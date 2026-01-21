भारत-पाक सरहद पर चोरी की बड़ी वारदात, बाड़मेर में पति-पत्नी को कमरे में बंद कर 30 तोला सोना ले उड़े चोर

Barmer News: राजस्थान के बाड़मेर जिले में भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देते हुए चोरों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है. सरहद से महज तीन किलोमीटर दूर स्थित सुहानी गांव (थाना बाखासर) में मंगलवार आधी रात को अज्ञात चोरों ने एक गार्ड के घर से करीब 50 लाख रुपये के सोने-चांदी के जेवरात पार कर दिए.

कमरे में कैद कर दिया दंपती को

वारदात मोबाइल टावर कंपनी में गार्ड की नौकरी करने वाले शेषकरण दान (54) के घर पर हुई. घटना के वक्त शेषकरण और उनकी पत्नी घर में अकेले थे, क्योंकि उनका बेटा जयपुर में पढ़ाई कर रहा है. चोरों ने शातिर तरीके से पहले उस कमरे की बाहर से कुंडी लगा दी जिसमें दंपती सो रहे थे. इसके बाद पास वाले कमरे का ताला तोड़कर वहां रखी अलमारियों को खंगालना शुरू किया.

30 तोला सोना और आधा किलो चांदी पार

जब दूसरे कमरे से आहट हुई, तो दंपती की नींद खुल गई.उन्होंने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद पाकर वे चिल्लाने लगे.पकड़े जाने के डर से चोर आनन-फानन में वहां रखे जेवरात समेटकर भाग निकले.परिजनों के अनुसार करीब 30 तोला सोना (कीमत करीब 45-50 लाख रुपये) और चांदी आधा किलो थी. घर में भतीजी और परिवार के अन्य सदस्यों के गहने भी रखे थे जिसे चोर ले उड़े.

रेत के टीलों पर पैरों के निशान

रेतीला इलाका होने के कारण भागते समय चोरों के पैरों के निशान टीलों पर छप गए. पीड़ित परिवार ने सूझबूझ दिखाते हुए उन निशानों को प्लास्टिक के टबों से ढक दिया ताकि हवा से सबूत मिट न जाएं. बुधवार सुबह बाखासर थाना पुलिस के साथ डॉग स्क्वायड, FSL और MOB की टीमों ने मौके पर पहुंचकर इन पदचिह्नों के सैंपल लिए.

सीमावर्ती इलाके में सुरक्षा पर सवाल

सीमा से महज 3 किलोमीटर दूर इतनी बड़ी वारदात ने सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं. यह इलाका सामरिक दृष्टि से बेहद संवेदनशील है, जहां बीएसएफ और पुलिस की लगातार गश्त रहती है.बाखासर थाना सीआई राजूराम ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और चोरों की तलाश के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं.

