Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

बाड़मेर आग हादसा: ‘पापा, घर में आग लग गई…’ कहकर गिरा था झुलसा जसराज, इलाज के दौरान थम गई सांसें

Barmer Fire Tragedy: राजस्थान के बाड़मेर जिले में रविवार की अलसुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ. घर के कमरे में अचानक आग लगने से दो चचेरे भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरा भाई, जो गंभीर रूप से झुलस गया था, ने जोधपुर में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. इस घटना से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है.

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Oct 28, 2025, 09:11 AM IST | Updated: Oct 28, 2025, 09:11 AM IST

Trending Photos

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम मचाएगा कोहराम! 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, गिरेगी बिजली
7 Photos
Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम मचाएगा कोहराम! 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, गिरेगी बिजली

Jaipur Gold Silver Price Today: सोने के भावों में तगड़ी गिरावट, न चूकें खरीदने का मौका, जानें राजस्थान में गोल्ड-सिल्वर के लेटस्ट प्राइस
8 Photos
Jaipur Gold Silver Price Today

Jaipur Gold Silver Price Today: सोने के भावों में तगड़ी गिरावट, न चूकें खरीदने का मौका, जानें राजस्थान में गोल्ड-सिल्वर के लेटस्ट प्राइस

जयपुर में बारिश में भी बिखरी छठ की छठा, डिप्टी CM दीया कुमारी ने विद्याधर नगर पहुंच सूर्य को दिया अर्घ्य
6 Photos
Chhath Mahaparva

जयपुर में बारिश में भी बिखरी छठ की छठा, डिप्टी CM दीया कुमारी ने विद्याधर नगर पहुंच सूर्य को दिया अर्घ्य

राजस्थान के इन जिलों में लगातार भारी बारिश का दौर जारी, 2 दिन के लिए अलर्ट
8 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान के इन जिलों में लगातार भारी बारिश का दौर जारी, 2 दिन के लिए अलर्ट

बाड़मेर आग हादसा: ‘पापा, घर में आग लग गई…’ कहकर गिरा था झुलसा जसराज, इलाज के दौरान थम गई सांसें

Barmer News: जिले में रविवार की अलसुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ. घर के कमरे में अचानक आग लगने से दो चचेरे भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरा भाई, जो गंभीर रूप से झुलस गया था, ने जोधपुर में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. इस घटना से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है.

ईंटों के कमरे में सो रहे थे तीनों भाई
मामला ग्रामीण थाना क्षेत्र के जस्तानियों की ढाणी गांव का है. यहां के निवासी देवीलाल शनिवार शाम को अपने रिश्तेदार के घर आए हुए थे. उस समय घर में उनका बेटा जसराज और दो चचेरे भाई अरुण पुत्र शंकरलाल तथा राजूराम पुत्र पुरखाराम मौजूद थे.

तीनों बच्चे रात को घर के ईंटों से बने कमरे में सो रहे थे. रविवार सुबह करीब 5 बजे कमरे में अचानक आग लग गई. जब तक किसी को कुछ समझ आता, आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरे कमरे को अपनी चपेट में ले लिया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

शॉर्ट सर्किट बना हादसे की वजह
प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी. दरवाजा अंदर से बंद होने के कारण तीनों बच्चे कमरे के भीतर फंस गए. धुएं और आग के चलते उनका दम घुट गया. कुछ ही देर में अरुण और राजूराम जिंदा जल गए, जबकि जसराज गंभीर रूप से झुलस गया.

जसराज ने कहा-पापा, घर में आग लग गई और वहीं गिर पड़ा
बताया जा रहा है कि झुलसे हुए हालत में जसराज किसी तरह कमरे से बाहर निकला और भागते हुए अपने पिता देवीलाल के पास पहुंचा. उसने कहा- पापा, घर में आग लग गई… यह कहने के बाद वह वहीं गिर पड़ा. ग्रामीणों की मदद से उसे तत्काल बाड़मेर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से उसकी गंभीर हालत को देखते हुए जोधपुर रेफर किया गया. लेकिन सोमवार को उपचार के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया.

गांव में पसरा मातम, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़
इस दर्दनाक हादसे में एक ही परिवार के तीन घरों के चिराग बुझ गए. मृतक जसराज अपने पिता का इकलौता बेटा था, जिससे पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. गांव के लोग इस घटना से सदमे में हैं और पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Barmer Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news