Rajasthan News: बाड़मेर में बीएसएफ ने पाकिस्तानी युवक हिंदाल (24) को पकड़ा. पूछताछ में खुलासा हुआ कि वह प्रेम प्रसंग और प्रेमिका के परिवार/पुलिस के डर से जान बचाने के लिए भागकर भारत आया था. जांच के बाद उसे पुश बैक करने की प्रक्रिया शुरू की गई है.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Durag singh rajpurohit
Published: Dec 05, 2025, 11:25 AM IST | Updated: Dec 05, 2025, 11:27 AM IST

प्यार में सरहद पार! पाकिस्तानी युवक भारत में गिरफ्तार,जानें चौंकाने वाली कहानी

Barmer news: भारत-पाकिस्तान सीमा से सटे बाड़मेर जिले के सेड़वा इलाके में सीमा सुरक्षा बल (BSF) द्वारा पकड़े गए पाकिस्तानी युवक के मामले में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. पूछताछ में युवक ने बताया कि वह अपने देश में प्रेम प्रसंग के कारण जान बचाने के लिए भागकर भारत आ गया था.

बीएसएफ ने 26 नवंबर को सेड़वा क्षेत्र के जाटों की बेरी में घुसपैठ करते वक्त पाकिस्तान के सिंध प्रांत के हिंदाल (24) को पकड़ा था. हिंदाल ने पूछताछ में खुद को मीठी तहसील के छाछरो क्षेत्र के नयातला गांव का निवासी बताया.

गिरफ्तारी के डर से ली भारत में शरण
युवक हिंदाल ने सुरक्षा एजेंसियों को बताया कि उसकी भाभी की मौत के बाद घरवाले उसे दोषी मानते थे. इससे भी बड़ा कारण यह था कि उसका पड़ोसी महिला से अफेयर चल रहा था. जब इस प्रेम संबंध के बारे में महिला के परिवार और स्थानीय पुलिस को पता चला, तो उसे अपनी गिरफ्तारी का डर सताने लगा.

इस भय के चलते हिंदाल ने सीमा पार कर भारत की ओर रुख कर लिया. सरहद पार करने के बाद उसने बाड़मेर जिले के जाटों के बैरा गांव में शरण ली और स्थानीय लोगों के गायों के बाड़े में छिप गया था. बीएसएफ जवानों ने संदिग्ध गतिविधियों के दौरान उसे पकड़ा और सेड़वा पुलिस को सौंपा.

जांच के बाद 'पुश बैक' की प्रक्रिया शुरू
बाड़मेर एसपी नरेंद्र सिंह मीना ने बताया कि सीआईडी और सुरक्षा एजेंसियों ने हिंदाल से तीन दिनों तक गहन पूछताछ की. जांच में युवक के किसी भी राष्ट्रविरोधी गतिविधि में शामिल होने का प्रमाण नहीं मिला है.

राज्य सरकार ने अब बीएसएफ डीजीआई को पत्र भेजकर, उसे वापस पाकिस्तान 'पुश बैक' करने की प्रक्रिया शुरू करने को कहा है. गौरतलब है कि इससे पहले 8 अक्टूबर को भी एक पाकिस्तानी नागरिक और उसके सात वर्षीय बेटे को भारत में प्रवेश की कोशिश करते पकड़ा गया था

