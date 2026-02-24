स्कूल से छात्र को घसीटकर ले गए बदमाश, बेरहमी से की पिटाई, नाखून भी उखाड़े!

Barmer Student Kidnapping Case: बाड़मेर जिले में बीजराड़ थाना क्षेत्र में 12वीं कक्षा के एक छात्र के अपहरण और बेरहमी से मारपीट के मामले में मंगलवार को ग्रामीणों और परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा. आक्रोशित ग्रामीण जिला मुख्यालय पहुंचे और कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा.
Barmer Student Kidnapping Case: राजस्थान के बाड़मेर जिले में बीजराड़ थाना क्षेत्र में 12वीं कक्षा के एक छात्र के अपहरण और बेरहमी से मारपीट के मामले में मंगलवार को ग्रामीणों और परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा. आक्रोशित ग्रामीण जिला मुख्यालय पहुंचे और कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा. उन्होंने एसडीएम से स्कूल स्टाफ के खिलाफ सख्त कार्रवाई तथा एसपी से फरार साजिशकर्ताओं की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की.
ग्रामीणों के अनुसार, सोमवार को 12वीं बोर्ड की राजनीतिक विज्ञान की परीक्षा थी. 17 वर्षीय छात्र परीक्षा देने के लिए स्कूल पहुंचा था. आरोप है कि परीक्षा शुरू होने से करीब आधा घंटे पहले ही स्कूल का गेट बंद कर दिया गया था. इसी दौरान बोलेरो कैंपर में सवार बदमाश स्कूल परिसर में घुस आए और छात्र को जबरन पकड़ लिया. बदमाशों ने छात्र के हाथ-पैर पकड़कर उसे घसीटते हुए अपहरण कर ले गए.
ग्रामीणों का आरोप है कि यह सब स्कूल स्टाफ की मौजूदगी में हुआ, लेकिन किसी ने भी छात्र को बचाने का प्रयास नहीं किया. अपहरण के बाद बदमाश छात्र को करीब 10 किलोमीटर दूर सूनसान जगह पर ले गए, जहां उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई. हमलावरों ने छात्र के हाथ और उंगलियां तोड़ दी और नाखून भी उखाड़ लिए. गंभीर रूप से घायल छात्र को सड़क किनारे फेंककर आरोपी फरार हो गए.
फिलहाल छात्र का बाड़मेर जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है. घटना के विरोध में ग्रामीण पहले चौहटन क्षेत्र में एकत्रित हुए और फिर रैली के रूप में बाड़मेर पहुंचे. महावीर पार्क से कलेक्ट्रेट तक मार्च निकालकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया. ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि स्कूल परिसर से छात्र का अपहरण होना और किसी का हस्तक्षेप न करना, स्कूल प्रशासन की संदिग्ध भूमिका को दर्शाता है.
ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस ने वीडियो के आधार पर चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन बोलेरो कैंपर में सवार अन्य लोग और मुख्य साजिशकर्ता अभी भी फरार हैं. उन्होंने मांग की है कि स्कूल स्टाफ और शिक्षकों की भूमिका की निष्पक्ष जांच कर दोषियों को बर्खास्त किया जाए तथा फरार आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए.
