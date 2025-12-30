बाड़मेर में फाड़ दिया गया कांग्रेस जिलाध्यक्ष का पोस्टर, माली-गोदारा गुट सड़क पर भिड़े

Barmer News : बाड़मेर में कांग्रेस के अंदर जारी रस्साकशी एक भी फिर से सुर्खियों में आ गयी है. नवनिुक्त जिलाध्यक्ष लक्ष्मण गोदारा के पोस्टर्स पर ठाकराराम माली के जन्मदिन के पोस्टर्स चिपकाने से ये मामला फिर से भड़क गया और पार्टी की एकजुटता सामने आ गयी.

दरअसल बाड़मेर शहर के व्यस्त चौराहों पर ठाकराराम माली के जन्मदिन के पोस्टर्स लगाये गये थे. माली, जो नशा विरोधी अभियान से जुड़े युवा कांग्रेस नेता हैं, के समर्थकों ने इसे सामान्य उत्सव के रूप में मनाया.

लेकिन जल्द ही हंगामा मचने लगा जब लक्ष्मण गोदारा के कट्टर समर्थकों ने इन पोस्टर्स को ना सिर्फ फाड़ा, बल्कि बहस भी की.

सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में गोदारा गुट के युवा कार्यकर्ता चिल्लाते हुए पोस्टर्स हटाते दिखे. माली समर्थकों ने गोदारा के पुराने पोस्टर्स पर माली के पोस्टर्स चिपका दिए, जिससे पूरा इलाका 'पोस्टर युद्ध' हो गया.

घटना के बाद दोनों पक्ष आमने सामने हो गये और पुलिस जाब्ता तैनात करना पड़ा. माली गुट ने गोदारा समर्थकों पर बेवजह पोस्टर्स फाड़ने के आरोप लगाए, जबकि गोदारा पक्ष ने इसे 'व्यक्तिगत रंजिश' करार दिया और पहले पोस्टर फाड़े जाने का दावा किया.

हंगामा बढ़ता गया और धीरे धीरे दर्जनों कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए. यह घटना महज पोस्टरों तक सीमित नहीं रही और वर्चस्व की लड़ाई में तब्दीलहो गयी. ठाकराराम माली ने कहा कि घटना से मानसिकता सामने आ चुकी है. गोदारा की ओर से अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है.

आपको बता दें कि लक्ष्मण सिंह गोदारा को इस साल कुछ महिने पहले बाड़मेर जिला कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था. उनकी नियुक्ति का उद्देश्य स्पष्ट था - गुटबाजी खत्म कर पार्टी को एकजुट करना. गोदारा ने अपने पहले संबोधन में कहा था, "बाड़मेर कांग्रेस को नई दिशा दूंगा. और पुरानी लड़ाइयां भूलकर युवा शक्ति से आगे बढ़ेंगे. लेकिन पोस्टर विवाद से मामला अलग ही नजर आ रहा है.

बाड़मेर जैसे जिले में, जहां पर बीजेपी मजबूत है, ऐसी घटनाएं कांग्रेस को कमजोर करती दिखती है. गोदारा की असफलता सिर्फ व्यक्तिगत नहीं है बल्कि ये पार्टी हाईकमान की रणनीति पर भी सवाल कर रही है.

इधर ठाकराराम माली कांग्रेस के युवा ब्रिगेड का चमकता हुआ सितारा हैं. दिसंबर 2025 में उनकी नशा मुक्ति यात्रा को भरपूर समर्थन मिला था.माली का फोकस सामाजिक मुद्दों पर है, जो ग्रामीण बाड़मेर से जुड़ता है. जन्मदिन पोस्टर्स पर लिखा था - "एक युद्ध नशे के विरुद्ध" . माली का बैकग्राउंड ग्रासरूट है, जबकि गोदारा ऊपरी स्तर से. कुल मिलाकर ये टकराव वर्चस्व की लड़ाई है. माली ने कहा, "पार्टी में जगह सबकी है, लेकिन अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे.

बाड़मेर राजस्थान की पॉलिटिक्स का हॉटस्पॉट रहा है. जहं आंतरिक गुटबाजी कांग्रेस के लिए पुराने घाव जैसा है. सितंबर 2025 में मेवाराम जैन पोस्टर कांड हुआ था जहां पोस्टर्स लगे थे. लंबे वक्त से गुटबाजी यहां कांग्रेस में अंदरखाने चल रही है.