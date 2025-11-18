Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

बाड़मेर-चौहटन रोड हादसा, स्लीपर बस ने बाइक को मारी टक्कर, 2 युवक गंभीर

Rajasthan News: बाड़मेर-चौहटन रोड पर एक निजी स्लीपर बस ने तेज रफ्तार में बाइक को टक्कर मार दी, जिससे दो युवक गंभीर घायल हो गए. घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया. हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने तेज रफ्तार ड्राइविंग पर नाराजगी जताई, और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Durag singh rajpurohit
Published: Nov 18, 2025, 02:06 PM IST | Updated: Nov 18, 2025, 02:06 PM IST

Trending Photos

IAS टीना डाबी को राष्ट्रपति मुर्मु ने किया सम्मानित, बाड़मेर को मिला 2 करोड़ रुपये का पुरस्कार
7 Photos
Barmer News

IAS टीना डाबी को राष्ट्रपति मुर्मु ने किया सम्मानित, बाड़मेर को मिला 2 करोड़ रुपये का पुरस्कार

जयपुर से बनेगी सबसे चौड़ी सड़क, इस रूट पर ट्रैफिक होगा कम!
7 Photos
Rajasthan Government Project

जयपुर से बनेगी सबसे चौड़ी सड़क, इस रूट पर ट्रैफिक होगा कम!

राजस्थान के इन 13 जिलों में शीतलहर के लिए येलो अलर्ट जारी, कड़ाके की सर्दी की चेतावनी
7 Photos
Rajasthan weather update

राजस्थान के इन 13 जिलों में शीतलहर के लिए येलो अलर्ट जारी, कड़ाके की सर्दी की चेतावनी

अरावली की गोद में बसा झीलों का शहर, जिसकी खूबसूरती देख विदेशी भी हो जाते हैं दीवाने!
9 Photos
Rajasthan Places To Visit

अरावली की गोद में बसा झीलों का शहर, जिसकी खूबसूरती देख विदेशी भी हो जाते हैं दीवाने!

बाड़मेर-चौहटन रोड हादसा, स्लीपर बस ने बाइक को मारी टक्कर, 2 युवक गंभीर

Barmer Accident News: बाड़मेर-चौहटन रोड पर रविवार शाम रगोली होटल के पास एक भीषण सड़क दुर्घटना में गोरसिया ट्रैवल्स नामक एक निजी स्लीपर बस ने तेज रफ्तार में सामने से आ रही एक बाइक को टक्कर मार दी. इस हादसे में बाइक सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए.

तेज रफ्तार बस से हादसा

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बस अचानक अनियंत्रित होकर बाइक से टकराई, जिससे दोनों युवक काफी दूरी तक घिसटते हुए सड़क पर गिर पड़े.घायलों की घायल युवकों की पहचान सेड़वा क्षेत्र के रहने वाले भगा राम (पुत्र पहलाद राम, उम्र 21 वर्ष) और गेना राम (पुत्र मुलाराम, निवासी जाटों का भेरा, सारला) के रूप में हुई है. दोनों युवक किसी निजी कार्य से बाड़मेर आ रहे थे.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

अस्पताल में चल रहा उपचार

हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए दोनों घायलों को संभाला और तत्काल राजकीय अस्पताल बाड़मेर पहुंचाया.

डॉक्टरों ने बताया कि युवकों को सिर, हाथ और पैरों में गंभीर चोटें आई हैं. प्राथमिक उपचार के बाद उनकी स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है.

पुलिस कार्रवाई और जन आक्रोश

घटना के बाद स्थानीय लोगों में निजी बसों के तेज रफ्तार और मनमानी ड्राइविंग को लेकर गहरी नाराजगी देखी गई. लोगों का आरोप है कि इस मार्ग पर निजी बसों की तेज गति के कारण पहले भी कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन प्रशासन कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं करता.पुलिस ने बस को तुरंत कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है और बस चालक के खिलाफ लापरवाही से ड्राइविंग करने का मामला दर्ज किया जा रहा है. पुलिस हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए CCTV फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान जुटा रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Barmer News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news