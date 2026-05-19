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बाड़मेर कलेक्ट्रेट में MLA रविन्द्र सिंह भाटी ने मचाई सनसनी, पुलिस को करनी पड़ी मशक्कत

Ravindra Singh Bhati: राजस्थान के बाड़मेर कलेक्ट्रेट परिसर में उस समय भारी हंगामा और अफरा-तफरी का माहौल हो गया. पुलिस अधिकारियों और जवानों ने तत्परता दिखाते हुए विधायक भाटी को तुरंत अपनी सुरक्षा में ले लिया. 

Edited bySneha AggarwalReported byDurag singh rajpurohit
Published: May 19, 2026, 06:05 PM|Updated: May 19, 2026, 07:42 PM
बाड़मेर कलेक्ट्रेट में MLA रविन्द्र सिंह भाटी ने मचाई सनसनी, पुलिस को करनी पड़ी मशक्कत
Image Credit: Barmer News

Barmer News: बाड़मेर जिला कलेक्ट्रेट परिसर में आज उस वक्त माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण हो गया जब शिव से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने अचानक खुद पर पेट्रोल छिड़क लिया. इस घटना ने मौके पर मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिसकर्मियों और हजारों समर्थकों को हैरान कर दिया. कुछ पल के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया और हर किसी की सांसें थम सी गईं.

दरअसल विधायक रविन्द्र सिंह भाटी पिछले कई दिनों से गिरल क्षेत्र से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर आंदोलनरत हैं. ग्रामीणों और मजदूरों के साथ चल रहे धरने के बीच आज बड़ी संख्या में लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे थे. प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि क्षेत्र की समस्याओं का तत्काल समाधान किया जाए और प्रशासन स्पष्ट जवाब दें. इसी दौरान माहौल गरमाता चला गया.

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बातचीत और समझाइश के बीच…

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार विधायक भाटी प्रशासनिक रवैये से नाराज नजर आए. बातचीत और समझाइश के बीच अचानक उन्होंने पेट्रोल की बोतल निकाली और खुद पर पेट्रोल उड़ेल लिया. यह दृश्य देखते ही मौके पर मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया.

पुलिसकर्मी तुरंत दौड़े
समर्थक और पुलिसकर्मी तुरंत उनकी तरफ दौड़े और किसी तरह स्थिति को संभाला गया. समय रहते लोगों ने विधायक को रोक लिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया.
घटना के बाद कलेक्ट्रेट परिसर में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया. प्रशासनिक अधिकारियों ने विधायक और प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर माहौल शांत कराने की कोशिश की.

वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

वहीं, इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और पूरे प्रदेश में इसकी चर्चा शुरू हो गई है. राजनीतिक गलियारों में भी इस घटना के बाद हलचल तेज हो गई है. समर्थकों का कहना है कि सरकार और प्रशासन क्षेत्रीय समस्याओं को गंभीरता से नहीं ले रहे, जबकि विरोधी इस पूरे घटनाक्रम को राजनीतिक दबाव की रणनीति बता रहे हैं. फिलहाल पूरे मामले पर सबकी नजर बनी हुई है.

बाड़मेर पुलिस

वहीं, बाड़मेर पुलिस ने X सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर पोस्ट करते हुए लिखा कि जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय बाड़मेर में जिला प्रशासन बाड़मेर एवं शिव विधायक रविन्द्र सिंह भाटी के मध्य गिरल धरने के संबंध में बातचीत जारी है. शिव विधायक रविन्द्र सिंह भाटी को गिरफ्तार करने की वायरल पोस्ट मिथ्या है. इस तरह की अफवाह पर ध्यान नहीं दें.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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