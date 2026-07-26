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बाड़मेर जिला अस्पताल में CT Scan सेवा ठप, छत का POP क्षतिग्रस्त होने से मरीजों की बढ़ी परेशानी

Barmer News: बाड़मेर जिला अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन कक्ष की छत का पीओपी क्षतिग्रस्त होने के कारण सीटी स्कैन सेवा अगले 2–3 दिनों के लिए बंद कर दी गई है. इससे सड़क हादसे और अन्य गंभीर मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Durag singh rajpurohit
Published:Jul 26, 2026, 04:31 PM IST | Updated:Jul 26, 2026, 04:31 PM IST
बाड़मेर जिला अस्पताल में CT Scan सेवा ठप, छत का POP क्षतिग्रस्त होने से मरीजों की बढ़ी परेशानी
Image Credit: Barmer News

Barmer News: राजस्थान के बाड़मेर जिला अस्पताल बीते कई दिनों से सिटी स्कैन सेवाएं ठप्प हैं और मरीजों को अगले दो से तीन दिनों तक सिटी स्कैन की सुविधा नहीं मिल सकेगी. अस्पताल परिसर स्थित सिटी स्कैन मशीन कक्ष की छत का पीओपी (प्लास्टर ऑफ पेरिस) क्षतिग्रस्त होने के बाद सुरक्षा के मद्देनजर कक्ष को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है. इसके चलते अस्पताल प्रशासन ने सिटी स्कैन सेवा फिलहाल रोक दी है और मरम्मत कार्य शुरू है.

अस्पताल में सिटी स्कैन सेवा बंद

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जानकारी के अनुसार, मशीन कक्ष की छत का पीओपी क्षतिग्रस्त होने से उसके गिरने की आशंका बनी हुई थी. ऐसे में मरीजों, उनके परिजनों और अस्पताल कर्मियों की सुरक्षा को देखते हुए तत्काल प्रभाव से कक्ष को खाली कराया गया और सिटी स्कैन मशीन का संचालन बंद कर दिया गया. अस्पताल प्रशासन का कहना है कि मरम्मत कार्य पूरा होने में लगभग दो से तीन दिन का समय लग सकता है. इसके बाद सुरक्षा जांच के उपरांत ही सेवा दोबारा शुरू की जाएगी.

सिटी स्कैन सेवा बंद होने से सबसे अधिक परेशानी गंभीर मरीजों को हो रही है. सड़क दुर्घटना, सिर की चोट, ब्रेन स्ट्रोक, आंतरिक चोट और अन्य गंभीर बीमारियों के मरीजों के लिए सिटी स्कैन अत्यंत महत्वपूर्ण जांच मानी जाती है. ऐसे मरीजों को अब निजी डायग्नोस्टिक सेंटरों का रुख करना पड़ सकता है, जिससे उन्हें अतिरिक्त आर्थिक बोझ उठाना पड़ेगा. वहीं दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को भी काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है.

अस्पताल प्रशासन ने मरीजों से की अपील

अस्पताल में सिटी स्कैन करवाने पहुंचे कई मरीजों को सेवा बंद होने की जानकारी मिलने पर निराश लौटना पड़ा. कुछ मरीजों ने बताया कि वे लंबी दूरी तय कर अस्पताल पहुंचे थे, लेकिन जांच नहीं हो पाने से अब उन्हें दूसरी जगह जाना पड़ेगा. इससे समय और धन दोनों की अतिरिक्त लागत बढ़ेगी.

अस्पताल प्रशासन ने मरीजों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि मरम्मत कार्य को प्राथमिकता के आधार पर कराया जा रहा है. प्रयास रहेगा कि निर्धारित समय से पहले कार्य पूरा कर सिटी स्कैन सेवा पुनः शुरू कर दी जाए, ताकि मरीजों को जल्द राहत मिल सके. फिलहाल आवश्यक स्थिति में मरीजों को वैकल्पिक जांच केंद्रों की सहायता लेने की सलाह दी जा रही है.

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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