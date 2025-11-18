बाड़मेर-चौहटन रोड हादसा, स्लीपर बस ने बाइक को मारी टक्कर, 2 युवक गंभीर

Barmer Accident News: बाड़मेर-चौहटन रोड पर रविवार शाम रगोली होटल के पास एक भीषण सड़क दुर्घटना में गोरसिया ट्रैवल्स नामक एक निजी स्लीपर बस ने तेज रफ्तार में सामने से आ रही एक बाइक को टक्कर मार दी. इस हादसे में बाइक सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए.

तेज रफ्तार बस से हादसा

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बस अचानक अनियंत्रित होकर बाइक से टकराई, जिससे दोनों युवक काफी दूरी तक घिसटते हुए सड़क पर गिर पड़े.घायलों की घायल युवकों की पहचान सेड़वा क्षेत्र के रहने वाले भगा राम (पुत्र पहलाद राम, उम्र 21 वर्ष) और गेना राम (पुत्र मुलाराम, निवासी जाटों का भेरा, सारला) के रूप में हुई है. दोनों युवक किसी निजी कार्य से बाड़मेर आ रहे थे.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

अस्पताल में चल रहा उपचार

हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए दोनों घायलों को संभाला और तत्काल राजकीय अस्पताल बाड़मेर पहुंचाया.

डॉक्टरों ने बताया कि युवकों को सिर, हाथ और पैरों में गंभीर चोटें आई हैं. प्राथमिक उपचार के बाद उनकी स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है.

पुलिस कार्रवाई और जन आक्रोश

घटना के बाद स्थानीय लोगों में निजी बसों के तेज रफ्तार और मनमानी ड्राइविंग को लेकर गहरी नाराजगी देखी गई. लोगों का आरोप है कि इस मार्ग पर निजी बसों की तेज गति के कारण पहले भी कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन प्रशासन कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं करता.पुलिस ने बस को तुरंत कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है और बस चालक के खिलाफ लापरवाही से ड्राइविंग करने का मामला दर्ज किया जा रहा है. पुलिस हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए CCTV फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान जुटा रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Barmer News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-