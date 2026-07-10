/1 जुलाई को ASI का निधन, 9 जुलाई को आया ट्रांसफर आदेश! जोधपुर रेंज पुलिस की सूची से उठे बड़े सवाल

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Barmer News: जोधपुर रेंज पुलिस की ओर से जारी हालिया स्थानांतरण सूची ने विभागीय रिकॉर्ड और प्रशासनिक प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. ट्रांसफर आदेश में एक ऐसे पुलिस अधिकारी का नाम शामिल किया गया है, जिनका निधन आदेश जारी होने से पहले ही हो चुका था.
जानकारी के अनुसार, सहायक उप निरीक्षक (ASI) अनोपाराम का 1 जुलाई को निधन हो गया था, जबकि 9 जुलाई को जारी स्थानांतरण आदेश में उनका नाम भी शामिल कर दिया गया. बताया जा रहा है कि जिस दिन उनके परिवार में पगड़ी रस्म आयोजित की जा रही थी, उसी दिन उनका तबादला आदेश चर्चा का विषय बन गया.
इस मामले के सामने आने के बाद विभाग की कार्यप्रणाली पर कई सवाल उठ रहे हैं. सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पुलिस विभाग का सेवा रिकॉर्ड समय पर अपडेट नहीं किया गया या फिर स्थानांतरण सूची तैयार करने में गंभीर लापरवाही बरती गई. मृतक पुलिसकर्मी का नाम ट्रांसफर सूची में शामिल होना प्रशासनिक स्तर पर बड़ी चूक माना जा रहा है.
घटना ने विभागीय रिकॉर्ड की सटीकता और स्थानांतरण प्रक्रिया की पारदर्शिता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. जोधपुर रेंज पुलिस की ओर से जारी इस आदेश के बाद यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है. अब सभी की नजर इस बात पर है कि विभाग इस प्रशासनिक चूक पर क्या स्पष्टीकरण देता है और भविष्य में ऐसी गलती रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं.
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