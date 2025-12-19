बाड़मेर बन रहा MD ड्रग्स का नया हब, मरुस्थल में छिपी खतरनाक फैक्ट्रियां, 18 महीने में तीन फैक्ट्रियां पकड़ी!

Barmer Crime News: राजस्थान का सीमावर्ती जिला बाड़मेर, जो कभी मरुस्थली संस्कृति, पशुपालन और ऊर्जा परियोजनाओं के लिए पहचाना जाता था, आज एक खतरनाक पहचान की ओर बढ़ रहा है—MD (मेफेड्रोन) ड्रग्स का उभरता हब. बीते 18 महीनों में यहां तीन अवैध MD फैक्ट्रियों का पकड़ा जाना किसी संयोग का नहीं, बल्कि एक गहरी और संगठित आपराधिक संरचना का संकेत है. सवाल सिर्फ पकड़ी गई फैक्ट्रियों का नहीं, बल्कि उस पूरे नेटवर्क का है जो चुपचाप पनपा, फैला और फलता-फूलता रहा.

तीन फैक्ट्रियां, एक पैटर्न

पुलिस और जांच एजेंसियों की कार्रवाइयों में सामने आया कि दो फैक्ट्रियां भारत–पाक सीमा के नजदीक—रामसर के खारा और सेड़वा क्षेत्र में—पकड़ी गईं, जबकि तीसरी बाड़मेर शहर के पास आदर्श चवा में उजागर हुई. यह भौगोलिक चयन यूं ही नहीं है. बॉर्डर से सटे वीरान धोरे, कम आबादी, सीमित निगरानी और लंबे सप्लाई रूट—ये सब ड्रग सिंडिकेट के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाते हैं. तीनों मामलों में एक बात समान है: लंबे समय तक संचालन, भारी मात्रा में रसायन, मशीनरी और स्थानीय स्तर पर सहयोग.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

सीमावर्ती भूगोल: सुविधा या सुरक्षा में सेंध?

बाड़मेर का सीमावर्ती होना सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील है, लेकिन ड्रग माफिया के लिए यह रणनीतिक बढ़त बन गया. रेगिस्तान की दुर्गमता, रात के अंधेरे में आवाजाही और सीमित तकनीकी निगरानी—इन सबने गुप्त उत्पादन इकाइयों को पनपने का अवसर दिया. यह आशंका भी जांच का विषय है कि क्या सीमा पार से प्रेरणा, नेटवर्क या रूट किसी स्तर पर जुड़े हैं. स्पष्ट प्रमाण जांच एजेंसियां जुटा रही हैं, लेकिन जोखिम वास्तविक है.

फैक्ट्री नहीं, पूरा उद्योग

ये इकाइयां अस्थायी झोपड़ियां नहीं थीं, बल्कि उद्योग-स्तरीय सेटअप थीं. महंगे केमिकल्स, जनरेटर, मिक्सर, कंटेनर, सुरक्षा इंतजाम—सब कुछ योजनाबद्ध. इसका मतलब है भारी निवेश, अनुभवी ऑपरेटर और भरोसेमंद सप्लाई चैन. यही कारण है कि एक-एक फैक्ट्री से दर्जनों करोड़ रुपये के नशे के उत्पादन की क्षमता सामने आई. यह स्थानीय अपराध नहीं, अंतरराज्यीय कारोबार है.

सरगना, ऑपरेटर और पैडलर: त्रिस्तरीय नेटवर्क

जांच में साफ हुआ कि यह नेटवर्क तीन स्तरों पर काम करता है—

(1) सरगना: जो फंडिंग, रसायन सप्लाई और बड़े फैसले लेते हैं.

(2) ऑपरेटर: जो स्थानीय स्तर पर फैक्ट्री चलाते हैं, जमीन/ढाणी किराए पर लेते हैं, मजदूरी और सुरक्षा संभालते हैं.

(3) पैडलर: जो तैयार माल को शहरों, कस्बों और युवाओं तक पहुंचाते हैं—अक्सर सोशल मीडिया, निजी नेटवर्क और तेज रूट के जरिए.

यह ढांचा टूटता है तो ऊपर की परत बच निकलती है; इसलिए पूरी चेन पर चोट जरूरी है.

