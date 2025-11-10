Zee Rajasthan
बाड़मेर में 4 साल से अधूरा ओवरब्रिज , 10 किलोमीटर का लंबा बाईपास

Barmer News  :  बाड़मेर के इस ओवरब्रिज का 90 प्रतिशत काम डेढ़ साल पहले ही पूरा हो गया था, मगर रेलवे पटरियों के ऊपर का हिस्सा स्वीकृति के अभाव में अटका रहा.

Published: Nov 10, 2025, 05:16 PM IST | Updated: Nov 10, 2025, 05:16 PM IST

बाड़मेर में 4 साल से अधूरा ओवरब्रिज , 10 किलोमीटर का लंबा बाईपास

Barmer News : बाड़मेर शहर के बाड़मेर गडरारोड़-मुनाबाव मार्ग पर बन रहा बहुप्रतीक्षित ओवरब्रिज अब आम जनता के लिए सिरदर्द बन गया है. करीब चार साल पहले 55.28 करोड़ रुपए की लागत से शुरू हुआ यह प्रोजेक्ट आज भी अधूरा है. निर्माण स्थल पर लोहे, कंक्रीट और धूल के ढेर हैं, लेकिन राहत की उम्मीद कहीं नजर नहीं आती.

एंबुलेंस और स्कूल बसें घंटों फंसी रहती हैं

ओवरब्रिज अधूरा रहने के कारण गडरारोड़ क्षेत्र में अंडरब्रिज से होकर गुजरना मजबूरी है. बारिश में पानी भर जाने से अंडरब्रिज कीचड़ और दलदल में तब्दील हो जाता है. रोजाना सैकड़ों वाहनों की लंबी कतारें लगती हैं. सबसे ज्यादा परेशानी एंबुलेंस और स्कूल बसों को होती है. कई बार मरीजों को समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाया जा सका, तो बच्चों को घंटों बस में इंतज़ार करना पड़ा.

दो दिन पहले लखनऊ की आरडीएसओ (रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गनाइजेशन) टीम ने साइट का निरीक्षण किया. टीम ने 52 मीटर हिस्से में लगे 700 मीट्रिक टन स्टील के बो-स्ट्रिंग गर्डर की जांच की और कई तकनीकी खामियां बताई. अब रिपोर्ट तैयार होने में करीब 15 दिन लगेंगे. रिपोर्ट आने के बाद ही रेलवे की अंतिम स्वीकृति मिलेगी.

इस ओवरब्रिज का 90 प्रतिशत काम डेढ़ साल पहले ही पूरा हो गया था, मगर रेलवे पटरियों के ऊपर का हिस्सा स्वीकृति के अभाव में अटका रहा. मेहसाणा से लाए गए स्टील गर्डर जोड़े जा चुके हैं, लेकिन रेलवे की गुणवत्ता जांच पूरी नहीं होने के कारण जनता को अभी भी जाम, धूल और परेशानी से जूझना पड़ रहा है.

2021 में शुरू, 2023 में पूरा होना था , 2025 में भी अधूरा

967 मीटर लंबे इस ओवरब्रिज का निर्माण कार्य अक्टूबर 2021 में शुरू हुआ था और इसे अक्टूबर 2023 तक पूरा करने की समयसीमा तय की गई थी. अब नवंबर 2025 आ चुका है, लेकिन ब्रिज अब भी जनता के लिए नहीं खुल पाया। इंजीनियर हर बार नई तारीखें देते रहे, पर हकीकत में केवल इंतजार बढ़ा है.

लोगों की मांग – “या तो पूरा करो, या रास्ता खोलो”

स्थानीय नागरिकों का कहना है कि अधूरे ब्रिज और बंद रास्तों के कारण गडरारोड़ से मुनाबाव, माठला और आसपास के गांवों तक पहुंचना दूभर हो गया है. व्यापारियों से लेकर छात्रों तक सब प्रभावित हैं. लोग अब प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि या तो ओवरब्रिज का काम तुरंत पूरा किया जाए, या फिलहाल वैकल्पिक रास्ते खोले जाएं ताकि आमजन को राहत मिल सके.

सवाल वही - विकास कब तक फाइलों में फंसा रहेगा.

चार साल से अधूरा यह ओवरब्रिज अब केवल एक निर्माण परियोजना नहीं, बल्कि प्रशासनिक सुस्ती का प्रतीक बन चुका है. बाड़मेर की जनता रोजाना इसकी कीमत अपने समय, परेशानी और धैर्य से चुका रही है, सवाल वही है, आखिर विकास कब तक फाइलों और स्वीकृतियों में फंसा रहेगा ?


