. पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज की मदद से लुटेरों की तलाश कर रही है.
कस्बे में बढ़ता अपराध का ग्राफ
अंता में चोरी और लूट की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं. बीते सोमवार को भी चोरों ने एनटीपीसी के दो रिटायर्ड कर्मचारियों के सूने मकानों को निशाना बनाकर एक करोड़ रुपये से अधिक के सोने-चांदी के आभूषण और नकदी चुरा ली थी. इस मामले में पुलिस को अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है. स्थानीय लोग पुलिस और प्रशासन की निष्क्रियता पर सवाल उठा रहे हैं.
जनता में दहशत, प्रशासन से कार्रवाई की मांग
लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं से अंता के निवासियों में भय व्याप्त है. नागरिकों ने पुलिस से रात्रि गश्त बढ़ाने और सीसीटीवी निगरानी को मजबूत करने की मांग की है. पुलिस ने आश्वासन दिया है कि लुटेरों को जल्द पकड़ लिया जाएगा, लेकिन कस्बे में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल बरकरार हैं.
