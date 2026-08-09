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दर्दनाक हादसे से दहला बाड़मेर, दो बाइक की आमने-सामने भिड़ंत में 3 की मौत, मौत का मंजर देख कांप गए लोग

Barmer Accident News: बाड़मेर के कुर्जा फांटा के पास दो मोटरसाइकिलों की आमने-सामने भिड़ंत में तीन लोगों की मौत हो गई, वहीं, एक अन्य व्यक्ति घायल है. हादसे के बाद एक व्यक्ति के ट्रेलर की चपेट में आने की भी जानकारी सामने आई है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Published:Aug 09, 2026, 07:59 AM IST | Updated:Aug 09, 2026, 07:59 AM IST
दर्दनाक हादसे से दहला बाड़मेर, दो बाइक की आमने-सामने भिड़ंत में 3 की मौत, मौत का मंजर देख कांप गए लोग
Image Credit: दो मोटरसाइकिलों की आमने-सामने भिड़ंत में तीन लोगों की मौत.

Barmer Accident News: बाड़मेर जिले में शनिवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. कुर्जा फांटा के पास दो मोटरसाइकिलों की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई. हादसा इतना गंभीर था कि तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति घायल हो गया. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और आसपास के लोग बड़ी संख्या में वहां जमा हो गए.

जानकारी के अनुसार, कुर्जा फांटा के पास सड़क पर दो मोटरसाइकिलें आमने-सामने आ गईं. दोनों बाइक के बीच तेज टक्कर हुई. टक्कर के बाद सड़क पर मौजूद लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर मदद करने की कोशिश की और पुलिस को हादसे की सूचना दी. हादसे में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचीं और स्थिति को संभाला.

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एएसपी समेत पुलिस टीम पहुंची मौके पर

हादसे की सूचना मिलने के बाद एएसपी के साथ कोतवाली और सदर थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची. पुलिस अधिकारियों और जवानों ने मौके का जायजा लिया और हादसे से जुड़ी जानकारी जुटाई. घायल व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, जहां उसका उपचार जारी है. पुलिस ने हादसे में जान गंवाने वाले तीन लोगों के शवों को लेकर भी आगे की प्रक्रिया जारी है. घटना के बाद इलाके में शोक का माहौल है.

हादसे के बाद ट्रेलर की चपेट में आया व्यक्ति

दो मोटरसाइकिलों की टक्कर के बाद घटनास्थल पर एक और गंभीर स्थिति सामने आई. जानकारी के मुताबिक हादसे के बाद एक व्यक्ति ट्रेलर की चपेट में आ गया. इस घटना से मौके पर मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया. पुलिस ने घटनास्थल से जुड़ी परिस्थितियों की जानकारी जुटाना शुरू कर दिया है. हादसे के बाद सड़क पर मौजूद लोगों और पुलिस की ओर से स्थिति को संभालने का प्रयास किया गया.

टक्कर कैसे हुई, पुलिस कर रही जांच

शुरुआती जानकारी में दो मोटरसाइकिलों की आमने-सामने भिड़ंत को हादसे की वजह बताया जा रहा है. हालांकि दोनों बाइक किस दिशा से आ रही थीं और आखिर किस परिस्थिति में आमने-सामने टकराईं, इसका अभी साफ पता नहीं चला है. पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है. घटनास्थल का जायजा लेने के साथ हादसे से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जानकारी जुटाई जा रही है. दुर्घटना की पूरी वजह जांच के बाद ही सामने आ सकेगी.

घायल का अस्पताल में इलाज जारी

हादसे में घायल हुए एक व्यक्ति को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है. फिलहाल उसका इलाज जारी है. पुलिस और प्रशासन की टीम घटना से संबंधित जानकारी जुटाने में लगी हुई है.

कुर्जा फांटा के पास हुए इस हादसे में तीन लोगों की मौत से इलाके में शोक का माहौल है. सड़क पर हुई इस दर्दनाक घटना ने एक बार फिर वाहन चलाते समय सावधानी बरतने और सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने की जरूरत को सामने ला दिया है.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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