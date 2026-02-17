Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

बाड़मेर के दशरथ चौधरी ने JEE Main में पूरे जिले में किया टॉप, कहा-इंजीनियर तो बनकर रहूंगा

Barmer News: राजस्थान के बाड़मेर जिले के के छोटे से गांव भुरटिया के रहने वाले दशरथ चौधरी ने JEE Main 2026 सेशन-1 में पूरे जिले में टॉप किया. 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Durag singh rajpurohit
Published: Feb 17, 2026, 03:08 PM IST | Updated: Feb 17, 2026, 03:08 PM IST

Trending Photos

जल जीवन मिशन घोटाले में ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां, किसी के उदयपुर के फाइव स्टार होटल से तो किसी को रेलवे स्टेशन से किया अरेस्ट
7 Photos
Jal Jeevan Mission Scam

जल जीवन मिशन घोटाले में ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां, किसी के उदयपुर के फाइव स्टार होटल से तो किसी को रेलवे स्टेशन से किया अरेस्ट

कोटा में मौसम का डबल अटैक, बारिश के साथ गिर सकते हैं ओले! पढ़ें आज की वेदर रिपोर्ट
7 Photos
kota weather update

कोटा में मौसम का डबल अटैक, बारिश के साथ गिर सकते हैं ओले! पढ़ें आज की वेदर रिपोर्ट

Photos: वो चीखें, जिनकी धमाकों ने दबा दी आवाज, फैक्ट्री में शव नहीं, बिखरे पड़े थे कंकाल! पढ़ें खौफनाक मंजर की अनसुनी कहानी
9 Photos
bhiwadi factory fire

Photos: वो चीखें, जिनकी धमाकों ने दबा दी आवाज, फैक्ट्री में शव नहीं, बिखरे पड़े थे कंकाल! पढ़ें खौफनाक मंजर की अनसुनी कहानी

राजस्थान के 31 जिलों में तेज आंधी-तूफान के साथ बारिश की चेतावनी, अलर्ट जारी
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान के 31 जिलों में तेज आंधी-तूफान के साथ बारिश की चेतावनी, अलर्ट जारी

बाड़मेर के दशरथ चौधरी ने JEE Main में पूरे जिले में किया टॉप, कहा-इंजीनियर तो बनकर रहूंगा

Barmer News: JEE Main 2026 का रिजल्ट बीते दिन जारी हुआ है, जिसमें पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले के छोटे से गांव भुरटिया के छात्र दशरथ चौधरी ने JEE Main 2026 सेशन-1 में 99.62 परसेंटाइल हासिल कर पूरे जिले में पहला स्थान प्राप्त किया.

पिता हैं राजस्थान पुलिस में इंस्पेक्टर

दशरथ चौधरी के पिता रावतराम राजस्थान पुलिस में इंस्पेक्टर हैं. दशरथ ने बीते दो सालों से बाड़मेर में रहकर सीमित संसाधनों के बावजूद निरंतर अध्ययन किया और अपने लक्ष्य को पूरा किया. उनकी ये सफलता बाड़मेर के रहने वाले सभी बच्चों के लिए प्रेरणा है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

JEE Advanced की तैयारी

वहीं, अपनी सफलता पर दशरथ ने कहा कि यह परिणाम उनकी कड़ी मेहनत और परिवार के साथ है. वहीं, उन्होंने बताया कि अब दशरथ ने JEE Advanced की तैयारी शुरू कर दी है. वह अपने इंजीनियर बनने के सपना जरूर पूरा करेंगे.दशरथ छात्रा की उपलब्धि पर उनके शिक्षकों और संस्थान ने राजस्थानी पगड़ी पहनाकर और मिठाई खिलाकर उनको सम्मानित किया. वहीं, दशरथ की सफलता की कहानी बाड़मेर और राजस्थान के लिए गर्व का विषय बन गई है.

मरुस्थलीय क्षेत्र में शिक्षा की राह आसान नहीं होती क्योंकि यहां आज भी विद्यार्थियों को बड़े शहरों जैसी सुविधाएं, अत्याधुनिक कोचिंग और संसाधन उपलब्ध नहीं हैं. यहां कई बार बिजली, इंटरनेट और अध्ययन के अनुकूल माहौल जैसी मूलभूत सुविधाएं भी चुनौती बन जाती हैं. ऐसे माहौल में पढ़ते हुए दशरथ ने अपनी मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास के दम पर राष्ट्रीय स्तर की इस कठिन परीक्षा में बेहतर किया और जिले का नाम रोशन किया.

बता दें कि 16 फरवरी सोमवार की शाम जेईई मेन 2026 रिजल्ट को जारी हुआ था. इस परीक्षा में अच्छे अंको से पास होने वाले उम्मीदवारों को जेईई एडवांस्ड परीक्षा दे पाएंगे.

क्या होता है परसेंटाइल?
100 परसेंटाइल का मतलब 100% अंक नहीं होता है. इसका मतलब है कि जेईई परीक्षा देने वाले स्टूडेंट ने अपनी शिफ्ट में बैठने वाले 100% स्टूडेंट्स के बराबर या उनसे ज्यादा अंक हासिल किए हैं. इसे रिलेटिव परफॉरमेंस कहा जाता है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Barmer Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news