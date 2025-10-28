बाड़मेर आग हादसा: ‘पापा, घर में आग लग गई…’ कहकर गिरा था झुलसा जसराज, इलाज के दौरान थम गई सांसें

Barmer News: जिले में रविवार की अलसुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ. घर के कमरे में अचानक आग लगने से दो चचेरे भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरा भाई, जो गंभीर रूप से झुलस गया था, ने जोधपुर में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. इस घटना से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है.

ईंटों के कमरे में सो रहे थे तीनों भाई

मामला ग्रामीण थाना क्षेत्र के जस्तानियों की ढाणी गांव का है. यहां के निवासी देवीलाल शनिवार शाम को अपने रिश्तेदार के घर आए हुए थे. उस समय घर में उनका बेटा जसराज और दो चचेरे भाई अरुण पुत्र शंकरलाल तथा राजूराम पुत्र पुरखाराम मौजूद थे.

तीनों बच्चे रात को घर के ईंटों से बने कमरे में सो रहे थे. रविवार सुबह करीब 5 बजे कमरे में अचानक आग लग गई. जब तक किसी को कुछ समझ आता, आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरे कमरे को अपनी चपेट में ले लिया.

शॉर्ट सर्किट बना हादसे की वजह

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी. दरवाजा अंदर से बंद होने के कारण तीनों बच्चे कमरे के भीतर फंस गए. धुएं और आग के चलते उनका दम घुट गया. कुछ ही देर में अरुण और राजूराम जिंदा जल गए, जबकि जसराज गंभीर रूप से झुलस गया.

जसराज ने कहा-पापा, घर में आग लग गई और वहीं गिर पड़ा

बताया जा रहा है कि झुलसे हुए हालत में जसराज किसी तरह कमरे से बाहर निकला और भागते हुए अपने पिता देवीलाल के पास पहुंचा. उसने कहा- पापा, घर में आग लग गई… यह कहने के बाद वह वहीं गिर पड़ा. ग्रामीणों की मदद से उसे तत्काल बाड़मेर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से उसकी गंभीर हालत को देखते हुए जोधपुर रेफर किया गया. लेकिन सोमवार को उपचार के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया.

गांव में पसरा मातम, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

इस दर्दनाक हादसे में एक ही परिवार के तीन घरों के चिराग बुझ गए. मृतक जसराज अपने पिता का इकलौता बेटा था, जिससे पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. गांव के लोग इस घटना से सदमे में हैं और पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है.

