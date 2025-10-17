Zee Rajasthan
बाड़मेर में सांसद खेल महोत्सव पर बवाल! पोस्टर पर पूर्व एमपी की फोटो से भड़के उम्मेदाराम बेनीवाल

Rajasthan news: बाड़मेर सांसद खेल महोत्सव के पोस्टर पर पूर्व सांसद की फोटो होने से मौजूदा सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल ने आपत्ति जताई है. उन्होंने प्रोटोकॉल उल्लंघन बताते हुए कलेक्टरों से स्पष्टीकरण मांगा, क्योंकि उन्हें कार्यक्रम की सूचना नहीं दी गई थी.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Oct 17, 2025, 12:16 PM IST | Updated: Oct 17, 2025, 12:16 PM IST

बाड़मेर में सांसद खेल महोत्सव पर बवाल! पोस्टर पर पूर्व एमपी की फोटो से भड़के उम्मेदाराम बेनीवाल

Barmer News: बाड़मेर में सांसद खेल महोत्सव के आयोजन को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. इस सरकारी आयोजन के पोस्टर पर पूर्व सांसद कैलाश चौधरी का नाम और फोटो शामिल होने पर मौजूदा सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल ने कड़ा ऐतराज जताया है. बेनीवाल का कहना है कि उन्हें इस कार्यक्रम की कोई जानकारी तक नहीं दी गई, जबकि वे बाड़मेर के वर्तमान सांसद हैं. उन्होंने बाड़मेर, बालोतरा और जैसलमेर के जिला कलेक्टरों को पत्र लिखकर सवाल उठाया है कि जब वे स्वयं सांसद हैं, तो यह आयोजन उनके नाम से क्यों नहीं हो रहा?

प्रोटोकॉल उल्लंघन और भ्रम की स्थिति

बेनीवाल ने प्रशासन से इस मामले में तथ्यात्मक स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है. इस पूरे प्रकरण ने स्थानीय स्तर पर चर्चा को जन्म दिया है. बेनीवाल ने कहा कि यह स्पष्ट होना चाहिए कि यह आयोजन किसके निर्देश और अनुमोदन पर हो रहा है. पोस्टर पर पूर्व सांसद का नाम और फोटो शामिल करना न केवल प्रोटोकॉल का उल्लंघन है, बल्कि यह जनता के बीच भ्रम की स्थिति भी पैदा करता है. उन्होंने प्रशासन की चुप्पी पर भी सवाल उठाए, जो इस मामले को और जटिल बना रही है. बेनीवाल ने जोर देकर कहा कि इस तरह की गलतियां लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करती हैं और जनप्रतिनिधियों के अधिकारों का हनन करती हैं.

स्थानीय लोग भी इस विवाद को लेकर हैरान हैं. कई लोगों का मानना है कि सरकारी आयोजन में इस तरह की लापरवाही अस्वीकार्य है. दूसरी ओर, प्रशासन ने अभी तक इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है. इस पूरे मामले ने न केवल राजनीतिक हलकों में हलचल मचाई है, बल्कि यह सवाल भी उठाया है कि क्या प्रशासनिक स्तर पर जानबूझकर इस तरह की चूक की गई. बेनीवाल ने प्रशासन से जल्द जवाब मांगा है, ताकि इस विवाद का समाधान हो सके.

ये भी पढ़ें-

Tags

