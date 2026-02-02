Zee Rajasthan
बाड़मेर में हैरान करने वाला मामला, 2018 में मृत महिला पर 2026 में मारपीट की FIR, पुलिस जांच पर उठे सवाल

Rajasthan News: बाड़मेर के धनाऊ थाने में पुलिस ने 2018 में मृत महिला पर 2026 में लाठियों से हमला करने की FIR दर्ज की है. SC/ST एक्ट जैसी गंभीर धाराओं में दर्ज इस मामले ने पुलिस की लापरवाही और जांच प्रक्रिया पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं.

Published: Feb 02, 2026, 12:59 PM IST

बाड़मेर में हैरान करने वाला मामला, 2018 में मृत महिला पर 2026 में मारपीट की FIR, पुलिस जांच पर उठे सवाल

Barmer News: बाड़मेर जिले के धनाऊ थाने से एक ऐसा हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसने राजस्थान पुलिस की प्राथमिक जांच और सत्यापन प्रक्रिया की धज्जियां उड़ा कर रख दी हैं. आलमसर गांव में हुए एक जमीनी विवाद के बाद पुलिस ने एक ऐसी महिला के खिलाफ जानलेवा हमले और SC/ST एक्ट की गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है, जिसकी मृत्यु 8 साल पहले (2018) हो चुकी है.

क्या है पूरा मामला?
धनाऊ थाना क्षेत्र के आलमसर गांव में दो पक्षों के बीच जमीनी विवाद को लेकर लाठियां चलीं. इस संघर्ष के बाद पुलिस ने FIR दर्ज की. चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब आरोपियों की सूची में दौली देवी पत्नी दूदाराम जाट का नाम देखा गया. दस्तावेजों के अनुसार, दौली देवी का निधन वर्ष 2018 में ही हो चुका है. अब सवाल यह उठ रहा है कि जो महिला 8 साल पहले दुनिया छोड़ चुकी है, वह 2026 में लाठियां लेकर हमला करने कैसे आ सकती है?

मृतका पर लगीं ये गंभीर धाराएं (BNS 2023)
पुलिस ने बिना किसी सत्यापन के मृत महिला पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) और SC/ST एक्ट की ये धाराएं थोप दीं-

  • धारा 115(2) व 329(4) BNS: लाठियों से गंभीर मारपीट और जानबूझकर चोट पहुंचाना.
  • धारा 189(2) BNS: डराने-धमकाने और दबाव बनाने का आरोप.
  • SC/ST Act 3(1)(r), 3(1)(s): सार्वजनिक रूप से अपमानित करना और जातिसूचक गालियां देना.

मुकदमा मंजूर, बस हमारी रिश्तेदार को लाकर दे दो
इस अजीबोगरीब FIR के बाद मृतका के परिजनों ने पुलिस पर तंज कसा है. उन्होंने भावुक और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, "हमें मुकदमा स्वीकार है, लेकिन पुलिस पहले हमारी मरी हुई रिश्तेदार को जिंदा लाकर तो दे." यह बयान सीधे तौर पर पुलिस की उस लापरवाही पर प्रहार है, जहां बिना मौके की तस्दीक किए आंख मूंदकर नामजद रिपोर्ट दर्ज कर ली गई.

SHO का पक्ष और उठते सवाल
धनाऊ थाना SHO दीप सिंह ने स्वीकार किया है कि मृतका के नाम पर FIR दर्ज हुई है. उनका कहना है कि "प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है, अब जांच जारी है." गंभीर सवाल: 1. क्या FIR दर्ज करते समय आधारभूत सत्यापन (Basic Verification) की कोई जरूरत नहीं समझी गई? 2. क्या यह केवल मानवीय भूल है या किसी पक्ष को नाजायज फायदा पहुंचाने की साजिश? 3. क्या मृतका को "कागजों में ज़िंदा" दिखाकर निर्दोषों को फंसाने की कोशिश की गई है?

यह प्रकरण न्याय व्यवस्था की विश्वसनीयता पर गहरा दाग है. यदि पुलिस एक मृत व्यक्ति को आरोपी बना सकती है, तो जांच की निष्पक्षता पर भरोसा करना मुश्किल हो जाता है. अब सबकी निगाहें उच्चाधिकारियों पर हैं कि वे इस लापरवाही के जिम्मेदार पुलिसकर्मियों पर क्या कार्रवाई करते हैं.

