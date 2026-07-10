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1 जुलाई को ASI का निधन, 9 जुलाई को आया ट्रांसफर आदेश! जोधपुर रेंज पुलिस की सूची से उठे बड़े सवाल

Barmer News: बाड़मेर के दिवंगत ASI अनोपाराम का 1 जुलाई को निधन हो गया था लेकिन 9 जुलाई को जारी जोधपुर रेंज पुलिस की स्थानांतरण सूची में उनका नाम शामिल मिला. इस मामले ने विभागीय रिकॉर्ड अपडेट और स्थानांतरण प्रक्रिया में संभावित प्रशासनिक चूक पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.
 

Edited bySandhya YadavReported byDurag singh rajpurohit
Published: Jul 10, 2026, 02:30 PM|Updated: Jul 10, 2026, 02:30 PM
1 जुलाई को ASI का निधन, 9 जुलाई को आया ट्रांसफर आदेश! जोधपुर रेंज पुलिस की सूची से उठे बड़े सवाल
Image Credit: Barmer NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Barmer News: जोधपुर रेंज पुलिस की ओर से जारी हालिया स्थानांतरण सूची ने विभागीय रिकॉर्ड और प्रशासनिक प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. ट्रांसफर आदेश में एक ऐसे पुलिस अधिकारी का नाम शामिल किया गया है, जिनका निधन आदेश जारी होने से पहले ही हो चुका था.

जानकारी के अनुसार, सहायक उप निरीक्षक (ASI) अनोपाराम का 1 जुलाई को निधन हो गया था, जबकि 9 जुलाई को जारी स्थानांतरण आदेश में उनका नाम भी शामिल कर दिया गया. बताया जा रहा है कि जिस दिन उनके परिवार में पगड़ी रस्म आयोजित की जा रही थी, उसी दिन उनका तबादला आदेश चर्चा का विषय बन गया.

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इस मामले के सामने आने के बाद विभाग की कार्यप्रणाली पर कई सवाल उठ रहे हैं. सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पुलिस विभाग का सेवा रिकॉर्ड समय पर अपडेट नहीं किया गया या फिर स्थानांतरण सूची तैयार करने में गंभीर लापरवाही बरती गई. मृतक पुलिसकर्मी का नाम ट्रांसफर सूची में शामिल होना प्रशासनिक स्तर पर बड़ी चूक माना जा रहा है.

घटना ने विभागीय रिकॉर्ड की सटीकता और स्थानांतरण प्रक्रिया की पारदर्शिता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. जोधपुर रेंज पुलिस की ओर से जारी इस आदेश के बाद यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है. अब सभी की नजर इस बात पर है कि विभाग इस प्रशासनिक चूक पर क्या स्पष्टीकरण देता है और भविष्य में ऐसी गलती रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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