/बाड़मेर में गिरल माइंस में श्रमिक की मौत के बाद अस्पताल पहुंचे रविंद्र सिंह भाटी, सिस्टम पर उठाए सवाल

Barmer News: बाड़मेर जिले के गिरल लिग्नाइट माइंस क्षेत्र से एक महत्वपूर्ण घटना सामने आई है. विभिन्न मांगों को लेकर पिछले करीब 55 दिनों से चल रहे मजदूरों के धरने के दौरान एक श्रमिक की तबीयत अचानक बिगड़ गई. मजदूर जेसा राम मेघवाल को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. घटना के बाद धरना स्थल और आसपास के क्षेत्र में शोक का माहौल है.

लंबे समय से माइंस में कार्यरत थे जेसा राम मेघवाल

मिली जानकारी के अनुसार जेसा राम मेघवाल लंबे समय से गिरल माइंस में कार्यरत थे. वह अपनी मांगों को लेकर अन्य मजदूरों के साथ धरने में शामिल थे. तबीयत खराब होने के बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन चिकित्सकीय प्रयासों के बावजूद उनकी जान नहीं बचाई जा सकी.

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शव जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया

मृतक के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है. घटना की सूचना मिलने पर शिव विधायक रविन्द्र सिंह भाटी अस्पताल पहुंचे और परिजनों से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की. उन्होंने मृतक के परिवार को ढांढस बंधाते हुए मामले पर चिंता जताई.

विधायक रविन्द्र सिंह भाटी ने उठाए सवाल

विधायक रविन्द्र सिंह भाटी ने मजदूर की मौत पर दुख व्यक्त करते हुए प्रशासन, आरएसएमएम प्रबंधन और संबंधित ठेकेदारों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए. उनका कहना था कि लंबे समय से मजदूर अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं, लेकिन समस्याओं के समाधान के लिए कोई ठोस पहल नहीं की गई.

उन्होंने इस स्थिति को प्रशासनिक विफलता बताते हुए संबंधित अधिकारियों और प्रबंधन को संवेदनहीन बताया. विधायक ने यह भी कहा कि मृतक का परिवार उन परिवारों में शामिल है जिन्होंने परियोजना के लिए सबसे पहले अपनी जमीन उपलब्ध कराई थी, लेकिन वर्तमान में वही परिवार उपेक्षा का सामना कर रहा है.

मजदूरों और स्थानीय लोगों में बढ़ा आक्रोश

घटना के बाद मजदूरों और स्थानीय लोगों में नाराजगी देखी जा रही है. मामले को लेकर क्षेत्र में राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर चर्चाएं तेज हो गई हैं. धरने से जुड़े लोगों का कहना है कि उनकी मांगों को लंबे समय से अनदेखा किया जा रहा है.

सरकार और जनप्रतिनिधियों की सक्रियता बढ़ी

मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार की ओर से चौहटन विधायक आदूराम मेघवाल सहित भाजपा के कई नेता धरना स्थल और अस्पताल पहुंचे. नेताओं ने परिजनों और मजदूर प्रतिनिधियों से बातचीत कर स्थिति को समझने का प्रयास किया.

हालांकि अब तक हुई वार्ताएं किसी ठोस निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सकी हैं. ऐसे में मजदूरों का आंदोलन और लंबा चलने की संभावना जताई जा रही है.

धरना स्थल और अस्पताल में जुटी लोगों की भीड़

घटना के बाद धरना स्थल और अस्पताल परिसर में बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए. प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है. वहीं मजदूर संगठनों और स्थानीय लोगों की ओर से मामले में समाधान की मांग लगातार उठाई जा रही है.

गिरल लिग्नाइट माइंस क्षेत्र में धरने के दौरान मजदूर जेसा राम मेघवाल की मौत ने आंदोलन को नया मोड़ दे दिया है. एक ओर मजदूर अपनी मांगों के समाधान की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वहीं जनप्रतिनिधियों और प्रशासन की भूमिका को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं. फिलहाल सभी की निगाहें आगामी वार्ताओं और प्रशासनिक कदमों पर टिकी हुई हैं.