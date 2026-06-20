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बाड़मेर में ड्रग माफिया पर बुलडोजर एक्शन! एमडी फैक्ट्री के सरगना अरबाब खां का अवैध महल जमींदोज

Barmer News: बाड़मेर में एमडी ड्रग फैक्ट्री के मुख्य आरोपी अरबाब खां पर बड़ा एक्शन हुआ है. सेडवा के सिंहार गांव में सरकारी जमीन पर बने उसके अवैध पक्के मकान को पुलिस और प्रशासन ने बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया. एसपी चूनाराम जाट ने नशा तस्करों पर कार्रवाई जारी रखने की बात कही.
 

Edited bySandhya YadavReported byDurag singh rajpurohit
Published: Jun 20, 2026, 07:50 AM|Updated: Jun 20, 2026, 07:50 AM
बाड़मेर में ड्रग माफिया पर बुलडोजर एक्शन! एमडी फैक्ट्री के सरगना अरबाब खां का अवैध महल जमींदोज
Image Credit: Barmer News

Barmer News: राजस्थान के बाड़मेर जिले में मादक पदार्थों की तस्करी और संगठित अपराध के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार तेज होता जा रहा है. इसी कड़ी में सेडवा थाना क्षेत्र के सिंहार गांव में एमडी ड्रग फैक्ट्री संचालित करने के आरोपी तस्कर अरबाब खां के अवैध कब्जे पर बड़ी कार्रवाई की गई. पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने सरकारी जमीन पर बने उसके पक्के मकान को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया.

एमडी फैक्ट्री मामले का मुख्य आरोपी है अरबाब खां

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जिला पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट ने बताया कि सेडवा थाने में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में अरबाब खां पुत्र मूसा निवासी सिंहार को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है. जांच में सामने आया कि वह अवैध मादक पदार्थ एमडी के निर्माण और तस्करी के नेटवर्क से जुड़ा हुआ है. इस मामले में उसका बेटा करीम खां भी वांछित है और पुलिस की निगरानी में है.

सरकारी जमीन पर बना रखा था अवैध आशियाना

पुलिस जांच के दौरान पता चला कि तस्करी से अर्जित धन के जरिए अरबाब खां और उसके परिजनों ने सिंहार गांव में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर पक्का मकान बना रखा था. सेडवा थानाधिकारी ने मामले का सत्यापन कराने के बाद अवैध निर्माण को चिन्हित किया और अतिक्रमण हटाने के लिए उपखण्ड मजिस्ट्रेट सेडवा को आधिकारिक प्रस्ताव भेजा.

भारी पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में चला बुलडोजर

प्रशासन की ओर से अतिक्रमण हटाने के आदेश जारी होने के बाद पुलिस और राजस्व विभाग की टीम संयुक्त कार्रवाई के लिए मौके पर पहुंची. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बाड़मेर नितेश आर्य के नेतृत्व में वृत्ताधिकारी चौहटन जेठाराम और सेडवा थानाधिकारी प्रभुराम सहित विशेष पुलिस दल तैनात रहा.

कार्रवाई के दौरान उपखण्ड मजिस्ट्रेट बद्रीनारायण, तहसीलदार जोताराम मीणा, उप तहसीलदार महेन्द्रसिंह, सहायक विकास अधिकारी प्रहलादराम पंवार, ग्राम विकास अधिकारी और पटवारी भी मौजूद रहे. जेसीबी और बुलडोजर की मदद से अवैध निर्माण को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया.

नशा तस्करों के खिलाफ आगे भी जारी रहेगा अभियान

एसपी चूनाराम जाट ने कहा कि बाड़मेर पुलिस महानिदेशक पुलिस राजीव कुमार शर्मा और जोधपुर रेंज के महानिरीक्षक के निर्देशानुसार नशा तस्करों तथा संगठित अपराधियों के खिलाफ 'ऑपरेशन क्लीन' चला रही है. अवैध गतिविधियों से अर्जित संपत्तियों और सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी. पुलिस का स्पष्ट संदेश है कि मादक पदार्थों के कारोबार से जुड़े अपराधियों को किसी भी स्तर पर बख्शा नहीं जाएगा और कानून के तहत उनकी अवैध संपत्तियों पर लगातार प्रहार किया जाएगा.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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