बाड़मेर-चौहटन रोड हादसा, स्लीपर बस ने बाइक को मारी टक्कर, 2 युवक गंभीर

Rajasthan News: बाड़मेर-चौहटन रोड पर एक निजी स्लीपर बस ने तेज रफ्तार में बाइक को टक्कर मार दी, जिससे दो युवक गंभीर घायल हो गए. घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया. हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने तेज रफ्तार ड्राइविंग पर नाराजगी जताई, और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.
Barmer Accident News: बाड़मेर-चौहटन रोड पर रविवार शाम रगोली होटल के पास एक भीषण सड़क दुर्घटना में गोरसिया ट्रैवल्स नामक एक निजी स्लीपर बस ने तेज रफ्तार में सामने से आ रही एक बाइक को टक्कर मार दी. इस हादसे में बाइक सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए.
तेज रफ्तार बस से हादसा
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बस अचानक अनियंत्रित होकर बाइक से टकराई, जिससे दोनों युवक काफी दूरी तक घिसटते हुए सड़क पर गिर पड़े.घायलों की घायल युवकों की पहचान सेड़वा क्षेत्र के रहने वाले भगा राम (पुत्र पहलाद राम, उम्र 21 वर्ष) और गेना राम (पुत्र मुलाराम, निवासी जाटों का भेरा, सारला) के रूप में हुई है. दोनों युवक किसी निजी कार्य से बाड़मेर आ रहे थे.
अस्पताल में चल रहा उपचार
हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए दोनों घायलों को संभाला और तत्काल राजकीय अस्पताल बाड़मेर पहुंचाया.
डॉक्टरों ने बताया कि युवकों को सिर, हाथ और पैरों में गंभीर चोटें आई हैं. प्राथमिक उपचार के बाद उनकी स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है.
पुलिस कार्रवाई और जन आक्रोश
घटना के बाद स्थानीय लोगों में निजी बसों के तेज रफ्तार और मनमानी ड्राइविंग को लेकर गहरी नाराजगी देखी गई. लोगों का आरोप है कि इस मार्ग पर निजी बसों की तेज गति के कारण पहले भी कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन प्रशासन कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं करता.पुलिस ने बस को तुरंत कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है और बस चालक के खिलाफ लापरवाही से ड्राइविंग करने का मामला दर्ज किया जा रहा है. पुलिस हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए CCTV फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान जुटा रही है.