युवा: सबसे बड़ा शिकार

MD ड्रग्स का सबसे भयावह पहलू इसका युवाओं पर असर है. सीमावर्ती इलाकों में पहले से मौजूद बेरोजगारी, असुरक्षा और तेज पैसा—इन सबने युवाओं को पैडलर या कूरियर बनने की ओर धकेला. कुछ मामलों में युवा उपभोक्ता से डीलर बनते दिखे. नतीजा—मानसिक स्वास्थ्य संकट, अपराध में वृद्धि, परिवारों का टूटना और सामाजिक ताने-बाने में दरार.

खेत से फैक्ट्री तक: सामाजिक विफलता

जहां जमीन अन्न उगाने के लिए होती है, वहीं नशे की फैक्ट्री का खड़ा होना सिर्फ कानून-व्यवस्था का नहीं, सामाजिक चेतना की विफलता का भी संकेत है. स्थानीय सहयोग बिना यह संभव नहीं. जमीन किराया, बिजली-पानी की व्यवस्था, आवाजाही—सब किसी न किसी स्तर पर मौन सहमति मांगते हैं. यह प्रश्न असहज है, लेकिन जरूरी: कौन देख रहा था और क्यों चुप था?

पुलिस की कार्रवाई: उपलब्धि या देर से चेतना?

तीन फैक्ट्रियों का पकड़ा जाना महत्वपूर्ण उपलब्धि है. इससे यह साबित होता है कि दबाव, खुफिया इनपुट और समन्वय से बड़े नेटवर्क पर वार संभव है. लेकिन साथ ही यह सवाल भी खड़ा होता है कि ये इकाइयां इतने समय तक कैसे चलती रहीं? रसायनों की आवाजाही, मशीनरी का आना, लोगों का जुटना—सब कुछ रातोंरात नहीं होता. प्रिवेंटिव इंटेलिजेंस में चूक कहां हुई?

खुफिया, नियमन और टेक्नोलॉजी की चुनौती

समस्या का एक बड़ा हिस्सा रसायनों के नियमन से जुड़ा है. वैध केमिकल्स का दुरुपयोग कर अवैध ड्रग्स बनते हैं. जब तक केमिकल ट्रैकिंग, एंड-यूजर वेरिफिकेशन और इंटर-स्टेट डेटा शेयरिंग मजबूत नहीं होगी, तब तक सिंडिकेट रास्ते ढूंढते रहेंगे. सीमावर्ती जिलों में ड्रोन निगरानी, एनालिटिक्स और रियल-टाइम अलर्ट की जरूरत है.

अंतरराज्यीय और शहरी कनेक्शन

बाड़मेर की फैक्ट्रियां स्थानीय खपत के लिए नहीं थीं. इनका माल शहरी बाजारों तक पहुंचता है जहां मांग ज्यादा और कीमत ऊंची है. यही वजह है कि यह मुद्दा राज्य-सीमा से बाहर जाकर राष्ट्रीय चुनौती बनता है. जब तक सप्लाई के साथ-साथ डिमांड साइड पर कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, खेल चलता रहेगा.

समाधान: सिर्फ छापे नहीं, सिस्टम शिफ्ट

समाधान बहुस्तरीय होना चाहिए

केमिकल सप्लाई पर सख्त निगरानी

सीमावर्ती टेक्नोलॉजी अपग्रेड

युवा रोजगार और नशामुक्ति कार्यक्रम

सोशल मीडिया मॉनिटरिंग

तेज ट्रायल और सख्त सजा

समुदाय आधारित इंटेलिजेंस

_यह चेतावनी है

बाड़मेर में पकड़ी गई तीन MD फैक्ट्रियां सिर्फ आंकड़े नहीं, चेतावनी हैं. अगर अब भी इसे “एक्शन लेकर खत्म” समझ लिया गया, तो अगली फैक्ट्री किसी और ढाणी में खड़ी मिलेगी. यह लड़ाई पुलिस अकेले नहीं जीत सकती. प्रशासन, समाज और नीति—तीनों को एक साथ खड़ा होना होगा. वरना रेगिस्तान में उगता यह ज़हर आने वाली पीढ़ियों के लिए स्थायी अभिशाप बन जाएगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

