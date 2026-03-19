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बाड़मेर में मामूली साइड विवाद में ट्रक ड्राइवर की पत्थरों से कूचकर हत्या, आरोपी फरार

Rajasthan News: बाड़मेर के धोरीमन्ना में साइड विवाद को लेकर बाइक सवार युवकों ने ट्रक चालक विशना राम की पत्थर मारकर हत्या कर दी. पुलिस ने इलाके में नाकाबंदी कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है, जिससे क्षेत्र में तनाव का माहौल है.

Arti Patel
Edited ByArti Patel
Reported ByDurag singh rajpurohit
Published:Mar 19, 2026, 11:59 AM IST | Updated:Mar 19, 2026, 11:59 AM IST

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बाड़मेर में मामूली साइड विवाद में ट्रक ड्राइवर की पत्थरों से कूचकर हत्या, आरोपी फरार

Barmer Truck Driver Murder: राजस्थान के सरहदी जिले बाड़मेर के धोरीमन्ना थाना क्षेत्र में रोड रेज (Road Rage) की एक रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात सामने आई है. यहां महज साइड देने के विवाद में कुछ युवकों ने एक ट्रक चालक का पीछा किया और पत्थरों से हमला कर उसकी जान ले ली. इस सनसनीखेज हत्या के बाद इलाके में तनाव व्याप्त है और कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.

चौराहे से शुरू हुआ विवाद, छात्रावास के पास वारदात
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, मृतक की पहचान विशना राम (पुत्र मूलाराम प्रजापत) के रूप में हुई है, जो इशरोल का निवासी था. बता दें कि विवाद की शुरुआत तब हुई जब विशना राम अपना ट्रक लेकर लोहारवा की ओर जा रहा था. धोरीमन्ना चौराहे पर साइड देने की बात को लेकर कुछ मोटरसाइकिल सवार युवकों से उसकी कहासुनी हो गई. जिसके बाद विवाद इतना बढ़ा कि बाइक सवार युवकों ने ट्रक का पीछा शुरू कर दिया. खरड़-गुड़ामालानी रोड पर एक छात्रावास के पास उन्होंने ट्रक को जबरन रुकवाया और चालक पर पत्थरों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. सिर में गंभीर चोटें आने के कारण विशना राम ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. हमलावर वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए.

क्या कहते हैं आंकड़े?
ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क विवादों से उपजी हिंसा के मामलों में हाल के वर्षों में तेजी आई है. जानकारों का कहना है कि सहनशीलता की कमी और छोटी-छोटी बातों पर उपजा आक्रोश अब 'रोड रेज' जैसी हिंसक घटनाओं में तब्दील हो रहा है. भारतीय अपराध अभिलेख ब्यूरो (NCRB) के आंकड़े भी सड़क पर होने वाले झगड़ों के बढ़ते हिंसक स्वरूप की पुष्टि करते हैं, जहां मामूली विवाद हत्या जैसे जघन्य अपराधों की वजह बन रहे हैं.

पुलिस की कार्रवाई और नाकाबंदी
हत्या की खबर मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. धोरीमन्ना पुलिस ने पूरे क्षेत्र में सख्त नाकाबंदी करवाई है और संदिग्धों की तलाश जारी है. मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी सूचना राज्य स्तर तक भेजी गई है. पुलिस के उच्च अधिकारियों ने मृतक के परिजनों को निष्पक्ष जांच और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का भरोसा दिलाया है.

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