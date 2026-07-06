/बाड़मेर में दर्दनाक हादसा, मेडिकल स्टोर पर गलत इंजेक्शन लगने से युवक की मौत, संचालक फरार

Barmer News: बाड़मेर शहर से एक बेहद हैरान और विचलित करने वाला मामला सामने आया है, जहाँ एक मेडिकल शॉप पर इंजेक्शन लगवाने के बाद एक युवक ने दम तोड़ दिया. इस घटना के बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और पीड़ित परिवार में कोहराम मचा हुआ है.

मेडिकल शॉप पर बिगड़ी तबीयत, चंद मिनटों में थमी सांसें

प्राप्त जानकारी के अनुसार, मृतक की पहचान बाड़मेर के जोगियों की दड़ी इलाके के निवासी कलाराम के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि कलाराम नेशनल हाईवे-68 (NH-68) पर स्थित 'हरियाणा मेडिकल शॉप' पर किसी बीमारी के सिलसिले में दवा या इंजेक्शन लेने गया था. वहाँ उसे एक इंजेक्शन लगाया गया. लेकिन इंजेक्शन लगने के कुछ ही देर बाद उसकी तबीयत अचानक बेहद खराब होने लगी. इससे पहले कि उसे कोई अस्पताल या उचित इलाज मिल पाता, युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया.

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परिजनों का फूटा गुस्सा, शव रखकर जताया विरोध

गलत इंजेक्शन की वजह से मौत का आरोप लगाते हुए कलाराम के परिजन और स्थानीय लोग भारी आक्रोश में आ गए. घटना से नाराज परिजनों ने शव को मौके पर ही रखकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. मामले की गंभीरता और तनाव को देखते हुए तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचित किया गया.

पुलिस बल मौके पर तैनात, जांच में जुटी टीमें

सूचना मिलते ही कोतवाली थाना प्रभारी (SHO) मनोज कुमार अपनी पुलिस टीम के साथ तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे. पुलिस ने आक्रोशित परिजनों को निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया और काफी समझाइश के बाद मामले को शांत कराया. इसके बाद पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया शुरू करते हुए शव को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए राजकीय अस्पताल की मोर्चरी (शवगृह) में रखवाया.

दूसरी ओर, घटना के तुरंत बाद मेडिकल शॉप संचालक दुकान बंद कर मौके से फरार हो गया. पुलिस ने आरोपी की तलाश तेज कर दी है और उसके संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है.

नियमों की अनदेखी और मौत के कारणों की पड़ताल जारी

कोतवाली थाना पुलिस का कहना है कि मृतक का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मेडिकल एक्सपर्ट्स की राय और परिजनों द्वारा दी जाने वाली लिखित शिकायत के आधार पर आगे की सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

फिलहाल पुलिस हर पहलू से मामले की गहराई से जांच कर रही है. पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि युवक को इंजेक्शन वास्तव में किसने लगाया था, उसमें किस साल्ट या दवा का इस्तेमाल किया गया था, और क्या उक्त मेडिकल शॉप के पास उपचार करने या इंजेक्शन लगाने का वैध लाइसेंस व नियम सम्मत अधिकार था. जांच पूरी होने के बाद ही मौत की असली वजह और दोषियों की जिम्मेदारी तय हो सकेगी.