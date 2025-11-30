Zee Rajasthan
बाड़मेर ने रचा इतिहास, SIR में 100% डिजिटलाइजेशन कर राजस्थान में पहला स्थान किया हासिल

Barmer News: विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (SIR) के तहत बाड़मेर जिले ने पूरे राजस्थान में शत-प्रतिशत डिजिटलाइजेशन कर प्रथम स्थान प्राप्त किया है. साथ ही 97 प्रतिशत पोलिंग बूथों की मैपिंग भी पूरी कर ली गई है. 
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Durag singh rajpurohit
Published: Nov 30, 2025, 08:28 PM IST | Updated: Nov 30, 2025, 08:28 PM IST

Barmer News: विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (SIR) के तहत बाड़मेर जिले ने पूरे राजस्थान में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए 100 प्रतिशत डिजिटलाइजेशन कर प्रथम स्थान प्राप्त किया है. साथ ही जिले में 97 प्रतिशत पोलिंग बूथों की मैपिंग भी सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई है. यह उपलब्धि निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित समय-सीमा 4 दिसंबर से पूरे 5 दिन पहले, यानी 29 नवंबर को ही प्राप्त कर ली गई. इससे बाड़मेर राज्य में चुनाव तैयारियों के डिजिटल मॉडल के रूप में उभर कर सामने आया है.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने इस उपलब्धि पर कलेक्टर एवं सह जिला निर्वाचन अधिकारी टीना डाबी, प्रशासनिक टीम, बीएलओ, एआरओ और जिले की जनता को बधाई दी. उन्होंने कहा कि बाड़मेर की यह सफलता पूरे प्रदेश के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण है और इससे मतदाता सूची को पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है.

कलेक्टर टीना डाबी ने बताया कि यह उपलब्धि 4 नवंबर को शुरू हुए अभियान में लगातार मेहनत और समर्पण का परिणाम है. उन्होंने कहा कि डीईओ, एआरओ, बीएलओ और सभी संबंधित कार्मिकों ने दिन-रात काम करके यह लक्ष्य हासिल किया. डाबी के अनुसार, 'हमारा उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध, अद्यतन और त्रुटिरहित बनाना है ताकि कोई भी पात्र नागरिक मतदान के अधिकार से वंचित न रहे. यह राष्ट्रीय महत्व का कार्य है और बाड़मेर की टीम ने सत्यनिष्ठा व तत्परता के साथ इसे पूरा किया है.'

डाबी ने जिले की जनता तथा पुनरीक्षण कार्य में सहयोग देने वाले सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रति आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि सामूहिक प्रयासों का परिणाम है और इसने बाड़मेर को डिजिटल चुनाव प्रबंधन के क्षेत्र में नए मानदंड स्थापित करने में मदद की है.

बाड़मेर जिले की यह सफलता न केवल प्रशासन की दक्षता और प्रतिबद्धता को दर्शाती है बल्कि यह भी सिद्ध करती है कि समयबद्ध और पारदर्शी प्रक्रिया से मतदाता सूची को देश में सबसे सटीक, विश्वसनीय और डिजिटल रूप से सक्षम सूची के रूप में तैयार किया जा सकता है. आने वाले चुनावों में यह मॉडल अन्य जिलों के लिए भी अनुकरणीय साबित होगा.

