/बाड़मेर में बढ़ा गिरल माइंस विवाद, मजदूरों के समर्थन में उतरे विधायक रविंद्र सिंह भाटी, बोले- अब...

Barmer News: बाड़मेर जिले के शिव विधानसभा क्षेत्र में स्थित गिरल लिग्नाइट माइंस एक बार फिर स्थानीय मजदूरों और ग्रामीणों की मांगों को लेकर चर्चा में है. क्षेत्र के विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने खदान क्षेत्र में चल रहे धरने और मजदूरों की समस्याओं को लेकर अब बड़े स्तर पर “मजदूर आंदोलन” का आह्वान किया है. यह आंदोलन मंगलवार सुबह 10 बजे गिरल लिग्नाइट माइंस क्षेत्र में आयोजित किया जाएगा. गौरतलब है कि गिरल लिग्नाइट माइंस को एशिया की बड़ी कोयला खदानों में गिना जाता है और यहां बड़ी संख्या में स्थानीय लोग रोजगार और आजीविका से जुड़े हुए हैं.

विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने बाड़मेर स्थित अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर आंदोलन की विस्तृत जानकारी दी. उन्होंने कहा कि गिरल लिग्नाइट माइंस में स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता देने, खनन से प्रभावित गांवों में विकास कार्य करवाने तथा क्षेत्र में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने जैसी मांगों को लेकर ग्रामीण और मजदूर पिछले करीब 40 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं. लेकिन अब तक कंपनी प्रबंधन और संबंधित ठेकेदारों की ओर से किसी प्रकार का संतोषजनक समाधान नहीं निकाला गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

10 दिन पहले वे स्वयं भी मजदूरों के समर्थन में धरनास्थल पर पहुंचे थे

भाटी ने आरोप लगाया कि लंबे समय से शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने के बावजूद मजदूरों और ग्रामीणों की बात को गंभीरता से नहीं लिया गया. उन्होंने बताया कि करीब 10 दिन पहले वे स्वयं भी मजदूरों के समर्थन में धरनास्थल पर पहुंचे थे और वहां बैठकर आंदोलनकारियों का हौसला बढ़ाया था. उस दौरान भी कंपनी प्रतिनिधियों और प्रशासन के साथ वार्ता की उम्मीद थी, लेकिन किसी प्रकार की सकारात्मक पहल सामने नहीं आई.

उन्होंने कहा कि खदान क्षेत्र से जुड़े गांवों के लोग लंबे समय से रोजगार, सड़क, पानी, स्वास्थ्य और अन्य बुनियादी सुविधाओं की मांग कर रहे हैं. ग्रामीणों का कहना है कि खनन गतिविधियों का असर सीधे उनके जीवन पर पड़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें पर्याप्त सुविधाएं और रोजगार के अवसर नहीं मिल पा रहे हैं. इसी मुद्दे को लेकर अब आंदोलन को व्यापक रूप देने का फैसला किया गया है.

आंदोलन केवल मजदूरों का नहीं बल्कि क्षेत्र के हक और अधिकारों की लड़ा

विधायक भाटी ने कहा कि यह आंदोलन केवल मजदूरों का नहीं बल्कि क्षेत्र के हक और अधिकारों की लड़ाई है. उन्होंने युवाओं, ग्रामीणों और मजदूरों से बड़ी संख्या में आंदोलन स्थल पर पहुंचने की अपील की. साथ ही कहा कि जनसभा के माध्यम से स्थानीय लोगों की आवाज को मजबूती से उठाया जाएगा ताकि संबंधित कंपनी और प्रशासन पर समाधान निकालने का दबाव बन सके.

माना जा रहा है कि मंगलवार को होने वाले इस आंदोलन और जनसभा में बड़ी संख्या में ग्रामीण, मजदूर और युवा शामिल हो सकते हैं. क्षेत्र में इस आंदोलन को लेकर माहौल लगातार गर्म होता नजर आ रहा है. अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आंदोलन के बाद कंपनी प्रबंधन और प्रशासन की ओर से क्या कदम उठाए जाते हैं और मजदूरों की मांगों पर किस तरह का फैसला सामने आता है.