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बालोतरा में दर्दनाक हादसा, मां-बेटे की डिग्गी में डूबने से हुई मौत

Barmer News: बालोतरा जिले के धोरीमन्ना क्षेत्र के दूधु गांव में रविवार को एक दर्दनाक हादसे में मां और उसके 8 वर्षीय बेटे की पानी की डिग्गी में डूबने से मौत हो गई. भूणिया निवासी 30 वर्षीय जियो अपने पीहर में एक सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने आई थी.
 

Edited bySneha AggarwalReported byDurag singh rajpurohit
Published: Jun 21, 2026, 05:06 PM|Updated: Jun 21, 2026, 05:12 PM
बालोतरा में दर्दनाक हादसा, मां-बेटे की डिग्गी में डूबने से हुई मौत
Image Credit: Barmer News

Barmer News: राजस्थान के बाड़मेर के बालोतरा जिले के धोरीमन्ना क्षेत्र में रविवार को एक हृदयविदारक हादसे में मां और बेटे की पानी की डिग्गी में डूबने से मौत हो गई. घटना बानो की बेरी, दूधु गांव स्थित एक घर के पास बनी पानी की डिग्गी में हुई.

जानकारी के अनुसार, भूणिया निवासी 30 वर्षीय जियो पत्नी गोसाईराम अपने पीहर स्वामियों की बेरी, दूधु में एक सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने आई हुई थी. इसी दौरान उसका 8 वर्षीय पुत्र हितेश खेलते-खेलते पानी की डिग्गी के पास पहुंच गया. बताया जा रहा है कि अचानक पैर फिसलने से वह डिग्गी में गिर गया.

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पास में खेल रहे अन्य बच्चों ने शोर मचाकर घटना की जानकारी दी. बेटे को डूबता देख मां जियो उसे बचाने के लिए बिना देर किए पानी से भरी डिग्गी में कूद गई. हालांकि डिग्गी काफी गहरी होने के कारण दोनों बाहर नहीं निकल पाए.

घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए. ग्रामीणों ने जेसीबी और ट्रैक्टरों की मदद से डिग्गी को तोड़कर दोनों को बाहर निकालने की कोशिश की. पुलिस को भी सूचना दी गई और काफी मशक्कत के बाद स्थानीय गोताखोर इस्माइल खान और श्रवण विश्नोई के सहयोग से मां-बेटे के शवों को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी.

हादसे के बाद गांव में शोक की लहर फैल गई. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. पुलिस ने दोनों शवों को धोरीमन्ना उप जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. पुलिस के अनुसार, परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है. मां की ममता और बेटे को बचाने के कोशिश में हुई इस दर्दनाक मौत ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है.

पढ़िए राजस्थान क्राइम की एक और खबर
झालावाड़ एससी एसटी कोर्ट की विशिष्ट न्यायाधीश सुनीता मीणा ने शनिवार को करीब 5 वर्ष पुराने प्रकरण में अहम फैसला सुनाते हुए दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को 51 हजार रुपए जुर्माने से भी दंडित किया गया है.

लोक अभियोजक महेश पाटीदार ने बताया कि कामखेड़ा थाने में पीड़िता ने अपने परिजनों के साथ पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें बताया था, कि वह तालाब की तरफ शौच के लिए गई थी. इस दौरान आरोपी राधेश्याम लोधा निवासी बांसखेड़ा ने उसे पकड़ लिया और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. इसके बाद पुलिस ने आरोपी राधेश्याम को गिरफ्तार किया था.

इसके बाद से ही वह झालावाड़ जिला कारागृह में बंद रहा. उक्त प्रकरण में अभियोजन पक्ष द्वारा 11 गवाह और 19 दस्तावेज पेश किए गए, जिसके आधार पर कोर्ट ने राधेश्याम लोधा को दोषी माना और आजीवन कारावास तथा 51 हजार रुपये जुर्माने की सजा से दंडित किया.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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