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बाड़मेर में दर्दनाक हादसा, मेडिकल स्टोर पर गलत इंजेक्शन लगने से युवक की मौत, संचालक फरार

Barmer News: बाड़मेर में NH-68 स्थित हरियाणा मेडिकल शॉप पर इंजेक्शन लगने के बाद कलाराम नामक युवक की मौत हो गई. घटना के बाद परिजनों ने हंगामा किया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर फरार मेडिकल स्टोर संचालक की तलाश शुरू कर दी है. मामला दर्ज कर जांच जारी है.
 

Edited bySandhya YadavReported byDurag singh rajpurohit
Published: Jul 06, 2026, 06:31 AM|Updated: Jul 06, 2026, 06:31 AM
बाड़मेर में दर्दनाक हादसा, मेडिकल स्टोर पर गलत इंजेक्शन लगने से युवक की मौत, संचालक फरार
Image Credit: गलत इंजेक्शन की वजह से मौत का आरोप.Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Barmer News: बाड़मेर शहर से एक बेहद हैरान और विचलित करने वाला मामला सामने आया है, जहाँ एक मेडिकल शॉप पर इंजेक्शन लगवाने के बाद एक युवक ने दम तोड़ दिया. इस घटना के बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और पीड़ित परिवार में कोहराम मचा हुआ है.

मेडिकल शॉप पर बिगड़ी तबीयत, चंद मिनटों में थमी सांसें
प्राप्त जानकारी के अनुसार, मृतक की पहचान बाड़मेर के जोगियों की दड़ी इलाके के निवासी कलाराम के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि कलाराम नेशनल हाईवे-68 (NH-68) पर स्थित 'हरियाणा मेडिकल शॉप' पर किसी बीमारी के सिलसिले में दवा या इंजेक्शन लेने गया था. वहाँ उसे एक इंजेक्शन लगाया गया. लेकिन इंजेक्शन लगने के कुछ ही देर बाद उसकी तबीयत अचानक बेहद खराब होने लगी. इससे पहले कि उसे कोई अस्पताल या उचित इलाज मिल पाता, युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया.

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परिजनों का फूटा गुस्सा, शव रखकर जताया विरोध
गलत इंजेक्शन की वजह से मौत का आरोप लगाते हुए कलाराम के परिजन और स्थानीय लोग भारी आक्रोश में आ गए. घटना से नाराज परिजनों ने शव को मौके पर ही रखकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. मामले की गंभीरता और तनाव को देखते हुए तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचित किया गया.

पुलिस बल मौके पर तैनात, जांच में जुटी टीमें
सूचना मिलते ही कोतवाली थाना प्रभारी (SHO) मनोज कुमार अपनी पुलिस टीम के साथ तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे. पुलिस ने आक्रोशित परिजनों को निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया और काफी समझाइश के बाद मामले को शांत कराया. इसके बाद पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया शुरू करते हुए शव को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए राजकीय अस्पताल की मोर्चरी (शवगृह) में रखवाया.

दूसरी ओर, घटना के तुरंत बाद मेडिकल शॉप संचालक दुकान बंद कर मौके से फरार हो गया. पुलिस ने आरोपी की तलाश तेज कर दी है और उसके संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है.

नियमों की अनदेखी और मौत के कारणों की पड़ताल जारी
कोतवाली थाना पुलिस का कहना है कि मृतक का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मेडिकल एक्सपर्ट्स की राय और परिजनों द्वारा दी जाने वाली लिखित शिकायत के आधार पर आगे की सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

फिलहाल पुलिस हर पहलू से मामले की गहराई से जांच कर रही है. पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि युवक को इंजेक्शन वास्तव में किसने लगाया था, उसमें किस साल्ट या दवा का इस्तेमाल किया गया था, और क्या उक्त मेडिकल शॉप के पास उपचार करने या इंजेक्शन लगाने का वैध लाइसेंस व नियम सम्मत अधिकार था. जांच पूरी होने के बाद ही मौत की असली वजह और दोषियों की जिम्मेदारी तय हो सकेगी.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और राजस्थान डेस्क की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.Read More

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