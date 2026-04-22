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एक साथ बालोतरा के 4 युवाओं ने किया कमाल, बिना कोचिंग RAS परीक्षा में लहराया परचम

Balotra News: राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS) की परीक्षा में बालोतरा जिले के 4 युवाओं ने बिना कोचिंग के एक साथ परचम लहराया. पढ़ें इनकी सफलता की कहानी. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byMayank Awasthi
Published: Apr 22, 2026, 08:22 PM|Updated: Apr 22, 2026, 08:22 PM
एक साथ बालोतरा के 4 युवाओं ने किया कमाल, बिना कोचिंग RAS परीक्षा में लहराया परचम
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Balotra News: राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS) परीक्षा परिणामों में बालोतरा जिले के प्रतिभाशाली युवाओं ने शानदार प्रदर्शन करते हुए क्षेत्र का नाम रोशन किया है. पारलू, पचपदरा और आसपास के गांवों से चयनित अभ्यर्थियों की सफलता ने पूरे इलाके में उत्साह का माहौल बना दिया है.

भूमिका त्रिवेदी ने हासिल की 52वीं रैंक
बालोतरा क्षेत्र के पारलू गांव की निवासी भूमिका त्रिवेदी ने 52वीं रैंक प्राप्त कर विशेष उपलब्धि दर्ज की है. वर्तमान में तृतीय श्रेणी शिक्षिका के पद पर कार्यरत भूमिका का बचपन से ही प्रशासनिक सेवा में जाने का सपना था. उनके पिता ठाकुर प्रसाद टेंट व्यवसायी हैं, जबकि माता भगवती त्रिवेदी शिक्षिका हैं.

भूमिका ने पहले प्रयास में साक्षात्कार तक पहुंचकर भी अंतिम चयन नहीं होने के बावजूद हिम्मत नहीं हारी. दूसरे प्रयास में अपेक्षित रैंक नहीं मिली, लेकिन तीसरे प्रयास में उन्होंने सफलता हासिल कर दिखाया. उन्होंने अपनी इस उपलब्धि का श्रेय परिवार, भाई-बहनों के सहयोग और आत्मविश्वास को दिया.

नरेश कुमार ने पाई 137वीं रैंक
पचपदरा क्षेत्र के रेवाड़ा गांव के नरेश कुमार ने 137वीं रैंक हासिल कर यह साबित किया कि मजबूत इरादों के आगे संसाधनों की कमी बाधा नहीं बनती. साधारण परिवार से आने वाले नरेश के पिता टेलर का काम करते हैं. आर्थिक चुनौतियों के बावजूद उन्होंने लगातार मेहनत जारी रखी और आखिर RAS में चयनित हुए.

ममता गोदारा का 283वीं रैंक के साथ चयन
भांडियावास निवासी ममता गोदारा ने 283वीं रैंक हासिल कर सफलता प्राप्त की है. किसान परिवार से आने वाली ममता वर्तमान में पचपदरा में सेकेंड ग्रेड शिक्षिका हैं. उनके पिता बाबूराम गोदारा खेती करते हैं.

ममता ने लिखित परीक्षा पास करने के बाद इंटरव्यू की तैयारी जयपुर में की. उनके परिवार में एक भाई एमबीबीएस अंतिम वर्ष में अध्ययनरत है, जबकि दूसरा पंचायत समिति पाटोदी में सांख्यिकी पद पर कार्यरत है.

दीपक घांची ने 681वीं रैंक से बनाई पहचान
पचपदरा निवासी दीपक घांची ने 681वीं रैंक हासिल कर सफलता पाई. तृतीय श्रेणी शिक्षक के रूप में कार्यरत दीपक ने अपनी सफलता का श्रेय माता-पिता और गुरुजनों को दिया.

सेल्फ स्टडी से हासिल की सफलता
इन सभी अभ्यर्थियों की सफलता की खास बात यह रही कि इन्होंने बिना महंगी कोचिंग के सेल्फ स्टडी, अनुशासन और कड़ी मेहनत के दम पर यह मुकाम हासिल किया.

बालोतरा जिले के इन होनहार युवाओं की उपलब्धि ने साबित कर दिया कि लगन और निरंतर प्रयास से किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है. पूरे क्षेत्र में इनकी सफलता पर गर्व और खुशी का माहौल है.

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Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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