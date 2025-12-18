Zee Rajasthan
बाड़मेर में नवविवाहिता की मौत पर बवाल, भाई का आरोप- दहेज के लिए मिलते थे ताने, कई बार मारते-पीटते थे ससुरालवाले

Barmer News: राजस्थान में बाड़मेर जिले से एक नवविवाहिता की मौत का मामला सामने आया है, जिसे लेकर परिजन और ससुराल पक्ष के बीच अलग-अलग दावे किए जा रहे हैं. मामला जिले के नांद गांव का बताया जा रहा है, जहां 15 दिसंबर को मंजू नामक विवाहिता की ससुराल में मृत्यु हो गई. घटना के बाद से ही यह सवाल उठ रहा है कि यह आत्महत्या का मामला है या फिर किसी अन्य कारण से हुई मौत. पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Published: Dec 18, 2025, 10:00 AM IST

Barmer News: जिले से एक नवविवाहिता की मौत का मामला सामने आया है, जिसे लेकर परिजन और ससुराल पक्ष के बीच अलग-अलग दावे किए जा रहे हैं. मामला जिले के नांद गांव का बताया जा रहा है, जहां 15 दिसंबर को मंजू नामक विवाहिता की ससुराल में मृत्यु हो गई. घटना के बाद से ही यह सवाल उठ रहा है कि यह आत्महत्या का मामला है या फिर किसी अन्य कारण से हुई मौत. पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

परिजनों के अनुसार मंजू की शादी गैनाराम चौधरी से हुई थी. परिवार का कहना है कि शादी के समय उन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार दहेज दिया था. आरोप है कि शादी के बाद से ही मंजू को दहेज को लेकर ताने सुनने पड़े और घरेलू विवाद की स्थिति बनी रहती थी. पीहर पक्ष का दावा है कि पति द्वारा कथित रूप से पैसों और गाड़ी की मांग की जा रही थी, जिससे मंजू मानसिक रूप से परेशान रहती थी.

सामाजिक कारणों और पारिवारिक समझाइश के चलते नहीं छोड़ा ससुराल
परिजनों का यह भी कहना है कि मंजू ने लंबे समय तक इस स्थिति को सहन किया और कई बार मायके पक्ष को अपनी परेशानी से अवगत कराया. हालांकि सामाजिक कारणों और पारिवारिक समझाइश के चलते वह ससुराल में ही रही. पीहर पक्ष ने आशंका जताई है कि मंजू की मौत स्वाभाविक नहीं है और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है.

क्या कहना है पीहर पक्ष का
दूसरी ओर, ससुराल पक्ष इन आरोपों को गलत बता रहा है. उनका कहना है कि मंजू ने किसी निजी या पारिवारिक कारण से आत्महत्या की है और दहेज को लेकर लगाए जा रहे आरोप निराधार हैं. ससुराल पक्ष का यह भी कहना है कि परिवार में किसी तरह की दहेज मांग या उत्पीड़न नहीं किया गया.

मंजू के भाई का कहना है कि वो मेरी बहन को काफी टॉर्चर करते थे. उसकी बहन को उसके ससुराल वाले हमेशा मारते-पीटते थे और कहते थे कि देवरानी ज्यादा दहेज लेकर आई है. उसके भाई ने बताया कि हम लोग सामान्य परिवार से हैं. बहुत दहेज नहीं दे पाए थे. पति गैनाराम लगातार अपने ससुराल से बीस लाख रुपये और एक गाड़ी की मांग कर रहा था. साधारण परिवार वाली बहू मंजू के पिता ने अपनी हैसियत अनुसार दहेज दिया था.


जांच में सामने आएगी सच्चाई
घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि प्रारंभिक स्तर पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं है. मामले की जांच सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट, चिकित्सकीय राय, फोरेंसिक साक्ष्य और दोनों पक्षों के बयानों के आधार पर ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी. पुलिस का कहना है कि कानून के तहत जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसी के अनुसार निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल किसी भी पक्ष के दावों की पुष्टि नहीं की गई है और जांच प्रक्रिया जारी है.

आधिकारिक जांच पूरी होना जरूरी
यह घटना एक बार फिर विवाह के बाद महिलाओं की सुरक्षा, घरेलू विवाद और सामाजिक दबाव जैसे मुद्दों पर चर्चा को जन्म देती है. किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले आधिकारिक जांच पूरी होना आवश्यक है. प्रशासन और पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों से बचें और जांच में सहयोग करें.

अब पूरे मामले में सभी की नजरें पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के निष्कर्ष पर टिकी हैं, जिसके बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि मंजू की मौत किन परिस्थितियों में हुई और आगे कानूनी प्रक्रिया किस दिशा में बढ़ेगी.

