/बाड़मेर में क्रूड ऑयल लीकेज, बोथिया गांव में पाइपलाइन फटने से खेतों में फैला तेल

Barmer News: राजस्थान के बाड़मेर जिले के शिव क्षेत्र में भाग्यम वेलपैड-12 से जुड़ी क्रूड ऑयल पाइपलाइन में रविवार सुबह अचानक लीकेज होने से कपूरड़ी ग्राम पंचायत के बोथिया गांव के कृषि क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में क्रूड ऑयल फैल गया. रिसाव के चलते लगभग 500 मीटर क्षेत्र प्रभावित हुआ और दो किसानों के खेतों में तेल फैलने से फसलों एवं भूमि को नुकसान पहुंचा.

Barmer Crude oil leakage

घटना की सूचना मिलते ही संचालक कंपनी वेदांता केयर्न ऑयल एंड गैस की तकनीकी टीम मौके पर पहुंची. एहतियात के तौर पर संबंधित पाइपलाइन की सप्लाई तत्काल बंद कर दी गई, ताकि आगे रिसाव न बढ़े. इसके बाद इंजीनियरों ने क्षतिग्रस्त हिस्से की पहचान कर मरम्मत और तेल को नियंत्रित करने का काम शुरू किया.

पाइपलाइन में तकनीकी खराबी या दबाव

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ग्रामीणों के अनुसार, सुबह खेतों में काला तरल पदार्थ तेजी से फैलता दिखाई दिया, जिसके बाद किसानों ने कंपनी अधिकारियों को सूचना दी. देखते ही देखते बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए. प्रारंभिक तौर पर आशंका है कि पाइपलाइन में तकनीकी खराबी या दबाव बढ़ने के कारण लीकेज हुआ, हालांकि वास्तविक कारण की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही होगी.

Barmer Crude oil leakage

कंपनी की टीम ने प्रभावित क्षेत्र की घेराबंदी कर क्रूड ऑयल को फैलने से रोकने के लिए कंटेनमेंट कार्य शुरू किया है. साथ ही प्रदूषित मिट्टी हटाने, प्रभावित भूमि का आकलन करने और पर्यावरणीय मानकों के अनुसार सफाई (रिमेडिएशन) की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है. नुकसान का सर्वे कर किसानों को उचित मुआवजा देने की मांग भी स्थानीय स्तर पर उठने लगी है.

पाइपलाइन की सप्लाई की गई बंद

यह उल्लेखनीय है कि इसी वर्ष फरवरी में भी बाड़मेर के ऐश्वर्या वेलपैड-08 क्षेत्र में क्रूड ऑयल रिसाव की घटना सामने आई थी, जिसके बाद कई दिनों तक उत्पादन प्रभावित रहा था. लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाओं ने तेल उत्पादन क्षेत्रों में पाइपलाइन सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं.

वहीं, पाइपलाइन की सप्लाई बंद कर दी गई है. तकनीकी टीम मौके पर मरम्मत और रिसाव रोकने में जुटी है. प्रभावित खेतों का सर्वे शुरू किया जा रहा है. रिसाव के कारणों की जांच जारी है. फिलहाल किसी बड़े नुकसना की सूचना नहीं है.