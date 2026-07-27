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बाड़मेर-मुनाबाव रेलवे ओवरब्रिज 4 साल बाद भी अधूरा, एक हिस्सा चालू, दूसरे के इंतजार में लोग

Barmer News: बाड़मेर-मुनाबाव मार्ग पर रेलवे फाटक की समस्या दूर करने के लिए बन रहा रेलवे ओवरब्रिज करीब चार साल बाद भी अधूरा है। फिलहाल इसका एक हिस्सा यातायात के लिए खोल दिया गया है, जबकि दूसरा हिस्सा निर्माणाधीन है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Durag singh rajpurohit
Published:Jul 27, 2026, 05:17 PM IST | Updated:Jul 27, 2026, 05:17 PM IST
बाड़मेर-मुनाबाव रेलवे ओवरब्रिज 4 साल बाद भी अधूरा, एक हिस्सा चालू, दूसरे के इंतजार में लोग
Image Credit: Barmer Munabao railway overbridge

Barmer News: राजस्थान के बाड़मेर-मुनाबाव मार्ग पर करीब 4 वर्षों से बन रहा रेलवे ओवरब्रिज अब भी अधूरा है. राहत की बात यह है कि इसका एक हिस्सा वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया है, लेकिन दूसरा हिस्सा अभी भी निर्माणाधीन है. ऐसे में लोगों को आधी राहत मिली है, जबकि परेशानियां अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं.

जाम से निजात दिलाने के लिए शुरू किया गया था ओवरब्रिज का निर्माण

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बाड़मेर-मुनाबाव मार्ग पर रेलवे फाटक पर लगने वाले जाम से निजात दिलाने के लिए इस ओवरब्रिज का निर्माण शुरू किया गया था. करीब तीन से चार वर्षों से निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन अब तक परियोजना पूरी नहीं हो सकी. हाल ही में एक तरफ का हिस्सा यातायात के लिए खोल दिया गया, जिससे वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई है.

हालांकि, ओवरब्रिज का दूसरा हिस्सा अब भी अधूरा है. ऐसे में एक ही हिस्से से दोनों तरफ का ट्रैफिक गुजर रहा है. इससे कई बार जाम की स्थिति बन जाती है और दुर्घटना का खतरा भी बना रहता है. निर्माण सामग्री और अधूरे एप्रोच रोड के कारण स्थानीय लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

आमजन के साथ-साथ परिवहन व्यवस्था पर भी पड़ रहा परियोजना का असर

यह मार्ग सामरिक और आर्थिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. मुनाबाव बॉर्डर की ओर जाने वाले वाहन, स्थानीय यातायात और मालवाहक ट्रकों की बड़ी संख्या इसी मार्ग से गुजरती है. ऐसे में अधूरी परियोजना का असर आमजन के साथ-साथ परिवहन व्यवस्था पर भी पड़ रहा है.

फिलहाल लोगों को आधी राहत जरूर मिली है, लेकिन जब तक ओवरब्रिज का दूसरा हिस्सा भी पूरा होकर शुरू नहीं हो जाता, तब तक जाम और असुविधा की समस्या पूरी तरह खत्म नहीं होगी. अब क्षेत्रवासियों की मांग है कि निर्माण कार्य में तेजी लाकर इस महत्वपूर्ण परियोजना को जल्द पूरा किया जाए.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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