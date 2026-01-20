Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Barmer Honey Trap Case Update: वायरल VIDEO के बाद बवाल, महिला ने रेप तो वकील ने हनी ट्रैप का लगाया आरोप

Barmer Honey Trap Case Update: राजस्थान के बाड़मेर जिले के चौहटन थाना क्षेत्र से सामने आया एक मामला इन दिनों सुर्खियों में है. एक महिला और एक वकील के बीच लंबे समय से चले आ रहे विवाद ने अब दुष्कर्म, हनी ट्रैप, ब्लैकमेलिंग और सार्वजनिक अपमान जैसे गंभीर आरोपों का रूप ले लिया है.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Durag singh rajpurohit
Published: Jan 20, 2026, 10:31 AM IST | Updated: Jan 20, 2026, 10:31 AM IST

Trending Photos

राजस्थान में कड़ाके की सर्दी जारी, माउंट आबू में -2.6°C तक गिरा पारा, जानें आज के सबसे ठंडे शहर
8 Photos
Rajasthan top cold city

राजस्थान में कड़ाके की सर्दी जारी, माउंट आबू में -2.6°C तक गिरा पारा, जानें आज के सबसे ठंडे शहर

राजस्थान में हवा हुई जहरीली, भिवाड़ी और बीकानेर पहुंचे रेड जोन में, कई शहरों में सांस लेना हुआ मुश्किल
6 Photos
Rajasthan AQI

राजस्थान में हवा हुई जहरीली, भिवाड़ी और बीकानेर पहुंचे रेड जोन में, कई शहरों में सांस लेना हुआ मुश्किल

Jaipur Gold Silver Rate: राजस्थान में आज और महंगा हुआ सोना, चांदी ने तोड़ दिए अभी तक के सारे रिकॉर्ड, जानें अपने शहर में गोल्ड-सिल्वर के ताजा रेट
7 Photos
Jaipur Gold Silver Price Update Today

Jaipur Gold Silver Rate: राजस्थान में आज और महंगा हुआ सोना, चांदी ने तोड़ दिए अभी तक के सारे रिकॉर्ड, जानें अपने शहर में गोल्ड-सिल्वर के ताजा रेट

आज से राजस्थान में भयंकर रूप लेने वाला है मौसम, बैक-टू-बैक 2 पश्चिमी विक्षोभ से जमकर बरसेंगे बादल, इस दिन से बारिश का अलर्ट जारी
9 Photos
Rajasthan Weather update

आज से राजस्थान में भयंकर रूप लेने वाला है मौसम, बैक-टू-बैक 2 पश्चिमी विक्षोभ से जमकर बरसेंगे बादल, इस दिन से बारिश का अलर्ट जारी

Barmer Honey Trap Case Update: वायरल VIDEO के बाद बवाल, महिला ने रेप तो वकील ने हनी ट्रैप का लगाया आरोप

Barmer Honey Trap Case Update: मामले से जुड़ा जूतों की माला पहनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है. वीडियो सामने आने के बाद दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ पुलिस में अलग-अलग शिकायतें दर्ज कराई हैं.


क्या है पूरा मामला?
जानकारी के अनुसार, संबंधित महिला के एक पुराने केस की पैरवी उक्त वकील द्वारा की जा रही थी. इसी दौरान दोनों के बीच पैसों और आपसी संबंधों को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ, जो समय के साथ गहराता चला गया. विवाद बढ़ने पर मामला पुलिस तक पहुंचा और अब दोनों पक्षों के आरोप जांच के दायरे में हैं.

महिला ने लगाया दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग का आरोप
महिला ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया है कि वकील ने पैरवी के नाम पर उससे करीब 1 लाख 19 हजार रुपये लिए और बाद में 2 लाख रुपये की अतिरिक्त मांग करने लगा. महिला का दावा है कि बीते 7-8 महीनों के दौरान वकील ने उसे अलग-अलग स्थानों पर बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया, उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें लीं और उन्हें सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर मानसिक दबाव बनाया. महिला का कहना है कि लगातार प्रताड़ना से परेशान होकर उसने परिजनों को पूरी जानकारी दी, जिसके बाद वकील को घर बुलाया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

वकील का पलटवार, हनी ट्रैप और अवैध वसूली का आरोप
वहीं वकील ने चौहटन थाने में दर्ज कराई गई अपनी रिपोर्ट में महिला और उसके परिजनों पर हनी ट्रैप रचने, मारपीट, अवैध रूप से बंधक बनाने, जबरन पैसे वसूलने और सार्वजनिक रूप से अपमानित करने के आरोप लगाए हैं.

वकील का आरोप है कि महिला ने उसे झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर पैसे ऐंठने की कोशिश की. जब उसने पैसे देने से इनकार किया तो उसे घर बुलाकर जूतों की माला पहनाई गई और इस पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया.

VIDEO वायरल, सोशल मीडिया पर ट्रायल
घटना का वीडियो वायरल होने के बाद मामला और अधिक संवेदनशील हो गया है. सोशल मीडिया पर लोग वीडियो के आधार पर बिना जांच के अपनी-अपनी राय बना रहे हैं. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे जांच पूरी होने से पहले किसी निष्कर्ष पर न पहुंचें.

अलग-अलग धाराओं में केस दर्ज
पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायतों के आधार पर अलग-अलग धाराओं में केस दर्ज कर लिया है. अधिकारियों का कहना है कि मामले की निष्पक्ष और हर पहलू से जांच की जा रही है. पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है. जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि आरोपों में कितनी सच्चाई है. फिलहाल किसी को दोषी नहीं माना जा सकता.

Barmer Honey Trap Case: पहले भी सामने आ चुके हैं ऐसे मामले
बाड़मेर जिले में यह पहला मामला नहीं है. इससे पहले भी स्पा और जिम की आड़ में वसूली अड्डे चल रहे हैं. सोशल मीडिया के जरिए संपर्क, निजी मुलाकात के बहाने, वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग जैसे हनी ट्रैप मामलों के कई प्रकरण सामने आ चुके हैं. कुछ मामलों में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर कार्रवाई भी की है. इन घटनाओं को देखते हुए मौजूदा मामला जिले में एक बार फिर हनी ट्रैप के बढ़ते खतरे पर सवाल खड़ा करता है.

वकील और महिला के बीच चल रहा यह विवाद केवल एक आपसी मामला नहीं रह गया है. इसमें कानूनी पेशे की साख, महिलाओं की सुरक्षा, हनी ट्रैप, और सोशल मीडिया के दुरुपयोग जैसे गंभीर मुद्दे जुड़े हुए हैं. अब इस पूरे मामले की सच्चाई पुलिस जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही सामने आएगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Barmer Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news