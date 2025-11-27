MP उम्मेदाराम बेनीवाल ने IAS टीना डाबी को लगाई फटकार, कहा- क्या दोबारा सम्मानित नहीं होना?

Zee Rajasthan
IAS Tina Dabi: सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल ने कलेक्टर टीना डाबी को टांका निर्माण की रिपोर्ट नहीं भेजने पर फटकार लगाई और कहा कि क्या आपको दोबारा सम्मानित नहीं होना? 

Published: Nov 27, 2025, 05:32 PM IST | Updated: Nov 27, 2025, 05:45 PM IST

IAS Tina Dabi: सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल ने कलेक्टर टीना डाबी को राष्ट्रपति से सम्मानित होने पर बधाई देते हुए पूछा कि आपने टांका निर्माण की रिपोर्ट भेजी है क्या? कलेक्टर ने कहा कि अब भेजेंगे तो उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि क्या आपको दोबारा सम्मानित नहीं होना? टांका निर्माण पर लगी रोक हटाने के लिए रिपोर्ट अब तक क्यों नहीं भेजी गई?

उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर टांका निर्माण की रोक समय पर नहीं हटाई गई तो आमजन गंभीर जल संकट का सामना करेंगे और हालात बिगड़ सकते हैं. सांसद ने यह भी कहा कि अगली बार सम्मान के लिए आंकड़े कहां से लाएंगे, जब जनता ही पानी के लिए तरस जाएगी?

बाड़मेर दिशा की बैठक में सांसद सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल ने नगर परिषद के अवैध पट्टा प्रकरण की जांच में हो रही देरी पर जिला कलेक्टर और नगर परिषद आयुक्त को कड़ी फटकार लगाई. कहा कि एक साल बीत गया लेकिन जांच कारवाई पूरी क्यों नहीं हो पाई?

सांसद बेनीवाल ने सवाल उठाया कि आखिर यह जांच पूरी कब होगी? क्या इसे जानबूझकर लंबित रखकर घोटाले को दबाने की मंशा है? बेनीवाल ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि नगर परिषद आयुक्त को दी गई जांच किसी गैर-जिम्मेदार और अक्षम अधिकारी को सौंपना गंभीर लापरवाही है.

सांसद ने कलेक्टर को चेताया कि जांच किसी सक्षम अधिकारी से करवाई जाए और पीड़ितों को न्याय मिले, यही आपकी जिम्मेदारी है. सांसद ने अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया कि अवैध पट्टों में शामिल लोगों पर कठोर कार्रवाई हो और पीड़ितों के साथ न्याय में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

बाड़मेर में आयोजित दिशा बैठक के दौरान सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल ने राजकीय जिला अस्पताल में पिछले दो वर्षों से लंबित पड़ी CT स्कैन मशीन स्थापना के मुद्दे पर कलेक्टर टीना डाबी और चिकित्सा विभाग को आड़े हाथों लिया.

सांसद बेनीवाल ने कहा कि DMFT या CSR फंड का हवाला देकर लगातार गोलमोल जवाब दिए जा रहे हैं, जबकि अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. उन्होंने कलेक्टर से सख्त लहजे में पूछा 'यह कौन सा तरीका है? दो साल से गुमराह क्यों कर रहे हो? अगर आपकी क्षमता में नहीं है तो साफ कह दिया करो.

सांसद ने अधिकारियों की नीयत पर सवाल उठाते हुए पूछा कि आखिर CT स्कैन मशीन लगाने में हिचक क्यों है और इसके पीछे कौन-सा उद्देश्य छिपा है, इसे भी स्पष्ट करना होगा. बेनीवाल ने चेतावनी देते हुए कहा कि सरकारी DMFT फंड का दुरुपयोग बंद किया जाए और इसे आमजन की सुविधाओं पर खर्च किया जाए.

कलेक्टर को निर्देश देते हुए सांसद ने कहा कि अगले 15 दिनों में CT स्कैन मशीन स्थापना का पूरा कॉन्सेप्ट स्पष्ट करो, अब बहानेबाजी नहीं चलेगी.
