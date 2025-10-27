Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

बाड़मेर में मेडिकल कॉलेज घोटाला, ₹9 करोड़ के कथित फर्जीवाड़े की जांच

बाड़मेर मेडिकल कॉलेज में ₹9 करोड़ के कथित घोटाले का मामला सामने आया है, जिसके बाद जिला प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है. इस घोटाले में वित्तीय अनियमितताओं और फर्जीवाड़े के आरोप लगे हैं, जो कॉलेज के प्रशासनिक और वित्तीय कार्यों से जुड़े हैं. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, यह घोटाला कॉलेज के फंड के दुरुपयोग और अनुचित खर्चों से संबंधित हो सकता है.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Durag singh rajpurohit
Published: Oct 27, 2025, 02:19 PM IST | Updated: Oct 27, 2025, 02:19 PM IST

Trending Photos

पुष्कर मेले में धमाका! 15 करोड़ का शाबाज और 11 करोड़ का बादल बने लोगों की दीवानगी, विदेशी भी रह गए दंग
7 Photos
Pushkar Mela 2025

पुष्कर मेले में धमाका! 15 करोड़ का शाबाज और 11 करोड़ का बादल बने लोगों की दीवानगी, विदेशी भी रह गए दंग

रॉयल डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए बेस्ट हैं राजस्थान की ये बेहतरीन जगह
6 Photos
Rajasthan weddings

रॉयल डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए बेस्ट हैं राजस्थान की ये बेहतरीन जगह

राजस्थान में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी, 20 जिलों में अलर्ट जारी
10 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी, 20 जिलों में अलर्ट जारी

क्या आप जानते हैं? वो मुगल बादशाह जिसने अपने ही बेटे की फोड़ दी थीं आंखें!
7 Photos
mughal

क्या आप जानते हैं? वो मुगल बादशाह जिसने अपने ही बेटे की फोड़ दी थीं आंखें!

बाड़मेर में मेडिकल कॉलेज घोटाला, ₹9 करोड़ के कथित फर्जीवाड़े की जांच

Barmer Crime News: बाड़मेर मेडिकल कॉलेज में लगभग ₹9 करोड़ के कथित घोटाले ने जिले के चिकित्सा तंत्र और प्रशासनिक पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं. यह मामला मैनपावर सप्लाई के नाम पर एक निजी एनजीओ के माध्यम से कर्मचारियों की नियुक्तियों से जुड़ा बताया जा रहा है. आरोप है कि कॉलेज में दिखाए गए कई कर्मचारी वास्तव में काम पर नहीं थे या सेवाएँ मानकों के अनुरूप नहीं दी जा रही थीं.

जांच की शुरुआत

मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम और आईएएस अधिकारी यथार्थ शेखर के नेतृत्व में जांच टीम गठित की गई है. टीम ने कॉलेज परिसर में मौजूद रिकॉर्ड रूम और एकाउंट्स ऑफिस को सील कर दस्तावेजों की पड़ताल शुरू कर दी है. यह कार्रवाई जिला कलेक्टर के आदेश पर की गई है. प्रशासन का कहना है कि प्रारंभिक जांच में वित्तीय अनियमितताओं के संकेत मिले हैं, जिन्हें पुख्ता करने के लिए सभी रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

विवाद और प्रतिक्रियाएँ

जांच टीम की कार्रवाई के दौरान कॉलेज के कुछ डॉक्टरों और कर्मचारियों ने एसडीएम के रवैये पर आपत्ति जताई. उनका आरोप है कि जांच के दौरान अधिकारियों ने उनसे अभद्र व्यवहार किया. इस संबंध में कई डॉक्टरों ने जिला कलेक्टर टीना डाबी से मुलाकात कर अपनी शिकायत दर्ज करवाई है. सोशल मीडिया पर भी इस घटना के कई वीडियो और पोस्ट वायरल हुए, जिससे मामला और तूल पकड़ गया.

घोटाले की प्रकृति

मैनपावर सप्लाई में यह अनियमितता कथित तौर पर एनजीओ और कुछ प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत से हुई बताई जा रही है. सरकारी रिकॉर्ड में जिन कर्मचारियों को दिखाया गया है, वे या तो काम पर नहीं थे या उनके नाम पर भुगतान हो चुका था. प्रारंभिक अनुमान के अनुसार, यह रकम करीब ₹9 करोड़ तक पहुंचती है. यह धनराशि मरीजों की सेवा, सफाई कर्मियों और अस्पताल स्टाफ की वेतन व्यवस्था में गड़बड़ी के रूप में सामने आई है.

प्रशासनिक चुनौतियाँ और संभावनाएँ

इस घोटाले ने यह स्पष्ट किया है कि स्वास्थ्य संस्थानों में मैनपावर ठेकों की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है. ठेकेदारों का चयन, भुगतान की प्रक्रिया और वास्तविक कार्य की निगरानी अक्सर लापरवाही का शिकार होती है. जिला प्रशासन अब इस मामले को एक “टेस्ट केस” की तरह देख रहा है ताकि भविष्य में इस तरह के अनुबंधों में सख्ती और जवाबदेही बढ़ाई जा सके.

आगे का रास्ता

प्रशासन की त्वरित कार्रवाई से यह संदेश गया है कि अब सरकारी संस्थानों में गड़बड़ियों को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा. जांच पूरी होने के बाद दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की संभावना है. यह मामला न केवल बाड़मेर के लिए बल्कि पूरे राजस्थान के चिकित्सा संस्थानों के लिए एक सीख साबित हो सकता है कि जनहित से जुड़ी योजनाओं में भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए.

बाड़मेर मेडिकल कॉलेज में एनजीओ के माध्यम से मैनपावर सप्लाई में हुए ₹9 करोड़ के कथित घोटाले की जांच शुरू हो चुकी है. एसडीएम यथार्थ शेखर की अगुवाई में प्रशासनिक टीम जांच में जुटी है. कॉलेज कर्मचारियों के विरोध और अधिकारियों पर लगे आरोपों के बीच मामला गरमा गया है. प्रशासन इसे पारदर्शिता और जवाबदेही की कसौटी पर कसने की कोशिश में है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Udaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news