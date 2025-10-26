Zee Rajasthan
घर में लगी आग बनी मातम की चिंगारी, बाड़मेर में दो चचेरे भाइयों की मौत, तीसरा गंभीर

Rajasthan  News: बाड़मेर के भाड़खा गांव में घर में लगी आग से दो चचेरे भाइयों (अरुण और राजूराम) की दर्दनाक मौत हो गई. तीसरा भाई जसराज 70% झुलसा. आशंका है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी. गांव में शोक का माहौल है.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Durag singh rajpurohit
Published: Oct 26, 2025, 03:31 PM IST | Updated: Oct 26, 2025, 03:35 PM IST

Barmer fire news: बाड़मेर जिले के भाड़खा गांव की सतानियों की ढाणी में रविवार तड़के एक दिल दहला देने वाली घटना हुई, जिसने पूरे इलाके को शोक में डुबो दिया. एक छोटे से घर में अचानक आग लगने से दो चचेरे भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरा भाई गंभीर रूप से झुलस गया.

सुबह करीब पांच बजे, जब तीनों भाई कमरे में सो रहे थे, तभी अचानक धुआं उठा और आग की लपटों ने पूरे कमरे को अपनी चपेट में ले लिया. जब तक परिवार या पड़ोसियों को कुछ समझ आता, कमरा जलकर राख में बदल चुका था.

झुलसे भाई की हिम्मत ने किया अलर्ट
इस भीषण त्रासदी में 70 प्रतिशत से अधिक झुलसे जसराज (21) ने असाधारण हिम्मत दिखाई. किसी तरह वह जलते कमरे से बाहर निकला और लड़खड़ाते हुए लगभग 100 मीटर दूर स्थित अपने पिता देवीलाल के पास पहुंचा. उसकी कांपती आवाज़ में निकले शब्द—“पापा… आग लग गई…”—सुनकर परिवार और ग्रामीण घटनास्थल की ओर दौड़े, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी.

मृतकों की पहचान
इस दर्दनाक हादसे में अरुण पुत्र शंकरराम (उम्र अज्ञात) और राजूराम पुत्र पुखराजराम (12) की मौके पर ही मौत हो गई. अरुण दीपावली के मौके पर ही अपने परिवार से मिलने मुंबई की प्लास्टिक कप फैक्ट्री से घर लौटा था. राजूराम मात्र सातवीं कक्षा का छात्र था, जिसकी जिंदगी अभी शुरू ही हुई थी और जसराज को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

शॉर्ट सर्किट से आग की आशंका
घटना की सूचना पर पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नितेश आर्य, ग्रामीण थानाधिकारी राजूराम बामनिया और तहसीलदार हुक्मीचंद सहित पूरा प्रशासनिक अमला तुरंत मौके पर पहुंचा. एफएसएल टीम ने घटनास्थल से नमूने जुटाए हैं.

प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट को आग लगने का संभावित कारण माना जा रहा है. दीपावली के उल्लास के बाद भाड़खा गांव में पसरा यह सन्नाटा अब दर्द और राख की भयानक यादें छोड़ गया है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Barmer news हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

