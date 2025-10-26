घर में लगी आग बनी मातम की चिंगारी, बाड़मेर में दो चचेरे भाइयों की मौत, तीसरा गंभीर

Barmer fire news: बाड़मेर जिले के भाड़खा गांव की सतानियों की ढाणी में रविवार तड़के एक दिल दहला देने वाली घटना हुई, जिसने पूरे इलाके को शोक में डुबो दिया. एक छोटे से घर में अचानक आग लगने से दो चचेरे भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरा भाई गंभीर रूप से झुलस गया.

सुबह करीब पांच बजे, जब तीनों भाई कमरे में सो रहे थे, तभी अचानक धुआं उठा और आग की लपटों ने पूरे कमरे को अपनी चपेट में ले लिया. जब तक परिवार या पड़ोसियों को कुछ समझ आता, कमरा जलकर राख में बदल चुका था.

झुलसे भाई की हिम्मत ने किया अलर्ट

इस भीषण त्रासदी में 70 प्रतिशत से अधिक झुलसे जसराज (21) ने असाधारण हिम्मत दिखाई. किसी तरह वह जलते कमरे से बाहर निकला और लड़खड़ाते हुए लगभग 100 मीटर दूर स्थित अपने पिता देवीलाल के पास पहुंचा. उसकी कांपती आवाज़ में निकले शब्द—“पापा… आग लग गई…”—सुनकर परिवार और ग्रामीण घटनास्थल की ओर दौड़े, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी.

मृतकों की पहचान

इस दर्दनाक हादसे में अरुण पुत्र शंकरराम (उम्र अज्ञात) और राजूराम पुत्र पुखराजराम (12) की मौके पर ही मौत हो गई. अरुण दीपावली के मौके पर ही अपने परिवार से मिलने मुंबई की प्लास्टिक कप फैक्ट्री से घर लौटा था. राजूराम मात्र सातवीं कक्षा का छात्र था, जिसकी जिंदगी अभी शुरू ही हुई थी और जसराज को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

शॉर्ट सर्किट से आग की आशंका

घटना की सूचना पर पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नितेश आर्य, ग्रामीण थानाधिकारी राजूराम बामनिया और तहसीलदार हुक्मीचंद सहित पूरा प्रशासनिक अमला तुरंत मौके पर पहुंचा. एफएसएल टीम ने घटनास्थल से नमूने जुटाए हैं.

प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट को आग लगने का संभावित कारण माना जा रहा है. दीपावली के उल्लास के बाद भाड़खा गांव में पसरा यह सन्नाटा अब दर्द और राख की भयानक यादें छोड़ गया है.

