/बाड़मेर-मुनाबाव रेलवे ओवरब्रिज 4 साल बाद भी अधूरा, एक हिस्सा चालू, दूसरे के इंतजार में लोग

Barmer News: राजस्थान के बाड़मेर-मुनाबाव मार्ग पर करीब 4 वर्षों से बन रहा रेलवे ओवरब्रिज अब भी अधूरा है. राहत की बात यह है कि इसका एक हिस्सा वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया है, लेकिन दूसरा हिस्सा अभी भी निर्माणाधीन है. ऐसे में लोगों को आधी राहत मिली है, जबकि परेशानियां अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं.

जाम से निजात दिलाने के लिए शुरू किया गया था ओवरब्रिज का निर्माण

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बाड़मेर-मुनाबाव मार्ग पर रेलवे फाटक पर लगने वाले जाम से निजात दिलाने के लिए इस ओवरब्रिज का निर्माण शुरू किया गया था. करीब तीन से चार वर्षों से निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन अब तक परियोजना पूरी नहीं हो सकी. हाल ही में एक तरफ का हिस्सा यातायात के लिए खोल दिया गया, जिससे वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई है.

हालांकि, ओवरब्रिज का दूसरा हिस्सा अब भी अधूरा है. ऐसे में एक ही हिस्से से दोनों तरफ का ट्रैफिक गुजर रहा है. इससे कई बार जाम की स्थिति बन जाती है और दुर्घटना का खतरा भी बना रहता है. निर्माण सामग्री और अधूरे एप्रोच रोड के कारण स्थानीय लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

आमजन के साथ-साथ परिवहन व्यवस्था पर भी पड़ रहा परियोजना का असर

यह मार्ग सामरिक और आर्थिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. मुनाबाव बॉर्डर की ओर जाने वाले वाहन, स्थानीय यातायात और मालवाहक ट्रकों की बड़ी संख्या इसी मार्ग से गुजरती है. ऐसे में अधूरी परियोजना का असर आमजन के साथ-साथ परिवहन व्यवस्था पर भी पड़ रहा है.

फिलहाल लोगों को आधी राहत जरूर मिली है, लेकिन जब तक ओवरब्रिज का दूसरा हिस्सा भी पूरा होकर शुरू नहीं हो जाता, तब तक जाम और असुविधा की समस्या पूरी तरह खत्म नहीं होगी. अब क्षेत्रवासियों की मांग है कि निर्माण कार्य में तेजी लाकर इस महत्वपूर्ण परियोजना को जल्द पूरा किया जाए.

